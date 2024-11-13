https://sarabic.ae/20241113/تركيا-تتلقى-عرضا-لتصبح-شريكا-في-بريكس-1094758315.html
تركيا تتلقى عرضا لتصبح شريكا في "بريكس"
تركيا تتلقى عرضا لتصبح شريكا في "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الأربعاء، أن بلاده تلقت عرضًا لتصبح دولة شريكة في مجموعة "بريكس". 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T12:13+0000
2024-11-13T12:13+0000
2024-11-13T12:13+0000
اقتصاد
مجموعة بريكس
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزير التركي في تصريحات لتلفزيون "تي في نت": "لقد عُرض على تركيا أن تصبح دولة شريكة في بريكس، وهذه عملية انتقالية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن موسكو ترحب باهتمام تركيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لكن القرار بشأن معايير مشاركة تركيا في الرابطة سيتم اتخاذه بإجماع أعضائها. وأضاف لافروف، أن روسيا تؤيد توسيع علاقات "بريكس" مع دول الأغلبية العالمية، وفي المقام الأول تلك التي تدعم التعددية وتنتهج سياسة خارجية سيادية ولا تنضم إلى العقوبات الأحادية الجانب.وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلةموسكو: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
https://sarabic.ae/20240902/إعلام-تركيا-تقدمت-بطلب-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1092309247.html
https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يرحب-تركيا-تبدي-رغبتها-بالانضمام-إلى-بريكس-1089499918.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم
تركيا تتلقى عرضا لتصبح شريكا في "بريكس"
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الأربعاء، أن بلاده تلقت عرضًا لتصبح دولة شريكة في مجموعة "بريكس".
وقال الوزير التركي في تصريحات لتلفزيون "تي في نت": "لقد عُرض على تركيا
أن تصبح دولة شريكة في بريكس، وهذه عملية انتقالية".
وتابع بولات: "الانضمام إلى المجموعة سيحقق فوائد كبيرة لتركيا، لأنه سيسمح لها بالتعاون مع جميع المنصات الأكثر أهمية في العالم".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن موسكو ترحب باهتمام تركيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لكن القرار بشأن معايير مشاركة تركيا في الرابطة سيتم اتخاذه بإجماع أعضائها.
وأضاف لافروف، أن روسيا تؤيد توسيع علاقات "بريكس"
مع دول الأغلبية العالمية، وفي المقام الأول تلك التي تدعم التعددية وتنتهج سياسة خارجية سيادية ولا تنضم إلى العقوبات الأحادية الجانب.
وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.