تركيا تتلقى عرضا لتصبح شريكا في "بريكس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: النازية تعيد صيغتها من جديد ولا بد من قرار أممي يضع حدا لها على المستويين الرسمي والشعبي
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241113/تركيا-تتلقى-عرضا-لتصبح-شريكا-في-بريكس-1094758315.html
تركيا تتلقى عرضا لتصبح شريكا في "بريكس"
تركيا تتلقى عرضا لتصبح شريكا في "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الأربعاء، أن بلاده تلقت عرضًا لتصبح دولة شريكة في مجموعة "بريكس". 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T12:13+0000
2024-11-13T12:13+0000
اقتصاد
مجموعة بريكس
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899259_0:78:3366:1971_1920x0_80_0_0_bf955930db42bc02c555c78d0a885d34.jpg
وقال الوزير التركي في تصريحات لتلفزيون "تي في نت": "لقد عُرض على تركيا أن تصبح دولة شريكة في بريكس، وهذه عملية انتقالية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن موسكو ترحب باهتمام تركيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لكن القرار بشأن معايير مشاركة تركيا في الرابطة سيتم اتخاذه بإجماع أعضائها. وأضاف لافروف، أن روسيا تؤيد توسيع علاقات "بريكس" مع دول الأغلبية العالمية، وفي المقام الأول تلك التي تدعم التعددية وتنتهج سياسة خارجية سيادية ولا تنضم إلى العقوبات الأحادية الجانب.وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلةموسكو: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
https://sarabic.ae/20240902/إعلام-تركيا-تقدمت-بطلب-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1092309247.html
https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يرحب-تركيا-تبدي-رغبتها-بالانضمام-إلى-بريكس-1089499918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899259_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_3082258e56043371591f4b6e2927a7bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم

تركيا تتلقى عرضا لتصبح شريكا في "بريكس"

12:13 GMT 13.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورتحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا
تحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الأربعاء، أن بلاده تلقت عرضًا لتصبح دولة شريكة في مجموعة "بريكس".
وقال الوزير التركي في تصريحات لتلفزيون "تي في نت": "لقد عُرض على تركيا أن تصبح دولة شريكة في بريكس، وهذه عملية انتقالية".

وتابع بولات: "الانضمام إلى المجموعة سيحقق فوائد كبيرة لتركيا، لأنه سيسمح لها بالتعاون مع جميع المنصات الأكثر أهمية في العالم".

مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
إعلام: تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
2 سبتمبر, 11:50 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن موسكو ترحب باهتمام تركيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لكن القرار بشأن معايير مشاركة تركيا في الرابطة سيتم اتخاذه بإجماع أعضائها.
وأضاف لافروف، أن روسيا تؤيد توسيع علاقات "بريكس" مع دول الأغلبية العالمية، وفي المقام الأول تلك التي تدعم التعددية وتنتهج سياسة خارجية سيادية ولا تنضم إلى العقوبات الأحادية الجانب.
قادة ورؤساء حكومات وممثلي دول مجموعة بريكس المشاركون في قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
الكرملين يرحب... تركيا تبدي رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
4 يونيو, 10:08 GMT
وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة
موسكو: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:12 GMTРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала