الهند تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:18 GMT
15 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241024/الهند-تحذر-من-اتساع-رقعة-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1094125782.html
الهند تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
الهند تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، أن الهند تخشى من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط . 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T13:56+0000
2024-10-24T13:56+0000
قمة بريكس 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094124653_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_8af5f20615021576b1b0342564106953.jpg
وقال وزير الخارجية الهندي خلال كلمة في قمة "بريكس بلس"، إن "الوضع في الشرق الأوسط وغرب آسيا يشكل مصدر قلق بالنسبة لبلاده"، لافتًا إلى أن هناك قلق واسع بشأن احتمالية اتساع نطاق الصراع في المنطقة.وأشار الوزير الهندي إلى أن أي نهج لحل الصراع في المنطقة يجب أن يكون عادلاً وطويل الأمد، مما يؤدي إلى حل الدولتين.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدوليةمستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار
https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يجب-تصحيح-الظلم-التاريخي-في-الأراضي-الفلسطينية-لاستعادة-السلام-في-المنطقة-1094107396.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094124653_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_b34b1c634ae89bb1575624d2fac8552c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2024
قمة بريكس 2024

الهند تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

13:56 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في قمة "بريكس"
وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، أن الهند تخشى من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط .
وقال وزير الخارجية الهندي خلال كلمة في قمة "بريكس بلس"، إن "الوضع في الشرق الأوسط وغرب آسيا يشكل مصدر قلق بالنسبة لبلاده"، لافتًا إلى أن هناك قلق واسع بشأن احتمالية اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وأضاف جايشانكار أن التجارة البحرية تأثرت بشكل كبير، مشددًا أن العواقب البشرية والمادية المترتبة على المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط خطيرة حقا.

وأشار الوزير الهندي إلى أن أي نهج لحل الصراع في المنطقة يجب أن يكون عادلاً وطويل الأمد، مما يؤدي إلى حل الدولتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
بوتين: يجب تصحيح الظلم التاريخي في الأراضي الفلسطينية لاستعادة السلام في المنطقة
08:35 GMT
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدولية
مستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала