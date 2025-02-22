https://sarabic.ae/20250222/ريابكوف-موسكو-تسعى-للعمل-مع-واشنطن-لتجاوز-العراقيل-في-العلاقات-الثنائية-بأسرع-وقت-ممكن-1098054867.html
ريابكوف: اجتماع روسي أمريكي يعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة
ريابكوف: اجتماع روسي أمريكي يعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن روسيا تسعى للعمل مع الولايات المتحدة لتجاوز "العراقيل" في العلاقات الثنائية بأسرع وقت ممكن. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T06:25+0000
2025-02-22T06:25+0000
2025-02-22T07:18+0000
روسيا
موسكو
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103641/37/1036413708_0:70:3039:1779_1920x0_80_0_0_13e6a630feee1c4307a1e126ff525c0b.jpg
وكشف ريابكوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، عن التحضير لاجتماع روسي أمريكي على مستوى الخبراء سيعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي الاتفاق على المكان.وأضاف ريابكوف: "وقد تم تأكيد استعدادنا للأمريكيين لبدء هذا العمل في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، هناك أيضًا تفاهم على أن الجولة على مستوى الخبراء ستسبقها اتصالات استشارية بين مديري الإدارات المعنية، ومن المحتمل أن يُعقد اجتماعهم في غضون الأسبوعين المقبلين".وتابع ريابكوف: "نحن نسجل ونحلل بعناية جميع الإشارات من واشنطن، وخاصة تلك الصادرة عن المسؤول الأعلى. يجب أن أقول إن لهجة الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت مختلفة بشكل كبير عما حدث في الماضي. نحن نرحب بهذا التغيير في اللهجة من الجانب الأمريكي، ونحن مستعدون لحوار عملي ولاستمراره. ولكن إلى أي مدى يمكن تحويل التغيير في اللهجة وطبيعة التصريحات إلى إجراءات عملية، وخاصة مدى سرعة حدوث ذلك، هو سؤال مفتوح بالنسبة لي"، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لإجراء اتصالات جديدة و"فرص جديدة للعمل على أجندة عملية".وجرت المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل. ومثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثل الجانب الأمريكي مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250222/روبيو-واشنطن-ستقدم-مشروع-قرار-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1098054987.html
https://sarabic.ae/20250222/ريابكوف-يجب-حل-مشاكل-الدبلوماسيين-في-روسيا-والولايات-المتحدة-أولا-1098053704.html
موسكو
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103641/37/1036413708_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9ef5c2dfcf2fcbf0465c1a59a4ae9a66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, موسكو, واشنطن
ريابكوف: اجتماع روسي أمريكي يعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة
06:25 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 07:18 GMT 22.02.2025)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن روسيا تسعى للعمل مع الولايات المتحدة لتجاوز "العراقيل" في العلاقات الثنائية بأسرع وقت ممكن.
وكشف ريابكوف في تصريحات
لوكالة "ريا نوفوستي"، عن التحضير لاجتماع روسي أمريكي على مستوى الخبراء سيعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي الاتفاق على المكان.
وقال ريابكوف: "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء مشاورات شاملة ومناسبة من أجل معالجة جميع القضايا الخلافية بشكل منهجي ومفصلي، ومن الضروري الحصول على معلومات حول الجهة التي ستمثل الجانب الأمريكي في هذا المستوى من المحادثات".
وأضاف ريابكوف: "وقد تم تأكيد استعدادنا للأمريكيين لبدء هذا العمل في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، هناك أيضًا تفاهم على أن الجولة على مستوى الخبراء ستسبقها اتصالات استشارية بين مديري الإدارات المعنية، ومن المحتمل أن يُعقد اجتماعهم في غضون الأسبوعين المقبلين".
وتابع ريابكوف: "نحن نسجل ونحلل بعناية جميع الإشارات
من واشنطن، وخاصة تلك الصادرة عن المسؤول الأعلى. يجب أن أقول إن لهجة الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت مختلفة بشكل كبير عما حدث في الماضي. نحن نرحب بهذا التغيير في اللهجة من الجانب الأمريكي، ونحن مستعدون لحوار عملي ولاستمراره. ولكن إلى أي مدى يمكن تحويل التغيير في اللهجة وطبيعة التصريحات إلى إجراءات عملية، وخاصة مدى سرعة حدوث ذلك، هو سؤال مفتوح بالنسبة لي"، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لإجراء اتصالات جديدة و"فرص جديدة للعمل على أجندة عملية".
وأضاف: "الأمر واضح وقد حددته القيادة، وتمت صياغته خلال اجتماع مثمر للغاية في الرياض. وعندما نمضي قدمًا، سوف نفهم بشكل أفضل ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية وقابلة للتطبيق لتحقيق تحولات سريعة نحو الأفضل، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى دراسة أكثر تعمقًا، وبالتالي تستغرق وقتًا طويلًا، وبحثًا متعمقًا عن حلول وسط. وأعتقد أنه في كل الأحوال سيصبح هذا جزءًا لا يتجزأ من جهودنا. إن وتيرة هذا العمل هي سؤال مفتوح بالنسبة لي اليوم".
وجرت المحادثات الروسية الأمريكية
رفيعة المستوى في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان في الرياض أيضًا على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في المستقبل باستئناف التعاون في مجال الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
ومثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثل الجانب الأمريكي مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.