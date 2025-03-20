https://sarabic.ae/20250320/وزيرة-الخارجية-الألمانية-من-دمشق-يجب-محاسبة-جميع-المتورطين-بأعمال-العنف-الأخيرة-في-الساحل-السوري-1098814910.html

وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: يجب محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري

وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: يجب محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة، التي شهدتها محافظات الساحل السوري، لافتة إلى ضرورة توقيع اتفاقيات مع... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T16:19+0000

2025-03-20T16:19+0000

2025-03-20T16:19+0000

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وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي من دمشق، اليوم الخميس: "شددت خلال مباحثاتي مع السلطة الانتقالية في سوريا، على ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة بمحافظات الساحل السوري".وأوضحت أن "ألمانيا تعهدت خلال مؤتمر دعم سوريا في بروكسل قبل أيام بتقديم منحة إنسانية لدمشق بقيمة 300 مليون يورو".وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تزور سوريا للمرة الثانية خلال 3 أشهر، قد افتتحت سفارة بلادها مجددا في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت لاحق خلال زيارتها الحالية إلى سوريا، والتي تعد الثانية بعد زيارتها الأولى برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي التقيا خلالها الشرع أيضا.وكانت ألمانيا قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، عقب بدء الأزمة السورية.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت أنالينا بيربوك، أن برلين ستقدم مبلغا إضافيا قدره 300 مليون يورو عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، بهدف دعم العملية السياسية في سوريا.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.وفي 29 يناير الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-ترفض-مصافحة-أحمد-الشرع-عند-لقائه-لأول-مرة-فيديو-1096452667.html

https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-يجب-أن-يكون-لجميع-السوريين-مكان-في-العملية-السياسية-للمرحلة-المقبلة-1096452203.html

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