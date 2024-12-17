https://sarabic.ae/20241217/إعلام-إيطاليا-تدعو-إلى-إرسال-قوات-حفظ-سلام-تابعة-للأمم-المتحدة-إلى-أوكرانيا-1095865150.html
إعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا
إعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
شدد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، اليوم الثلاثاء، على أن مهمة حفظ السلام في أوكرانيا، يجب أن تُرسل من الأمم المتحدة، وليس من الاتحاد الأوروبي. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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قال كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا": "دعونا نتجنب سوء الفهم الخطير، هذه لن تكون مهمة أوروبية، ولن يقبلها الطرفان (روسيا وأوكرانيا). يجب أن تكون قوات تابعة للأمم المتحدة. إذا طُلب منا ذلك، سنكون سعداء بالمساهمة".وبحسب وزير الدفاع الإيطالي، فإن مثل هذه المهمة ستكون "مكثفة" بسبب طول الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال كروسيتو إن "إيطاليا يمكن أن تشارك في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا، وهي مستعدة للقيام بمهام مماثلة في لبنان وقطاع غزة". وفي اليوم ذاته، قال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاغاني، إن "مناقشة إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا، سابق لأوانه".وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، سابقًا، أن القادة الأوروبيين يخططون للقاء فلاديمير زيلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لمناقشة "خطط السلام" والنشر المحتمل لقوات حفظ السلام في أوكرانيا.وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، قد أفاد في وقت سابق، بأن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بموافقة أطراف الصراع.الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولار
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إيطاليا
إعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا
شدد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، اليوم الثلاثاء، على أن مهمة حفظ السلام في أوكرانيا، يجب أن تُرسل من الأمم المتحدة، وليس من الاتحاد الأوروبي.
قال كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا": "دعونا نتجنب سوء الفهم الخطير، هذه لن تكون مهمة أوروبية، ولن يقبلها الطرفان (روسيا وأوكرانيا). يجب أن تكون قوات تابعة للأمم المتحدة. إذا طُلب منا ذلك، سنكون سعداء بالمساهمة".
وبحسب وزير الدفاع الإيطالي، فإن مثل هذه المهمة ستكون "مكثفة" بسبب طول الحدود الروسية الأوكرانية.
وشدد كروسيتو على أن القوات الإيطالية مستعدة للمشاركة في المهمة ضمن قوة متعددة الجنسيات. وأشار إلى أنه، بالإضافة إلى لبنان، حيث تعمل قوات حفظ السلام الإيطالية، فإن إيطاليا منفتحة على إرسال وحدات من قواتها إلى قطاع غزة وأوكرانيا.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال كروسيتو إن "إيطاليا يمكن أن تشارك في مهمة حفظ السلام
في أوكرانيا، وهي مستعدة للقيام بمهام مماثلة في لبنان وقطاع غزة". وفي اليوم ذاته، قال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاغاني، إن "مناقشة إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا، سابق لأوانه".
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، سابقًا، أن القادة الأوروبيين يخططون للقاء فلاديمير زيلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لمناقشة "خطط السلام" والنشر المحتمل لقوات حفظ السلام في أوكرانيا.
وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، قد أفاد في وقت سابق، بأن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام المكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بموافقة أطراف الصراع.