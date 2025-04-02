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الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه من الصعب تصور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تتمتع بما يكفي من الاحترافية والمعرفة،... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T08:50+0000

2025-04-02T08:50+0000

2025-04-02T08:52+0000

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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "في حالتها، تعد المؤشرات مثل الاحترافية أكثر أهمية بكثير، أخشى، بل إنني خائفة من تخيل كيف سيقود الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمدة عام كامل، شخص لديه مثل هذه المعرفة الشحيحة، وهذا ينطبق على الدبلوماسية، التي تعرضت لفضائح دبلوماسية تسببت بنفسها بها، مرارا وتكرارا".وأشارت زاخاروفا إلى أن "الخطوة التالية هي نوع من الارتباك المطلق، والتخبط وانعدام الشفافية حول تعليمها (عن بيربوك)، لقد رأيت عدد الأشخاص الذين حاولوا معرفة ذلك، القليل منهم نجح، من الصعب الإجابة على نوع التعليم الذي حصلت عليه، وليس من الواضح ما هو".ونوّهت زاخاروفا أيضًا، إلى أن بيربوك، هي حفيدة ضابط في الـ"فيرماخت" (القوات النازية سابقا)، وذكرت مرارًا أنها فخورة بجدها.وسخرت زاخاروفا من هذا الواقع، بالقول: "هذه هي بالضبط ابتسامة الجوكر الجهنمية، التي سيتعين عليها أن تسخر من الجميع، عن طريق تعابير الوجه الساخرة، محدقة بالجميع في قاعة الجمعية العامة".وختمت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، بأنه سيكون من الغريب رؤية حفيدة نازي في مثل هذا الموقف في الذكرى الثمانين للنصر (على النازية).وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: يجب محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري

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