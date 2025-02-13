https://sarabic.ae/20250213/إعلام-أمريكي-يعترف-بـأمر-صعب-المنال-بعد-مكالمة-بوتين-وترامب-1097738361.html
إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب
إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن أمر مهم بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T07:35+0000
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وقالت صحيفة أمريكية إن "المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترمز إلى فشل الغرب في عزل موسكو".وجاء في منشور لصحيفة "نيويورك تايمز": "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".ويوم أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي ودونالد ترامب. وقال ترامب، تعليقا على المحادثة مع نظيره الروسي، إنه ينوي الاتصال بشكل متكرر مع بوتين، عبر الهاتف.وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر يوما ما إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح"."في السعودية".. ترامب يعلن عزمه التواصل مع بوتين بشكل متكررترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يتوقع-زيارة-بوتين-للولايات-المتحدة-1097732752.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب, فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب, فلاديمير بوتين
إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن أمر مهم بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت صحيفة أمريكية إن "المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترمز إلى فشل الغرب في عزل موسكو".
وجاء في منشور لصحيفة "نيويورك تايمز": "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".
وتشير المقالة إلى أن المحادثة بين الزعيمين جرت في اليوم التالي لإفراج روسيا عن الأمريكي مارك فوغل، مقابل إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية، سراح المواطن الروسي ألكسندر فينيك.
ويوم أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي ودونالد ترامب
. وقال ترامب، تعليقا على المحادثة مع نظيره الروسي، إنه ينوي الاتصال بشكل متكرر مع بوتين، عبر الهاتف.
وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر
يوما ما إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح".