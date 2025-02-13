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خبير في الشأن الروسي: الاتصال بين ترامب وبوتين يحمل مؤشرات مهمة... وزيلينسكي يزيف الواقع
خبير في الشأن الروسي: الاتصال بين ترامب وبوتين يحمل مؤشرات مهمة... وزيلينسكي يزيف الواقع
سبوتنيك عربي
لفت الباحث السياسي الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، هاني فاروق، إلى أنّ "الاتصال الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T13:49+0000
2025-02-13T13:49+0000
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "ترامب، منذ حملته الانتخابية، كان قد أبدى رغبة في حل النزاعات الدولية، لا سيما الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الموقف يعد أحد ملامح سياساته الخارجية التي تسعى للوصول إلى حلول سلمية للنزاعات الكبرى".وأضاف فاروق أنّ "المكالمة بين بوتين وترامب استمرت لمدة ساعة، وكانت ذات طابع إيجابي، حيث تباحث الطرفان حول إمكانية وقف التصعيد في الأزمة الحالية". واعتبر الباحث أنّ "هذا الاتصال يمكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة نحو إنهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "تصريحات ترامب بعد المكالمة تعد مؤشرًا جيدًا في هذا الاتجاه، خاصة في ظل التحديات الحالية". كما أكد فاروق أنّ "ترامب يسعى لتحسين العلاقات مع روسيا بعد فشل سياسة العقوبات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ضد موسكو". وأوضح أنّ "المكالمة بين بوتين وترامب لم تكن مجرد تقارب بين الزعيمين، بل كانت نتيجة لصمود روسيا أمام الضغوط الدولية، مما أجبر الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات تجاه موسكو". كما شدد على أنّ "روسيا لن تقبل بأي قوات أوروبية على حدودها، حيث أن أمنها القومي يظل أولوية لا يمكن التنازل عنها".ولفت إلى أنّ "العديد من الدول الأوروبية أصدرت تصريحات مؤخرًا تؤكد ضرورة أن تكون دول أوروبا حاضرة في أي نقاش حول وقف الحرب، في وقت يبدو أن الدعم الغربي لكييف قد تراجع".وفي ما يخص دور الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، أكد فاروق أنّ زيلينسكي يحاول تزييف الواقع من خلال التقليل من الخسائر التي تعرضت لها أوكرانيا خلال المواجهة، وهو ما يعكس موقفًا سياسيًا يرمي للحفاظ على الروح المعنوية داخل بلاده، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها". وبيّن أنّ "أوكرانيا أصبحت في موقف صعب للغاية، حيث أن الواقع الجيوسياسي الحالي يعكس تراجع قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة".وأضاف أنّ "روسيا تعمل على إقامة نظام متعدد الأقطاب في العالم، في حين أن الولايات المتحدة تسعى للاستئثار بالحكم العالمي".وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "روسيا قد فرضت نفسها كقوة جيوسياسية بارزة في أوروبا، وأن الولايات المتحدة لم تنجح في إضعافها"، مشيرًا إلى أنّ "الواقع في أوكرانيا أصبح تفصيلًا في الصراع العالمي ولا يمكن كييف اتخاذ قرارات بمفردها بشأن مصيرها في ظل التوازنات الجيوسياسية الحالية". وأوضح أنّ "روسيا ستظل قادرة على فرض رؤيتها الخاصة بأمنها القومي، مما يعني أن كييف ستكون خاضعة للرؤية الروسية في ظل هذا الواقع". وشدد فاروق على أنّ "الصمود الروسي في مواجهة التحديات الدولية قد غيّر موازين القوى، وأن أي تطور في الأزمة الأوكرانية سيعتمد بشكل رئيسي على سياسات موسكو".ترامب يرسم سياسته تجاه أوكرانيا.. ويؤكد: وقف إطلاق النار في المستقبل غير البعيد"في السعودية".. ترامب يعلن عزمه التواصل مع بوتين بشكل متكرر
https://sarabic.ae/20250213/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-ترامب-لن-يتفاوض-مع-زيلينسكي-1097748100.html
https://sarabic.ae/20250213/الكرملين-يكشف-تفاصيل-المحادثة-الهاتفية-بين-بوتين-وترامب-1097743087.html
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تقارير سبوتنيك, روسيا
تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير في الشأن الروسي: الاتصال بين ترامب وبوتين يحمل مؤشرات مهمة... وزيلينسكي يزيف الواقع

13:49 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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لفت الباحث السياسي الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، هاني فاروق، إلى أنّ "الاتصال الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل مؤشرات إيجابية بشأن إنهاء الأزمة الأوكرانية".
وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "ترامب، منذ حملته الانتخابية، كان قد أبدى رغبة في حل النزاعات الدولية، لا سيما الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الموقف يعد أحد ملامح سياساته الخارجية التي تسعى للوصول إلى حلول سلمية للنزاعات الكبرى".
وأضاف فاروق أنّ "المكالمة بين بوتين وترامب استمرت لمدة ساعة، وكانت ذات طابع إيجابي، حيث تباحث الطرفان حول إمكانية وقف التصعيد في الأزمة الحالية". واعتبر الباحث أنّ "هذا الاتصال يمكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة نحو إنهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "تصريحات ترامب بعد المكالمة تعد مؤشرًا جيدًا في هذا الاتجاه، خاصة في ظل التحديات الحالية".
كما أكد فاروق أنّ "ترامب يسعى لتحسين العلاقات مع روسيا بعد فشل سياسة العقوبات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ضد موسكو".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: ترامب لن يتفاوض مع زيلينسكي
13:34 GMT
وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، لفت الباحث السياسي إلى أنّ "الأزمة الأوكرانية قد استنزفت كافة الأطراف، إلا أنّ موقف روسيا لا يزال ثابتًا وقويًا، حيث تتمسك بثوابتها في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، وأنّ روسيا لا تتفاوض على أي شبر من أراضيها".
وأوضح أنّ "المكالمة بين بوتين وترامب لم تكن مجرد تقارب بين الزعيمين، بل كانت نتيجة لصمود روسيا أمام الضغوط الدولية، مما أجبر الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات تجاه موسكو". كما شدد على أنّ "روسيا لن تقبل بأي قوات أوروبية على حدودها، حيث أن أمنها القومي يظل أولوية لا يمكن التنازل عنها".

كييف تعمل حاليًا على الاستجابة لجميع الطلبات التي تم طرحها على طاولة الحوار، وتشعر بالقلق من تراجع الدعم الغربي في ظل التحديات الاقتصادية والعسكرية المتزايدة.

ولفت إلى أنّ "العديد من الدول الأوروبية أصدرت تصريحات مؤخرًا تؤكد ضرورة أن تكون دول أوروبا حاضرة في أي نقاش حول وقف الحرب، في وقت يبدو أن الدعم الغربي لكييف قد تراجع".
وفي ما يخص دور الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، أكد فاروق أنّ زيلينسكي يحاول تزييف الواقع من خلال التقليل من الخسائر التي تعرضت لها أوكرانيا خلال المواجهة، وهو ما يعكس موقفًا سياسيًا يرمي للحفاظ على الروح المعنوية داخل بلاده، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها". وبيّن أنّ "أوكرانيا أصبحت في موقف صعب للغاية، حيث أن الواقع الجيوسياسي الحالي يعكس تراجع قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة".

كما تحدث فاروق عن الوضع العالمي، مشيرًا إلى أنّ "ترامب يدرك قوة روسيا على الساحة الدولية، وأن موسكو تعد منافسًا قويًا للولايات المتحدة".

وأضاف أنّ "روسيا تعمل على إقامة نظام متعدد الأقطاب في العالم، في حين أن الولايات المتحدة تسعى للاستئثار بالحكم العالمي".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
الكرملين يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
10:48 GMT
كما اعتبر أنّ "إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيكون بمثابة اعتراف من واشنطن بقوة موسكو على الساحة العالمية".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "روسيا قد فرضت نفسها كقوة جيوسياسية بارزة في أوروبا، وأن الولايات المتحدة لم تنجح في إضعافها"، مشيرًا إلى أنّ "الواقع في أوكرانيا أصبح تفصيلًا في الصراع العالمي ولا يمكن كييف اتخاذ قرارات بمفردها بشأن مصيرها في ظل التوازنات الجيوسياسية الحالية". وأوضح أنّ "روسيا ستظل قادرة على فرض رؤيتها الخاصة بأمنها القومي، مما يعني أن كييف ستكون خاضعة للرؤية الروسية في ظل هذا الواقع".
وشدد فاروق على أنّ "الصمود الروسي في مواجهة التحديات الدولية قد غيّر موازين القوى، وأن أي تطور في الأزمة الأوكرانية سيعتمد بشكل رئيسي على سياسات موسكو".
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