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https://sarabic.ae/20250320/وزيرة-الخارجية-الألمانية-من-دمشق-يجب-محاسبة-جميع-المتورطين-بأعمال-العنف-الأخيرة-في-الساحل-السوري-1098814910.html
وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: يجب محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري
وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: يجب محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة، التي شهدتها محافظات الساحل السوري، لافتة إلى ضرورة توقيع اتفاقيات مع... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي من دمشق، اليوم الخميس: "شددت خلال مباحثاتي مع السلطة الانتقالية في سوريا، على ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة بمحافظات الساحل السوري".وأوضحت أن "ألمانيا تعهدت خلال مؤتمر دعم سوريا في بروكسل قبل أيام بتقديم منحة إنسانية لدمشق بقيمة 300 مليون يورو".وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تزور سوريا للمرة الثانية خلال 3 أشهر، قد افتتحت سفارة بلادها مجددا في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت لاحق خلال زيارتها الحالية إلى سوريا، والتي تعد الثانية بعد زيارتها الأولى برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي التقيا خلالها الشرع أيضا.وكانت ألمانيا قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، عقب بدء الأزمة السورية.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت أنالينا بيربوك، أن برلين ستقدم مبلغا إضافيا قدره 300 مليون يورو عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، بهدف دعم العملية السياسية في سوريا.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.وفي 29 يناير الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-ترفض-مصافحة-أحمد-الشرع-عند-لقائه-لأول-مرة-فيديو-1096452667.html
https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-يجب-أن-يكون-لجميع-السوريين-مكان-في-العملية-السياسية-للمرحلة-المقبلة-1096452203.html
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أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: يجب محاسبة جميع المتورطين بأعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري

16:19 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تتحدث خلال مؤتمر صحفي في دمشق، سوريا، 20 مارس/آذار 2025
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تتحدث خلال مؤتمر صحفي في دمشق، سوريا، 20 مارس/آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة، التي شهدتها محافظات الساحل السوري، لافتة إلى ضرورة توقيع اتفاقيات مع الطوائف المختلفة في سوريا، مشابهة لتلك التي تم توقيعها مع الأكراد.
وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي من دمشق، اليوم الخميس: "شددت خلال مباحثاتي مع السلطة الانتقالية في سوريا، على ضرورة محاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة بمحافظات الساحل السوري".
وأضافت أنه "تم توقيع اتفاق تاريخي مع الأكراد قبل أيام.. ويجب توقيع اتفاقيات مع المسيحين والدروز والعلويين مشابهة لتلك الاتفاقية الأخيرة، للمضي نحو سوريا موحدة".
وأوضحت أن "ألمانيا تعهدت خلال مؤتمر دعم سوريا في بروكسل قبل أيام بتقديم منحة إنسانية لدمشق بقيمة 300 مليون يورو".
وتابعت: "لقد أعدنا افتتاح سفارة بلادنا في دمشق، وهي إشارة دعم قوية من ألمانيا إلى سوريا".
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
جدل واسع على "عدم المصافحة" بين وزيرة الخارجية الألمانية وأحمد الشرع.. فيديو
3 يناير, 14:56 GMT
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تزور سوريا للمرة الثانية خلال 3 أشهر، قد افتتحت سفارة بلادها مجددا في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية: "أعادت ألمانيا فتح سفارتها في دمشق، اليوم الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر على رحيل الرئيس السابق بشار الأسد. السفارة افتتحت رسميا من قبل وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها لسوريا".

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت لاحق خلال زيارتها الحالية إلى سوريا، والتي تعد الثانية بعد زيارتها الأولى برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي التقيا خلالها الشرع أيضا.
وكانت ألمانيا قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، عقب بدء الأزمة السورية.
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية للمرحلة المقبلة
3 يناير, 14:45 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت أنالينا بيربوك، أن برلين ستقدم مبلغا إضافيا قدره 300 مليون يورو عبر الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، بهدف دعم العملية السياسية في سوريا.

وكانت صحيفة "هاسبوست" الألمانية، نقلا عن مسؤولين ألمانيين، أن "برلين تخطط لتقديم مساعدات مالية بملايين من اليورو، بمناسبة مؤتمر دعم سوريا الذي استضافته بروكسل الاثنين الماضي، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية"، منوهة بأنه من المقرر تخصيص نحو 300 مليون يورو للمنطقة بأكملها، على أن يستفيد المواطنون السوريون من الجزء الأكبر من هذه المساعدات".

وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.
وفي 29 يناير الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
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