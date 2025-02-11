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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/نائب-أوكراني-يدعو-إلى-التمرد-بعد-كلمات-زيلينسكي-عن-تجنيد-الشباب-1097659520.html
نائب أوكراني يدعو إلى التمرد بعد كلمات زيلينسكي عن تجنيد الشباب
نائب أوكراني يدعو إلى التمرد بعد كلمات زيلينسكي عن تجنيد الشباب
سبوتنيك عربي
دعا النائب في البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، الأوكرانيين إلى معارضة قرار فلاديمير زيلينسكي، بتجنيد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر للخدمة في... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T06:29+0000
2025-02-11T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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وكتب دميتروك عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أمهاتي، خالاتي، أعمامي، جداتي، أجدادي! هل أنتم مستعدون؟ الآن لدى البلاد فرصة أخيرة، إما هو(قتلكم) أو أنتم".وأوضح دميتروك منطق زيلينسكي، بالقول: "لقد تم نقعنا وتسخيننا لفترة طويلة. ضُربنا وكُسرنا وقُتلنا. لقد رأوا أن كل شيء يسير كالمعتاد. لقد حان الوقت لقيادة الأطفال إلى المذبحة".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يخطط لتقديم عقد خاص للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ويعد بمنح 24 ألف دولار أمريكي مقابل عام من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، والقبول في الجامعات دون امتحانات، بالإضافة إلى رهن عقاري بنسبة 0%.وفي الربيع الماضي، وقّع زيلينسكي، قانونًا يخفض سن التعبئة العسكرية في أوكرانيا من 27 إلى 25 عامًا. وفي وقت لاحق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، بأن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما".وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.لافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانياروسيا: سلطات كييف "تتفاخر" بالأعمال الإرهابية التي تنفذها
https://sarabic.ae/20250210/مندوب-موسكو-عدم-شرعية-زيلينسكي-وحظره-للمحادثات-مع-روسيا-يمكن-أن-تعيقا-المفاوضات-1097624393.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

نائب أوكراني يدعو إلى التمرد بعد كلمات زيلينسكي عن تجنيد الشباب

06:29 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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دعا النائب في البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، الأوكرانيين إلى معارضة قرار فلاديمير زيلينسكي، بتجنيد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر للخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب دميتروك عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "أمهاتي، خالاتي، أعمامي، جداتي، أجدادي! هل أنتم مستعدون؟ الآن لدى البلاد فرصة أخيرة، إما هو(قتلكم) أو أنتم".

وبحسب النائب الأوكراني، فإن تقاعس الشعب الأوكراني وعدم رد الفعل على الخطوات القاتلة العلنية التي اتخذها زيلينسكي، والتي تهدف إلى تدمير مواطني بلاده، هو الذي سمح له بخفض سن التعبئة.

وأوضح دميتروك منطق زيلينسكي، بالقول: "لقد تم نقعنا وتسخيننا لفترة طويلة. ضُربنا وكُسرنا وقُتلنا. لقد رأوا أن كل شيء يسير كالمعتاد. لقد حان الوقت لقيادة الأطفال إلى المذبحة".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يخطط لتقديم عقد خاص للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ويعد بمنح 24 ألف دولار أمريكي مقابل عام من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، والقبول في الجامعات دون امتحانات، بالإضافة إلى رهن عقاري بنسبة 0%.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب موسكو: "عدم شرعية" زيلينسكي وحظره للمحادثات مع روسيا يمكن أن تعيقا المفاوضات
أمس, 00:28 GMT
وفي الربيع الماضي، وقّع زيلينسكي، قانونًا يخفض سن التعبئة العسكرية في أوكرانيا من 27 إلى 25 عامًا. وفي وقت لاحق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، بأن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:59 GMT
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