https://sarabic.ae/20250212/ترامب-نقدر-ما-فعله-الرئيس-بوتين-بالإفراج-عن-المواطن-الأمريكي-مارك-فوغل-1097692842.html
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس بوتين بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس بوتين بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بأنه يقدر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل الذي أدين في روسيا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T04:05+0000
2025-02-12T04:05+0000
2025-02-12T04:12+0000
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرحبًا بفوغل: "أنا ممتن للغاية لما فعله.. نحن نقدر ما فعله الرئيس بوتين"، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وواشنطن بشأن إطلاق سراح فوغل كان "عادلًا ومعقولًا للغاية".وفيما يتعلق بملف الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب: "نريد أن ننجز ذلك. أعتقد أن [إطلاق سراح فوغل] قد يكون عنصرًا مهمًا للغاية. قد يكون جزءًا كبيرًا من التقدم، في الواقع، لأنه قد يكون جزءًا مهمًا وكبيرًا من إنهاء الحرب مع أوكرانيا. أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، تقدمًا في [إنهاء] الحرب".وكان فوغل قد وُجهت إليه تهمة تهريب وحيازة المخدرات على نطاق واسع. وفي عام 2022، قضت محكمة بالقرب من موسكو بسجنه لمدة 14 عامًا في سجن شديد الحراسة.
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس بوتين بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل
04:05 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 04:12 GMT 12.02.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بأنه يقدر ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل الذي أدين في روسيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرحبًا بفوغل: "أنا ممتن للغاية لما فعله.. نحن نقدر ما فعله الرئيس بوتين"، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وواشنطن بشأن إطلاق سراح فوغل كان "عادلًا ومعقولًا للغاية".
وفيما يتعلق بملف الأزمة الأوكرانية، أوضح ترامب: "نريد أن ننجز ذلك. أعتقد أن [إطلاق سراح فوغل] قد يكون عنصرًا مهمًا للغاية. قد يكون جزءًا كبيرًا من التقدم، في الواقع، لأنه قد يكون جزءًا مهمًا وكبيرًا من إنهاء الحرب مع أوكرانيا. أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، تقدمًا في [إنهاء] الحرب".
وكان فوغل قد وُجهت إليه تهمة تهريب وحيازة المخدرات
على نطاق واسع. وفي عام 2022، قضت محكمة بالقرب من موسكو بسجنه لمدة 14 عامًا في سجن شديد الحراسة.