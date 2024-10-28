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https://sarabic.ae/20241028/بوتين-يؤكد-استمرار-نمو-اقتصاد-روسيا-1094239638.html
بوتين يؤكد استمرار نمو اقتصاد روسيا
بوتين يؤكد استمرار نمو اقتصاد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T11:23+0000
2024-10-28T11:33+0000
روسيا
اقتصاد
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "على الرغم من تباطؤ ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث من هذا العام إلى حد ما، إلا أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو، وفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية، بنسبة 4.2% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب".وأضاف بوتين: "أود أن أكرر، أنه من المهم ليس فقط التحليل المستمر لحالة اقتصاد البلاد، ولكن أيضًا تعديل تدابير السياسة الاقتصادية في الوقت المناسب، من أجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية وجعلها أكثر استدامة".
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روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين
روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين

بوتين يؤكد استمرار نمو اقتصاد روسيا

11:23 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 28.10.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع "بريكس بلس"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية، أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو.
وقال بوتين: "على الرغم من تباطؤ ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث من هذا العام إلى حد ما، إلا أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو، وفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية، بنسبة 4.2% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب".
وأضاف بوتين: "أود أن أكرر، أنه من المهم ليس فقط التحليل المستمر لحالة اقتصاد البلاد، ولكن أيضًا تعديل تدابير السياسة الاقتصادية في الوقت المناسب، من أجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية وجعلها أكثر استدامة".
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