https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يعلن-عن-واقع-مالي-مستقل-بين-دول-بريكس-1094132752.html
بوتين يعلن عن "واقع مالي مستقل" بين دول "بريكس"
بوتين يعلن عن "واقع مالي مستقل" بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول "بريكس" ستعمل على تطوير الاتصالات بين البنوك، وتهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T15:36+0000
2024-10-24T15:36+0000
2024-10-24T15:47+0000
قمة بريكس 2024
اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب
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وقال بوتين في مؤتمر صحفي، استعرض خلاله نتائج قمة "بريكس"، إن "دول بريكس ملتزمة بتعزيز الشراكة في القطاع المالي".وأضاف بوتين: "بريكس لا تنشئ بدائل لـ"سويفت" وروسيا تستخدم نظام المراسلة المالية الخاص بها، كما أن عددًا من دول المجموعة تمتلكه أيضًا".وأشار بوتين، إلى وجود "بنية تحتية كافية للدفع في بريكس، وما علينا سوى اتخاذ القرار في الوقت المحدد والمناسب على المستوى الإداري".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب
قمة بريكس 2024, اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب
بوتين يعلن عن "واقع مالي مستقل" بين دول "بريكس"
15:36 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 15:47 GMT 24.10.2024)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول "بريكس" ستعمل على تطوير الاتصالات بين البنوك، وتهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي، استعرض خلاله نتائج قمة "بريكس"، إن "دول بريكس ملتزمة بتعزيز الشراكة في القطاع المالي".
"دول "بريكس" ملتزمة بتعميق الشراكة في القطاع المالي، سنواصل تعزيز التواصل بين البنوك وإنشاء آليات للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية المستقلة عن المخاطر الخارجية".
وأضاف بوتين: "بريكس لا تنشئ بدائل لـ"سويفت" وروسيا تستخدم نظام المراسلة المالية الخاص بها، كما أن عددًا من دول المجموعة تمتلكه أيضًا".
وأشار بوتين، إلى وجود "بنية تحتية كافية للدفع في بريكس، وما علينا سوى اتخاذ القرار في الوقت المحدد والمناسب على المستوى الإداري".