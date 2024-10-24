https://sarabic.ae/20241024/الهند-تحذر-من-اتساع-رقعة-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1094125782.html
الهند تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
الهند تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، أن الهند تخشى من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط . 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T13:56+0000
2024-10-24T13:56+0000
2024-10-24T13:56+0000
قمة بريكس 2024
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وقال وزير الخارجية الهندي خلال كلمة في قمة "بريكس بلس"، إن "الوضع في الشرق الأوسط وغرب آسيا يشكل مصدر قلق بالنسبة لبلاده"، لافتًا إلى أن هناك قلق واسع بشأن احتمالية اتساع نطاق الصراع في المنطقة.وأشار الوزير الهندي إلى أن أي نهج لحل الصراع في المنطقة يجب أن يكون عادلاً وطويل الأمد، مما يؤدي إلى حل الدولتين.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".بوتين: انضمام إثيوبيا لمجموعة "بريكس" يعكس تأثيرها على الساحة الدوليةمستشار الرئيس الفلسطيني: إعلان "بريكس" بشأن عضوية الأمم المتحدة يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار
https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يجب-تصحيح-الظلم-التاريخي-في-الأراضي-الفلسطينية-لاستعادة-السلام-في-المنطقة-1094107396.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024
الهند تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط
أكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، أن الهند تخشى من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط .
وقال وزير الخارجية الهندي خلال كلمة في قمة "بريكس بلس"، إن "الوضع في الشرق الأوسط وغرب آسيا يشكل مصدر قلق بالنسبة لبلاده"، لافتًا إلى أن هناك قلق واسع بشأن احتمالية اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
وأضاف جايشانكار أن التجارة البحرية تأثرت بشكل كبير، مشددًا أن العواقب البشرية والمادية المترتبة على المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط خطيرة حقا.
وأشار الوزير الهندي إلى أن أي نهج لحل الصراع في المنطقة يجب أن يكون عادلاً وطويل الأمد، مما يؤدي إلى حل الدولتين.
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس
" هذا العام، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".