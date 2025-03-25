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https://sarabic.ae/20250325/الرئيس-الفلسطيني-سيشارك-في-فعاليات-إحياء-ذكرى-يوم-النصر-في-موسكو-1098933097.html
الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكو
الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكو
سبوتنيك عربي
أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى العاصمة موسكو، في 9 مايو/ أيار المقبل، وسيشارك في فعاليات إحياء ذكرى... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T12:46+0000
2025-03-25T13:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
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وقال نوفل لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس عباس، سيكون هنا في التاسع من مايو. سيأتي. أرسلنا رسالة رسمية إلى الكرملين مفادها أن الرئيس عباس سيشارك في الفعاليات".وفي وقت سابق، أفاد السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، أن عباس تلقى دعوة لزيارة روسيا، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، معربًا عن أمله في أن يتمكن من زيارة موسكو.وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الخاصة.بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، ما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.
https://sarabic.ae/20250323/عباس-إسرائيل-تحول-المياه-إلى-سلاح-قاتل-ضد-الفلسطينيين-1098875656.html
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أخبار فلسطين اليوم, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, روسيا

الرئيس الفلسطيني يعتزم المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر بالعاصمة موسكو

12:46 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 13:02 GMT 25.03.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في أستانا
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . POOL
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أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى العاصمة موسكو، في 9 مايو/ أيار المقبل، وسيشارك في فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر.
وقال نوفل لوكالة "سبوتنيك": "الرئيس عباس، سيكون هنا في التاسع من مايو. سيأتي. أرسلنا رسالة رسمية إلى الكرملين مفادها أن الرئيس عباس سيشارك في الفعاليات".
وفي وقت سابق، أفاد السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، أن عباس تلقى دعوة لزيارة روسيا، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، معربًا عن أمله في أن يتمكن من زيارة موسكو.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
عباس: إسرائيل تحول المياه إلى سلاح قاتل ضد الفلسطينيين
23 مارس, 12:35 GMT
وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الخاصة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عام 2025 سيكون "عام حماة الوطن" في روسيا، وذلك لإحياء ذكرى الأعمال البطولية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم المشاركين في العمليات العسكرية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتفل بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل مشترك بهذه الذكرى، ما يعكس الوحدة والتاريخ المشترك بين هذه الدول، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات حضورا أجنبيا ومشاركة دولية.
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