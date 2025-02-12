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البيت الأبيض يؤكد تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى بلاده قريبا
البيت الأبيض يؤكد تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى بلاده قريبا
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض أن الروسي، ألكسندر فينيك، "الذي أدين سابقًا في فرنسا وينتظر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل الأموال"، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T19:43+0000
2025-02-12T19:44+0000
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "كما تعلمون، لقد أكدنا أن روسيا ستعيد ألكسندر فينيك إلى وطنه قريبًا، فهو لم يرتكب أي جرائم عنيفة، وقد خسر 100 مليون دولار من عائدات أفعاله غير القانونية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يقدّر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي أُدين في روسيا.وقال ترامب، تعليقا على عودة فوغل، إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة "بشكل جيد للغاية"، معربًا عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل "بداية" لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250212/ترامب-نقدر-ما-فعله-الرئيس-بوتين-بالإفراج-عن-المواطن-الأمريكي-مارك-فوغل-1097692842.html
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البيت الأبيض يؤكد تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى بلاده قريبا

19:43 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 19:44 GMT 12.02.2025)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض أن الروسي، ألكسندر فينيك، "الذي أدين سابقًا في فرنسا وينتظر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل الأموال"، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى روسيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "كما تعلمون، لقد أكدنا أن روسيا ستعيد ألكسندر فينيك إلى وطنه قريبًا، فهو لم يرتكب أي جرائم عنيفة، وقد خسر 100 مليون دولار من عائدات أفعاله غير القانونية".

وفي وقت سابق، حكمت محكمة فرنسية على فينيك بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال. وتم تسليمه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث أقر في مايو/أيار 2024 بالذنب في التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وكان من المقرر النطق بالحكم في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025.

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس بوتين بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل
04:05 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يقدّر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي أُدين في روسيا.

وكان فوغل، البالغ 61 عاما من العمر، قد اعتقل بمطار "شيريميتيفو" الدولي بضواحي العاصمة موسكو، في عام 2021، وقد وُجهت إليه تهمة تهريب وحيازة المخدرات على نطاق واسع. وفي عام 2022، قضت محكمة بالقرب من موسكو، بسجنه لمدة 14 عامًا في سجن شديد الحراسة.

وقال ترامب، تعليقا على عودة فوغل، إن روسيا تعاملت مع الولايات المتحدة "بشكل جيد للغاية"، معربًا عن أمله في أن يكون إطلاق سراح فوغل "بداية" لعلاقات تسمح بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
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