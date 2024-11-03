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العراق يعلن عن انخفاض ملحوظ في الفقر والبطالة

العراق يعلن عن انخفاض ملحوظ في الفقر والبطالة

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن النتائج الأولية للمسح الاقتصادي والاجتماعي الذي أظهر انخفاضا ملحوظا في معدلات الفقر والبطالة في البلاد. 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T15:10+0000

2024-11-03T15:10+0000

2024-11-03T15:10+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قوله "وزارة التخطيط، ومن خلال هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بدأت منذ شهر يوليو/ تموز 2023 بإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر".وسلط المتحدث باسم الوزارة الضوء على أهمية المسح الذي استمر لمدة عام كامل، حيث تم خلاله رصد مستوى إنفاق الأسر العراقية، وتقييم مستويات الفقر والرفاه في عموم العراق ومتابعة مؤشرات البطالة.وأوضح، أن "النتائج الأولية للمسح، أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الفقر من 23% إلى 17.6%، وهو انخفاض كبير وفقاً للحسابات، كما انخفضت نسبة البطالة من 16.5% إلى 14.4%"، مرجحاً الأسباب إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير السلة الغذائية عبر البطاقة التموينية، والتي أسهمت بشكل كبير في خفض معدلات الفقر المادي بالبلاد".وتابع المتحدث قائلا إنه "فيما يتعلق بالبطالة، فإن الانخفاض جاء نتيجة لبدء العديد من المشاريع، سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات، واستئناف العمل في المشاريع المتلكئة واستمرار المشاريع القائمة، مما وفر فرص عمل جيدة للعاطلين".يشار إلى ان العراق يترقب اكتشافا نفطيا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعه العقود النهائية لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة التي جرت في مايو/أيار الماضي.وأكدت شركة "سينوك" (CNOOC) الصينية توقيع عقد للتنقيب والتطوير والإنتاج لمنطقة الاستكشاف رقم 7 مع شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة العراقية للتنقيب عن النفط والغاز.ولفتت الصحيفة إلى أن "الرقعة الاستكشافية رقم 7، تمتد عبر محافظات الشريط الديوانية بابل والنجف الأشرف وواسط والمثنى بالقرب من حقلي الغراف والناصرية".وأوضحت أن "مساحة الرقعة الاستكشافية رقم 7 نحو 6 آلاف و300 كيلومتر مربع، ولا توجد بها أيّ آبار محفورة، ما يجعلها مرشّحة لتكون واحدة من اكتشافات النفط في العراق خلال المدة المقبلة".ويأتي هذا في وقت تمتلك شركة "سينوك أفريكا هولدينغ" (CNOOC Africa Holding) - باعتبارها الوحدة المملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الصينية "سينوك"- حصصا بنسبة 100%، وستكون بمثابة المشغل لرقعة الاستكشاف رقم 7.

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