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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250210/روسيا-سلطات-كييف-تتفاخر-بالأعمال-الإرهابية-التي-تنفذها--1097648363.html
روسيا: سلطات كييف "تتفاخر" بالأعمال الإرهابية التي تنفذها
روسيا: سلطات كييف "تتفاخر" بالأعمال الإرهابية التي تنفذها
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن سلطات كييف "تتباهى" بارتكاب أعمال إرهابية وارتباطاتها بالمنظمات الإرهابية الدولية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T17:05+0000
2025-02-10T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "تتفاخر السلطات الأوكرانية بارتكاب أعمال إرهابية وارتباطاتها بشبكات إرهابية دولية".وأضاف نيبينزيا أن "أوكرانيا كانت تستخدم في السابق كقاعدة عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، لكنها تحولت الآن إلى مركز لوجستي يتم من خلاله توزيع الأسلحة الغربية الموردة لنظام كييف إلى جميع أنحاء العالم".وفي السياق ذاته، أشار نيبينزيا إلى أن موسكو قالت منذ فترة طويلة إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم المتطرفين "في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن هذا كان يعزى إلى "الدعاية" الروسية، ولكن في النهاية تبين أن كل ذلك كان صحيحًا.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلا فإن مثل هذه القوات ستصبح هدفًا مشروعًا لموسكو.وقال نيبينزيا: "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيامندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكوإعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا: سلطات كييف "تتفاخر" بالأعمال الإرهابية التي تنفذها

17:05 GMT 10.02.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن سلطات كييف "تتباهى" بارتكاب أعمال إرهابية وارتباطاتها بالمنظمات الإرهابية الدولية.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "تتفاخر السلطات الأوكرانية بارتكاب أعمال إرهابية وارتباطاتها بشبكات إرهابية دولية".

وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن كييف تزود الإرهابيين بمسيرات وأسلحة، وأن السلطات الأوكرانية "اعترفت بشكل مباشر" بالفعل بأنها ساعدت المسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذين هاجموا القوات الحكومية في مالي.

وأضاف نيبينزيا أن "أوكرانيا كانت تستخدم في السابق كقاعدة عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، لكنها تحولت الآن إلى مركز لوجستي يتم من خلاله توزيع الأسلحة الغربية الموردة لنظام كييف إلى جميع أنحاء العالم".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
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موسكو: روسيا لا ترى حتى الآن أي تغيير في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
12:15 GMT
وفي السياق ذاته، أشار نيبينزيا إلى أن موسكو قالت منذ فترة طويلة إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم المتطرفين "في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن هذا كان يعزى إلى "الدعاية" الروسية، ولكن في النهاية تبين أن كل ذلك كان صحيحًا.

وقال نيبينزيا: "نحن لسنا مندهشين من الكشف الأخير عن أنشطة وكالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولقد تحدثنا منذ فترة طويلة عن حقيقة أنها تمول المتطرفين في جميع أنحاء العالم، لقد تم إلقاء اللوم في وقت سابق على الدعاية الروسية، ولكن في النهاية تبين أن كل ذلك كان صحيحًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلا فإن مثل هذه القوات ستصبح هدفًا مشروعًا لموسكو.
وقال نيبينزيا: "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".
زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
إعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا
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