https://sarabic.ae/20250210/روسيا-سلطات-كييف-تتفاخر-بالأعمال-الإرهابية-التي-تنفذها--1097648363.html

روسيا: سلطات كييف "تتفاخر" بالأعمال الإرهابية التي تنفذها

روسيا: سلطات كييف "تتفاخر" بالأعمال الإرهابية التي تنفذها

سبوتنيك عربي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن سلطات كييف "تتباهى" بارتكاب أعمال إرهابية وارتباطاتها بالمنظمات الإرهابية الدولية. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T17:05+0000

2025-02-10T17:05+0000

2025-02-10T17:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "تتفاخر السلطات الأوكرانية بارتكاب أعمال إرهابية وارتباطاتها بشبكات إرهابية دولية".وأضاف نيبينزيا أن "أوكرانيا كانت تستخدم في السابق كقاعدة عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، لكنها تحولت الآن إلى مركز لوجستي يتم من خلاله توزيع الأسلحة الغربية الموردة لنظام كييف إلى جميع أنحاء العالم".وفي السياق ذاته، أشار نيبينزيا إلى أن موسكو قالت منذ فترة طويلة إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم المتطرفين "في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن هذا كان يعزى إلى "الدعاية" الروسية، ولكن في النهاية تبين أن كل ذلك كان صحيحًا.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلا فإن مثل هذه القوات ستصبح هدفًا مشروعًا لموسكو.وقال نيبينزيا: "نظرا للإرهاق العام من الأزمة الأوكرانية، بدأت بالفعل شائعات مختلفة في الانتشار، بما في ذلك مثل هذه الشائعات الغريبة. يجب أن يكون مفهوماً بوضوح: لا يمكن لأي "قوات حفظ سلام" أن تعمل دون تفويض من مجلس الأمن الدولي".زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيامندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكوإعلام: إيطاليا تدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250210/موسكو-روسيا-لا-ترى-حتى-الآن-أي-تغيير-في-الموقف-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1097638414.html

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