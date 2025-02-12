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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/خبير-التقارب-بين-روسيا-وأمريكا-انتصار-جيوسياسي-لبوتين-1097732432.html
خبير: التقارب بين روسيا وأمريكا انتصار جيوسياسي لبوتين
خبير: التقارب بين روسيا وأمريكا انتصار جيوسياسي لبوتين
سبوتنيك عربي
يرى الدكتور خيسوس غاليغوس، أستاذ العلوم السياسية، أن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لبدء مناقشات بشأن النزاع الأوكراني يعدّ... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T23:38+0000
2025-02-12T23:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال غاليغوس في تصريح لـ"سبوتنيك": "المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب تؤكد قوة روسيا، ويمكن اعتبارها انتصارًا جيوسياسيًا لبوتين. كما تشير إلى أن ترامب لا يزال ملتزماً بتنفيذ وعده الانتخابي بإنهاء الصراع في أوكرانيا... وهذا يمثل نتيجة إيجابية للسلام الدولي."ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الخطوة ستواجه معارضة داخل الولايات المتحدة، خاصة من قبل الديمقراطيين وسياسيين آخرين لا يزالون يرون في روسيا "خصمًا يجب التعامل معه بحذر وليس التقارب منه كما حدث في هذه المكالمة الهاتفية".كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر بعد مكالمة هاتفية أجراها اليوم واستمرت قرابة الساعة ونصف بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا. وأكد ترامب أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-يرسم-سياسته-تجاه-أوكرانيا-الفترة-المقبلة-ويؤكد-وقف-إطلاق-النار-قريب-1097732208.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب, فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

خبير: التقارب بين روسيا وأمريكا انتصار جيوسياسي لبوتين

23:38 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 23:39 GMT 12.02.2025)
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve
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يرى الدكتور خيسوس غاليغوس، أستاذ العلوم السياسية، أن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لبدء مناقشات بشأن النزاع الأوكراني يعدّ دليلاً على النفوذ الكبير الذي تتمتع به موسكو في العديد من المجالات، لا سيما في ظل التحولات نحو عالم متعدد الأقطاب.
وقال غاليغوس في تصريح لـ"سبوتنيك": "المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب تؤكد قوة روسيا، ويمكن اعتبارها انتصارًا جيوسياسيًا لبوتين. كما تشير إلى أن ترامب لا يزال ملتزماً بتنفيذ وعده الانتخابي بإنهاء الصراع في أوكرانيا... وهذا يمثل نتيجة إيجابية للسلام الدولي."

وأضاف الخبير أن التقارب المتزايد بين الرئيسين الروسي والأمريكي قد يمهد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويفتح المجال لعصر جديد من التعاون.

ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الخطوة ستواجه معارضة داخل الولايات المتحدة، خاصة من قبل الديمقراطيين وسياسيين آخرين لا يزالون يرون في روسيا "خصمًا يجب التعامل معه بحذر وليس التقارب منه كما حدث في هذه المكالمة الهاتفية".
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن عزمه التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر بعد مكالمة هاتفية أجراها اليوم واستمرت قرابة الساعة ونصف بحثا خلالها عدة قضايا، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا. وأكد ترامب أن القمة الأمريكية الروسية الأولى ستعقد في السعودية.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، "كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين. وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
وتابع "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية [في أوكرانيا] بسرعة وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".
وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
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