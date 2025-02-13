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الكرملين يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
الكرملين يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T10:48+0000
2025-02-13T10:48+0000
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وأشار بيسكوف إلى أنه خلال محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم التطرق إلى ملف رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها. وأضاف، قائلا: "لا، لم يتم طرح هذا الموضوع بالأمس. وأنتم تعرفون موقفنا من العقوبات، ونحن نعتبرها غير قانونية، وانتهاكاً لجميع قواعد التجارة، وبالطبع، إن روسيا تعارض هذه العقوبات، لكن حتى الآن لم يتم طرح هذا الموضوع".وقال بيسكوف للصحفيين، إن بوتين وترامب ناقشا قطاع الطاقة خلال محادثة هاتفية. وسُئل بيسكوف عن القضايا المحددة التي تمت مناقشتها بشأن موضوع قطاع الطاقة، وأجاب: "ليس لدي أي توضيح بخصوص هذا الموضوع هنا".وأكد بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على استمرار المحادثات بينهما، وأنهما يركزان على عقد لقاء ثنائي يجمعهما، وأعطيا التعليمات المتعلقة لمساعديهم لتنسيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيسين أكدا أن التسوية في أوكرانيا ممكنة بالوسائل السلمية. وأضاف قائلا:ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة موسكو، لافتًا إلى أن الزيارة لا تعني دعوته إلى احتفالات عيد النصر على النازية.من جهته، أكد الرئيس الأمريكي لبوتين أن واشنطن ستنفذ كل الاتفاقات بشأن تبادل السجناء والمواطن الروسي سيعود إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.تصويت.. برأيك هل تشكل محادثة بوتين وترامب بداية فعلية لتهدئة الوضع في أوكرانيا والعالم؟ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250213/إعلام-أمريكي-يعترف-بـأمر-صعب-المنال-بعد-مكالمة-بوتين-وترامب-1097738361.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب

الكرملين يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

10:48 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أنه خلال محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم التطرق إلى ملف رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها. وأضاف، قائلا: "لا، لم يتم طرح هذا الموضوع بالأمس. وأنتم تعرفون موقفنا من العقوبات، ونحن نعتبرها غير قانونية، وانتهاكاً لجميع قواعد التجارة، وبالطبع، إن روسيا تعارض هذه العقوبات، لكن حتى الآن لم يتم طرح هذا الموضوع".
وقال بيسكوف للصحفيين، إن بوتين وترامب ناقشا قطاع الطاقة خلال محادثة هاتفية. وسُئل بيسكوف عن القضايا المحددة التي تمت مناقشتها بشأن موضوع قطاع الطاقة، وأجاب: "ليس لدي أي توضيح بخصوص هذا الموضوع هنا".
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إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب
07:35 GMT
وأكد بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على استمرار المحادثات بينهما، وأنهما يركزان على عقد لقاء ثنائي يجمعهما، وأعطيا التعليمات المتعلقة لمساعديهم لتنسيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيسين أكدا أن التسوية في أوكرانيا ممكنة بالوسائل السلمية. وأضاف قائلا:

"اتفق رئيسا الدولتين خلال المحادثة الهاتفية، أمس، على أنهما سيواصلان الاتصال فيما بينهما، وسوف يركزان على اجتماع منفصل، كما اتفقا على إعطاء التعليمات على الفور للمساعدين المعنيين حتى يبدؤوا بالأعمال ذات الصلة".

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
ترامب: أتوقع زيارة بوتين للولايات المتحدة الأمريكية
00:47 GMT
ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة موسكو، لافتًا إلى أن الزيارة لا تعني دعوته إلى احتفالات عيد النصر على النازية.
من جهته، أكد الرئيس الأمريكي لبوتين أن واشنطن ستنفذ كل الاتفاقات بشأن تبادل السجناء والمواطن الروسي سيعود إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
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خبير: التقارب بين روسيا وأمريكا انتصار جيوسياسي لبوتين
أمس, 23:38 GMT
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
تصويت.. برأيك هل تشكل محادثة بوتين وترامب بداية فعلية لتهدئة الوضع في أوكرانيا والعالم؟
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