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https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يتوقع-زيارة-بوتين-للولايات-المتحدة-1097732752.html
ترامب يتوقع زيارة بوتين للولايات المتحدة
ترامب يتوقع زيارة بوتين للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الولايات المتحدة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T00:47+0000
2025-02-13T00:47+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "سأتواصل مع الرئيس بوتين في المقام الأول عبر الهاتف، ولكننا نتوقع في نهاية المطاف أن نلتقي شخصيا".وأكد في الوقت نفسه أنه لم يقدم أي وعود بشأن زيارته إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع بوتين.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وتابع "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية [في أوكرانيا] بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250212/في-السعودية-ترامب-يعتزم-التواصل-مع-بوتين-بشكل-متكرر-1097731940.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يتوقع زيارة بوتين للولايات المتحدة

00:47 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "سأتواصل مع الرئيس بوتين في المقام الأول عبر الهاتف، ولكننا نتوقع في نهاية المطاف أن نلتقي شخصيا".

وأضاف: "نتوقع أن يأتي هو إلى هنا ثم سأذهب إلى هناك، ومن المرجح أن يكون اجتماعنا الأول في المملكة العربية السعودية".

وأكد في الوقت نفسه أنه لم يقدم أي وعود بشأن زيارته إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع بوتين.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
في السعودية.. ترامب يعتزم التواصل مع بوتين بشكل متكرر
أمس, 22:27 GMT
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
وتابع "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية [في أوكرانيا] بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".
وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
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