https://sarabic.ae/20250211/نائب-أوكراني-يدعو-إلى-التمرد-بعد-كلمات-زيلينسكي-عن-تجنيد-الشباب-1097659520.html

نائب أوكراني يدعو إلى التمرد بعد كلمات زيلينسكي عن تجنيد الشباب

نائب أوكراني يدعو إلى التمرد بعد كلمات زيلينسكي عن تجنيد الشباب

سبوتنيك عربي

دعا النائب في البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، الأوكرانيين إلى معارضة قرار فلاديمير زيلينسكي، بتجنيد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر للخدمة في... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T06:29+0000

2025-02-11T06:29+0000

2025-02-11T06:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

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وكتب دميتروك عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أمهاتي، خالاتي، أعمامي، جداتي، أجدادي! هل أنتم مستعدون؟ الآن لدى البلاد فرصة أخيرة، إما هو(قتلكم) أو أنتم".وأوضح دميتروك منطق زيلينسكي، بالقول: "لقد تم نقعنا وتسخيننا لفترة طويلة. ضُربنا وكُسرنا وقُتلنا. لقد رأوا أن كل شيء يسير كالمعتاد. لقد حان الوقت لقيادة الأطفال إلى المذبحة".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يخطط لتقديم عقد خاص للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ويعد بمنح 24 ألف دولار أمريكي مقابل عام من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، والقبول في الجامعات دون امتحانات، بالإضافة إلى رهن عقاري بنسبة 0%.وفي الربيع الماضي، وقّع زيلينسكي، قانونًا يخفض سن التعبئة العسكرية في أوكرانيا من 27 إلى 25 عامًا. وفي وقت لاحق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، بأن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما".وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.لافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانياروسيا: سلطات كييف "تتفاخر" بالأعمال الإرهابية التي تنفذها

https://sarabic.ae/20250210/مندوب-موسكو-عدم-شرعية-زيلينسكي-وحظره-للمحادثات-مع-روسيا-يمكن-أن-تعيقا-المفاوضات-1097624393.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم