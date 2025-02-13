إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250213/إعلام-أمريكي-يعترف-بـأمر-صعب-المنال-بعد-مكالمة-بوتين-وترامب-1097738361.html
إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب
إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن أمر مهم بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T07:35+0000
2025-02-13T07:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
وقالت صحيفة أمريكية إن "المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترمز إلى فشل الغرب في عزل موسكو".وجاء في منشور لصحيفة "نيويورك تايمز": "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".ويوم أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي ودونالد ترامب. وقال ترامب، تعليقا على المحادثة مع نظيره الروسي، إنه ينوي الاتصال بشكل متكرر مع بوتين، عبر الهاتف.وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر يوما ما إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح"."في السعودية".. ترامب يعلن عزمه التواصل مع بوتين بشكل متكررترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يتوقع-زيارة-بوتين-للولايات-المتحدة-1097732752.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب, فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب, فلاديمير بوتين

إعلام أمريكي يعترف بـ"أمر صعب المنال" بعد مكالمة بوتين وترامب

07:35 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن أمر مهم بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت صحيفة أمريكية إن "المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترمز إلى فشل الغرب في عزل موسكو".
وجاء في منشور لصحيفة "نيويورك تايمز": "بالنسبة للسيد بوتين، كانت المكالمة بمثابة علامة فارقة، إذ مثلت انهيار الجهود الغربية لعزله دبلوماسيا".

وتشير المقالة إلى أن المحادثة بين الزعيمين جرت في اليوم التالي لإفراج روسيا عن الأمريكي مارك فوغل، مقابل إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية، سراح المواطن الروسي ألكسندر فينيك.

قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
ترامب: أتوقع زيارة بوتين للولايات المتحدة الأمريكية
00:47 GMT
ويوم أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي ودونالد ترامب. وقال ترامب، تعليقا على المحادثة مع نظيره الروسي، إنه ينوي الاتصال بشكل متكرر مع بوتين، عبر الهاتف.
وأشار ترامب أيضا إلى أن "أوكرانيا ستضطر يوما ما إلى إجراء انتخابات رئاسية". وفي الوقت نفسه، قال إن "احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي والعودة إلى حدودها، التي كانت قائمة في عام 2014، أمر غير مرجح".
"في السعودية".. ترامب يعلن عزمه التواصل مع بوتين بشكل متكرر
ترامب: حان الوقت لإنهاء الصراع في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала