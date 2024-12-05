https://sarabic.ae/20241205/بوتين-يعلن-عن-انطلاق-مرحلة-جديدة-في-عام-2025--بالنسبة-لروسيا-1095518946.html
بوتين يعلن عن انطلاق مرحلة جديدة في عام 2025 بالنسبة لروسيا
بوتين يعلن عن انطلاق مرحلة جديدة في عام 2025 بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عام 2025 المقبل سيكون عاما رئيسيا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي الروسي. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T13:45+0000
2024-12-05T13:45+0000
2024-12-05T13:45+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095518456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d24803dbebd0061b1b5ed49cb5d12cef.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "سيكون العام المقبل مفتاحا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لبلدنا، وأعلم أن الحكومة ناقشت هذه المسائل بطريقة موضوعية جدا، ونظر زملاؤنا في هذا الموضوع بالتفصيل، وناقشوا كيفية ضمان الريادة التكنولوجية لروسيا". وتابع بوتين: "نحن بحاجة إلى تحقيق القدرة التنافسية العالمية لحلولنا التكنولوجية، ودخول السوق العالمية معها، وعلى هذا الأساس تعزيز ريادتنا في مجالات معينة".وأضاف بوتين: "لتعزيز السيادة التكنولوجية، علينا النظر إلى الوضع في الصناعات ككل، وليس مجرد تحليل حالة عناصرها الفردية".وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل بنشاط على إيجاد حلول خاصة بها، في مجال أدوات الدفع، بما في ذلك مع الشركاء في مجموعة "بريكس".ولفت إلى أن الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء، جارٍ على قدم وساق.وقال: "سأتحدث بشكل منفصل عن صناعة الصواريخ والفضاء، أعلم أن زملائي ما زالوا يُعدون مشروعا وطنيا متخصصا، ومن الضروري أن يتضمن هذا المشروع اتباع أسلوب منهجي، على النحو الذي اتفقنا عليه في منصة هيئة الصواريخ والفضاء "آر كا كا إينيرغيا"، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وحصلت صناعة قطاع الصواريخ والفضاء على خطط واضحة طويلة الأجل للتنمية الشاملة والمحافظة على مواردها، ومكانتها كإحدى القطاعات التكنولوجية الرائدة في بلادنا".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس" إيلاء تولي الاهتمام الواجب لإنشاء نظام دفع رقمي موحد.وقال بوتين خلال منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي": "هذا موضوع مهم للغاية ومثير للاهتمام. نحاول مع زملائنا في مجموعة "بريكس"، أن نولي هذا الاهتمام الواجب، ليس فقط لأن شخصًا ما يخلق بعض المشاكل لنا ولهم".
https://sarabic.ae/20241204/بوتين-بريكس-تحاول-إيلاء-الاهتمام-المطلوب-لإنشاء-نظام-الدفع-الرقمي-الموحد-1095483304.html
https://sarabic.ae/20241202/بوتين-يجب-أن-يكون-هناك-ما-لا-يقل-عن-100-مدرسة-للهندسة-في-روسيا-بحلول-عام-2030-1095418310.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين يعلن عن انطلاق مرحلة جديدة في عام 2025 بالنسبة لروسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عام 2025 المقبل سيكون عاما رئيسيا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي الروسي.
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "سيكون العام المقبل مفتاحا لإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لبلدنا، وأعلم أن الحكومة ناقشت هذه المسائل بطريقة موضوعية جدا، ونظر زملاؤنا في هذا الموضوع بالتفصيل، وناقشوا كيفية ضمان الريادة التكنولوجية لروسيا".
وأضاف أن روسيا تحتاج إلى تحقيق القدرة التنافسية العالمية لمنتجاتها التكنولوجية ودخول الأسواق الخارجية.
وتابع بوتين: "نحن بحاجة إلى تحقيق القدرة التنافسية العالمية لحلولنا التكنولوجية، ودخول السوق العالمية معها، وعلى هذا الأساس تعزيز ريادتنا في مجالات معينة".
وأضاف بوتين: "لتعزيز السيادة التكنولوجية، علينا النظر إلى الوضع في الصناعات ككل، وليس مجرد تحليل حالة عناصرها الفردية".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل بنشاط على إيجاد حلول خاصة بها، في مجال أدوات الدفع، بما في ذلك مع الشركاء في مجموعة "بريكس".
بسبب القيود والحواجز الخارجية، تقل فرص الشركات في استخدام الخدمات اللوجستية الغربية، والتأمين، والبنية التحتية للمدفوعات، ونحن هنا نتطور بنشاط، نحن نعمل على حلولنا الخاصة، بما في ذلك مع زملائنا في "بريكس"، هذه الخدمات تُبنى على قاعدة تكنولوجية حديثة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت إلى أن الإعداد لمشروع وطني متخصص بصناعة الصواريخ والفضاء، جارٍ على قدم وساق.
وقال: "سأتحدث بشكل منفصل عن صناعة الصواريخ والفضاء، أعلم أن زملائي ما زالوا يُعدون مشروعا وطنيا متخصصا، ومن الضروري أن يتضمن هذا المشروع اتباع أسلوب منهجي، على النحو الذي اتفقنا عليه في منصة هيئة الصواريخ والفضاء "آر كا كا إينيرغيا"، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وحصلت صناعة قطاع الصواريخ والفضاء على خطط واضحة طويلة الأجل للتنمية الشاملة والمحافظة على مواردها، ومكانتها كإحدى القطاعات التكنولوجية الرائدة في بلادنا".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس" إيلاء تولي الاهتمام الواجب لإنشاء نظام دفع رقمي موحد
.
وقال بوتين خلال منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي": "هذا موضوع مهم للغاية ومثير للاهتمام. نحاول مع زملائنا في مجموعة "بريكس"، أن نولي هذا الاهتمام الواجب، ليس فقط لأن شخصًا ما يخلق بعض المشاكل لنا ولهم".