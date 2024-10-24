https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يجري-مؤتمرا-صحفيا-يعرض-فيه-نتائج-قمة-بريكس--1094124824.html
بوتين يجري مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس"
بوتين يجري مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T15:23+0000
2024-10-24T15:23+0000
2024-10-24T15:50+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قمة قازان
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وأكد بوتين أن روسيا بذلت ما بوسعها لضمان اندماج أعضاء "بريكس" الجدد في المجموعة ونجحنا بذلك.وقال: "لقد عملنا هذا العام بالفعل مع فريق محدث وموسع. نحن كرؤساء للمجموعة، بذلنا كل ما في وسعنا لضمان اندماج الأعضاء الجدد العضوي والسريع إلى أقصى حد في أسرتنا. لقد نجحنا في ذلك".وأشار بوتين إلى أن المشاركين في قمة "بريكس" ناقشوا القضايا الدولية الرئيسية مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط.وأوضح أن دول بريكس ملتزمة بتعزيز الشراكة في القطاع المالي.وأكد أن دول بريكس ستعمل على تطوير الاتصالات بين البنوك وتهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية.وتابع أن بريكس ليست مجموعة مغلقة بل هي مفتوحة لكل من يشاركها قيمها، وأن روسيا ستتعامل مع مشاكلها بنفسها وهي تشعر في الوقت نفسه بدعم شركائها في بريكس وهذا لا ينتهي بانتهاء القمة.وقال: "في قازان، أكدنا أن مجموعة "بريكس" ليست مغلقة في حد ذاتها، فهي مفتوحة لجميع الذين يشاركونها قيمها، وأعضاؤها مستعدون للعمل على إيجاد حلول مشتركة دون إملاءات خارجية أو محاولات لفرض اي نهج ضيقة على أي شخص".وأضاف: "على مدى رئاستنا شعرنا بالدعم القوي من شركائنا وهذا مهم، خاصة أن هذا الأمر لا ينتهي بانتهاء القمة".وأكد أن "بريكس" لا تنشئ بدائل لـ"سويفت" وروسيا تستخدم نظام المراسلة المالية الخاص بها كما أن عددًا من دول المجموعة تمتلكه أيضًا.وأوضح بوتين أن جميع دول "بريكس" ملتزمة بضمان انتهاء الصراع في أوكرانيا سلميًا وبأسرع وقت ممكن.
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا عقب قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا عقب قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان الروسية
2024-10-24T15:23+0000
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سبوتنيك عربي
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قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة قازان, видео
قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة قازان, видео
بوتين يجري مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس"
15:23 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 15:50 GMT 24.10.2024)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.
وأكد بوتين أن روسيا بذلت ما بوسعها لضمان اندماج أعضاء "بريكس" الجدد في المجموعة ونجحنا بذلك.
وقال: "لقد عملنا هذا العام بالفعل مع فريق محدث وموسع. نحن كرؤساء للمجموعة، بذلنا كل ما في وسعنا لضمان اندماج الأعضاء الجدد العضوي والسريع إلى أقصى حد في أسرتنا. لقد نجحنا في ذلك".
وأشار بوتين إلى أن المشاركين في قمة "بريكس" ناقشوا القضايا الدولية الرئيسية مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط.
لقد تبادلنا (المشاركون في قمة بريكس) وجهات النظر حول القضايا الدولية الرئيسية مع التركيز على الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط، ونظرنا أيضًا في آفاق التفاعل بين المشاركين في بريكس، ودول جنوب وشرق العالم لصالح التنمية المستدامة، الشيء الرئيسي هو أن جميع الاجتماعات والفعاليات، دون استثناء، عقدت بطريقة تقليدية بالنسبة لدول بريكس، بطريقة عملية ومنفتحة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح أن دول بريكس ملتزمة بتعزيز الشراكة في القطاع المالي.
وقال: "دول "بريكس" ملتزمة بتعميق الشراكة في القطاع المالي، سنواصل تعزيز التواصل بين البنوك وإنشاء آليات للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية المستقلة عن المخاطر الخارجية".
وأكد أن دول بريكس ستعمل على تطوير الاتصالات بين البنوك وتهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية.
وتابع أن بريكس ليست مجموعة مغلقة بل هي مفتوحة لكل من يشاركها قيمها، وأن روسيا ستتعامل مع مشاكلها بنفسها وهي تشعر في الوقت نفسه بدعم شركائها في بريكس وهذا لا ينتهي بانتهاء القمة.
وقال: "في قازان، أكدنا أن مجموعة "بريكس" ليست مغلقة في حد ذاتها، فهي مفتوحة لجميع الذين يشاركونها قيمها، وأعضاؤها مستعدون للعمل على إيجاد حلول مشتركة دون إملاءات خارجية أو محاولات لفرض اي نهج ضيقة على أي شخص".
وأضاف: "على مدى رئاستنا شعرنا بالدعم القوي من شركائنا وهذا مهم، خاصة أن هذا الأمر لا ينتهي بانتهاء القمة".
وأكد أن "بريكس" لا تنشئ بدائل لـ"سويفت" وروسيا تستخدم نظام المراسلة المالية الخاص بها كما أن عددًا من دول المجموعة تمتلكه أيضًا.
وأوضح بوتين أن جميع دول "بريكس" ملتزمة بضمان انتهاء الصراع في أوكرانيا سلميًا وبأسرع وقت ممكن.