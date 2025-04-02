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https://sarabic.ae/20250402/الخارجية-الروسية-بيربوك-تفتقر-للمهنية-اللازمة-لتولي-رئاسة-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1099150636.html
الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه من الصعب تصور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تتمتع بما يكفي من الاحترافية والمعرفة،... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T08:50+0000
2025-04-02T08:52+0000
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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "في حالتها، تعد المؤشرات مثل الاحترافية أكثر أهمية بكثير، أخشى، بل إنني خائفة من تخيل كيف سيقود الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمدة عام كامل، شخص لديه مثل هذه المعرفة الشحيحة، وهذا ينطبق على الدبلوماسية، التي تعرضت لفضائح دبلوماسية تسببت بنفسها بها، مرارا وتكرارا".وأشارت زاخاروفا إلى أن "الخطوة التالية هي نوع من الارتباك المطلق، والتخبط وانعدام الشفافية حول تعليمها (عن بيربوك)، لقد رأيت عدد الأشخاص الذين حاولوا معرفة ذلك، القليل منهم نجح، من الصعب الإجابة على نوع التعليم الذي حصلت عليه، وليس من الواضح ما هو".ونوّهت زاخاروفا أيضًا، إلى أن بيربوك، هي حفيدة ضابط في الـ"فيرماخت" (القوات النازية سابقا)، وذكرت مرارًا أنها فخورة بجدها.وسخرت زاخاروفا من هذا الواقع، بالقول: "هذه هي بالضبط ابتسامة الجوكر الجهنمية، التي سيتعين عليها أن تسخر من الجميع، عن طريق تعابير الوجه الساخرة، محدقة بالجميع في قاعة الجمعية العامة".وختمت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، بأنه سيكون من الغريب رؤية حفيدة نازي في مثل هذا الموقف في الذكرى الثمانين للنصر (على النازية).وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: يجب محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري
https://sarabic.ae/20250103/موسكو-ترد-على-تصريحات-بيربوك-بشأن-القواعد-الروسية-في-سوريا--1096457309.html
https://sarabic.ae/20220624/بيربوك-ألمانيا-تعمل-مع-الشركات-بنشاط-بشأن-إمكانية-تصدير-الحبوب-من-روسيا-1064143358.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار ألمانيا, منظمة الأمم المتحدة

الخارجية الروسية: بيربوك تفتقر للمهنية اللازمة لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

08:50 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 08:52 GMT 02.04.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه من الصعب تصور وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تتمتع بما يكفي من الاحترافية والمعرفة، لمنصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "في حالتها، تعد المؤشرات مثل الاحترافية أكثر أهمية بكثير، أخشى، بل إنني خائفة من تخيل كيف سيقود الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمدة عام كامل، شخص لديه مثل هذه المعرفة الشحيحة، وهذا ينطبق على الدبلوماسية، التي تعرضت لفضائح دبلوماسية تسببت بنفسها بها، مرارا وتكرارا".

وبحسب زاخاروفا، أصبحت بيربوك، وزيرة لخارجية ألمانيا بالصدفة، دون أن تتمتع بالمعرفة والخبرة المهنية المناسبة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الخطوة التالية هي نوع من الارتباك المطلق، والتخبط وانعدام الشفافية حول تعليمها (عن بيربوك)، لقد رأيت عدد الأشخاص الذين حاولوا معرفة ذلك، القليل منهم نجح، من الصعب الإجابة على نوع التعليم الذي حصلت عليه، وليس من الواضح ما هو".
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ونوّهت زاخاروفا أيضًا، إلى أن بيربوك، هي حفيدة ضابط في الـ"فيرماخت" (القوات النازية سابقا)، وذكرت مرارًا أنها فخورة بجدها.

وبحسب زاخاروفا، في هذا الصدد، يمكن الافتراض أن ترشيح بيربوك لمنصب في الأمم المتحدة، ليس من قبيل الصدفة.

وسخرت زاخاروفا من هذا الواقع، بالقول: "هذه هي بالضبط ابتسامة الجوكر الجهنمية، التي سيتعين عليها أن تسخر من الجميع، عن طريق تعابير الوجه الساخرة، محدقة بالجميع في قاعة الجمعية العامة".
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وفي وقت سابق، أعلن ممثل رسمي للحكومة الألمانية عن نية برلين ترشيح بيربوك، لهذا المنصب، للفترة 2025-2026.

وختمت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، بأنه سيكون من الغريب رؤية حفيدة نازي في مثل هذا الموقف في الذكرى الثمانين للنصر (على النازية).
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