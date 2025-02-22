https://sarabic.ae/20250222/ريابكوف-موسكو-تسعى-للعمل-مع-واشنطن-لتجاوز-العراقيل-في-العلاقات-الثنائية-بأسرع-وقت-ممكن-1098054867.html

ريابكوف: اجتماع روسي أمريكي يعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة

ريابكوف: اجتماع روسي أمريكي يعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن روسيا تسعى للعمل مع الولايات المتحدة لتجاوز "العراقيل" في العلاقات الثنائية بأسرع وقت ممكن. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T06:25+0000

2025-02-22T06:25+0000

2025-02-22T07:18+0000

روسيا

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واشنطن

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وكشف ريابكوف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، عن التحضير لاجتماع روسي أمريكي على مستوى الخبراء سيعقد خلال أسبوعين في دولة ثالثة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي الاتفاق على المكان.وأضاف ريابكوف: "وقد تم تأكيد استعدادنا للأمريكيين لبدء هذا العمل في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، هناك أيضًا تفاهم على أن الجولة على مستوى الخبراء ستسبقها اتصالات استشارية بين مديري الإدارات المعنية، ومن المحتمل أن يُعقد اجتماعهم في غضون الأسبوعين المقبلين".وتابع ريابكوف: "نحن نسجل ونحلل بعناية جميع الإشارات من واشنطن، وخاصة تلك الصادرة عن المسؤول الأعلى. يجب أن أقول إن لهجة الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت مختلفة بشكل كبير عما حدث في الماضي. نحن نرحب بهذا التغيير في اللهجة من الجانب الأمريكي، ونحن مستعدون لحوار عملي ولاستمراره. ولكن إلى أي مدى يمكن تحويل التغيير في اللهجة وطبيعة التصريحات إلى إجراءات عملية، وخاصة مدى سرعة حدوث ذلك، هو سؤال مفتوح بالنسبة لي"، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لإجراء اتصالات جديدة و"فرص جديدة للعمل على أجندة عملية".وجرت المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير عن ثقته في أنه بعد المحادثات بدأت الولايات المتحدة بفهم موقف موسكو بشكل أفضل. ومثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فيما مثل الجانب الأمريكي مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

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