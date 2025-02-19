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وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
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الكرملين: اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب قد يجري قبل نهاية فبراير الجاري
الكرملين: اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب قد يجري قبل نهاية فبراير الجاري
سبوتنيك عربي
أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تجري قبل نهاية... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات بين الرئيسين بوتين وترامب، يمكن أن تتم قبل نهاية فبراير الجاري: "وسائل الإعلام الغربية تكتب الكثير، ووسائل إعلامنا تكتب الكثير... ربما، وربما لا".ووصف بيسكوف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها "خطوة مهمة" نحو التسوية في أوكرانيا، قائلا: "أمس، تم اتخاذ الخطوة الأولى ولكنها مهمة للغاية". وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن إصلاحها في يوم واحد.ونوّه بيسكوف إلى أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحاجة إلى ترميم، فقد تضررت بشكل متعمد من قبل الإدارة السابقة لجو بايدن".وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.وعقد اللقاء في العاصمة السعودية، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الاجتماع، حدد ممثلو موسكو وواشنطن، مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى حل قبل اجتماع رئيسي الدولتين. ومثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.وعلى الجانب الأمريكي، حضر الاجتماع مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة"صانع السلام"... ابن سلمان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

الكرملين: اللقاء بين الرئيسين بوتين وترامب قد يجري قبل نهاية فبراير الجاري

09:01 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 09:19 GMT 19.02.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وترامب
لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تجري قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات بين الرئيسين بوتين وترامب، يمكن أن تتم قبل نهاية فبراير الجاري: "وسائل الإعلام الغربية تكتب الكثير، ووسائل إعلامنا تكتب الكثير... ربما، وربما لا".
ووصف بيسكوف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها "خطوة مهمة" نحو التسوية في أوكرانيا، قائلا: "أمس، تم اتخاذ الخطوة الأولى ولكنها مهمة للغاية". وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن إصلاحها في يوم واحد.
وأضاف بيسكوف: "هذه هي الخطوة الأولى، وهي طريق طويل للغاية بطبيعة الحال. من المستحيل إصلاح كل شيء في يوم واحد أو أسبوع واحد. لذلك، هناك طريق طويل أمامنا، وأمس تم اتخاذ الخطوة الأولى، ولكنها مهمة للغاية".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
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إعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعودية
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ونوّه بيسكوف إلى أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحاجة إلى ترميم، فقد تضررت بشكل متعمد من قبل الإدارة السابقة لجو بايدن".
وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
إعلام: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أرعبت السياسيين في كييف والعواصم الأوروبية
أمس, 18:13 GMT
وعقد اللقاء في العاصمة السعودية، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الاجتماع، حدد ممثلو موسكو وواشنطن، مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى حل قبل اجتماع رئيسي الدولتين. ومثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وعلى الجانب الأمريكي، حضر الاجتماع مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
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