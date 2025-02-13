https://sarabic.ae/20250213/الكرملين-يكشف-تفاصيل-المحادثة-الهاتفية-بين-بوتين-وترامب-1097743087.html

الكرملين يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

الكرملين يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T10:48+0000

2025-02-13T10:48+0000

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وأشار بيسكوف إلى أنه خلال محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يتم التطرق إلى ملف رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها. وأضاف، قائلا: "لا، لم يتم طرح هذا الموضوع بالأمس. وأنتم تعرفون موقفنا من العقوبات، ونحن نعتبرها غير قانونية، وانتهاكاً لجميع قواعد التجارة، وبالطبع، إن روسيا تعارض هذه العقوبات، لكن حتى الآن لم يتم طرح هذا الموضوع".وقال بيسكوف للصحفيين، إن بوتين وترامب ناقشا قطاع الطاقة خلال محادثة هاتفية. وسُئل بيسكوف عن القضايا المحددة التي تمت مناقشتها بشأن موضوع قطاع الطاقة، وأجاب: "ليس لدي أي توضيح بخصوص هذا الموضوع هنا".وأكد بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على استمرار المحادثات بينهما، وأنهما يركزان على عقد لقاء ثنائي يجمعهما، وأعطيا التعليمات المتعلقة لمساعديهم لتنسيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيسين أكدا أن التسوية في أوكرانيا ممكنة بالوسائل السلمية. وأضاف قائلا:ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة موسكو، لافتًا إلى أن الزيارة لا تعني دعوته إلى احتفالات عيد النصر على النازية.من جهته، أكد الرئيس الأمريكي لبوتين أن واشنطن ستنفذ كل الاتفاقات بشأن تبادل السجناء والمواطن الروسي سيعود إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.تصويت.. برأيك هل تشكل محادثة بوتين وترامب بداية فعلية لتهدئة الوضع في أوكرانيا والعالم؟ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا

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