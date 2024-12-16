https://sarabic.ae/20241216/بوتين-الغرب-يعتبر-نفسه-ممثلا-لـالله-على-الأرض-رغم-أنهم-لا-يؤمنون-به--1095835089.html
بوتين: الغرب يعتبر نفسه ممثلا لـ"الله" على الأرض رغم أنهم لا يؤمنون به
بوتين: الغرب يعتبر نفسه ممثلا لـ"الله" على الأرض رغم أنهم لا يؤمنون به
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى أن الغرب يعتبر نفسه ممثلا لـ"الله" على الأرض رغم أنهم لا يؤمنون به. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T12:44+0000
2024-12-16T12:44+0000
2024-12-16T12:44+0000
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فلاديمير بوتين
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جاء هذا خلال كلمة للرئيس الروسي أمام مجلس موسع بوزارة الدفاع الروسية، وقال بوتين إن الولايات المتحدة تخيف سكانها بتصريحات أسطورية مفادها أن روسيا تخطط لمهاجمة شخص ما.وأضاف بوتين: "في الوقت نفسه، بحجة التهديد الروسي الأسطوري، فإنهم ببساطة يخيفون سكانهم بحقيقة أننا سنهاجم شخصًا ما هناك، بعد كل شيء، التكتيكات بسيطة للغاية: إنهم يقودوننا إلى الخط الأحمر، وما بعده التي لم يعد بإمكاننا التراجع عنها، ونبدأ في الرد. إنهم يخيفون سكانهم على الفور، في العصور القديمة من التهديد السوفييتي، والآن التهديد الروسي".وأكد بوتين أن الولايات المتحدة والغرب يواصلان محاولة فرض قواعدهما على بقية العالم. وعلّق قائلا: وأضاف بوتين أن الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي لن يتخلوا عن محاولات الحفاظ على الهيمنة العالمية. ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، لحضور اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية. القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبيةالقوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك
https://sarabic.ae/20241216/بوتين-روسيا-حررت-189-بلدة-في-عام-2024--1095832156.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين
بوتين: الغرب يعتبر نفسه ممثلا لـ"الله" على الأرض رغم أنهم لا يؤمنون به
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى أن الغرب يعتبر نفسه ممثلا لـ"الله" على الأرض رغم أنهم لا يؤمنون به.
جاء هذا خلال كلمة للرئيس الروسي أمام مجلس موسع بوزارة الدفاع الروسية، وقال بوتين إن الولايات المتحدة تخيف سكانها بتصريحات أسطورية مفادها أن روسيا تخطط لمهاجمة شخص ما.
وأضاف بوتين: "في الوقت نفسه، بحجة التهديد الروسي الأسطوري، فإنهم ببساطة يخيفون سكانهم بحقيقة أننا سنهاجم شخصًا ما هناك، بعد كل شيء، التكتيكات بسيطة للغاية: إنهم يقودوننا إلى الخط الأحمر، وما بعده التي لم يعد بإمكاننا التراجع عنها، ونبدأ في الرد. إنهم يخيفون سكانهم على الفور، في العصور القديمة من التهديد السوفييتي، والآن التهديد الروسي".
وأكد بوتين أن الولايات المتحدة والغرب
يواصلان محاولة فرض قواعدهما على بقية العالم. وعلّق قائلا:
"نرى أن الإدارة الأمريكية الحالية، والغرب الجماعي بأكمله تقريبًا... يواصل فرض ما يسمى بقواعده على المجتمع الدولي، والتي يغيرونها مرارًا وتكرارًا، ويشوهونها بالطريقة التي تناسبهم".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أن الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي لن يتخلوا عن محاولات الحفاظ على الهيمنة العالمية.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
اليوم الإثنين، لحضور اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية.