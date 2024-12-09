https://sarabic.ae/20241209/بوتين-هناك-دول-تطور-أنشطة-عسكرية-بيولوجية-وعلينا-فهم-ما-يجري-ومواجهة-التهديدات-1095631127.html
بوتين: هناك دول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا فهم ما يجري ومواجهة التهديدات
بوتين: هناك دول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا فهم ما يجري ومواجهة التهديدات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن هنالك دول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا فهم ما يجري ومواجهة التهديدات. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T14:23+0000
2024-12-09T14:23+0000
2024-12-09T14:33+0000
روسيا
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وقال الرئيس بوتين: "يجب ضمان الريادة التكنولوجية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمن القطاع العسكري في ظل الوضع الدولي الحالي الصعب".وأضاف: "التفاعل داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي مبني على روح التعاون والنفع المتبادل".وتابع: "روسيا تنتظر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، في 9 مايو (أيار) 2025، وتدعو الفِرق العسكرية لهذه الدول إلى المشاركة في العرض".وأوضح أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحتاج إلى تطوير التفاعل متعدد الأطراف بين شركات وصناعات قطاع الدفاع بأكملها.
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فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مشتركا مع رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مشتركا مع رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي
2024-12-09T14:23+0000
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روسيا, видео
بوتين: هناك دول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا فهم ما يجري ومواجهة التهديدات
14:23 GMT 09.12.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 09.12.2024)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن هنالك دول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا فهم ما يجري ومواجهة التهديدات.
وقال الرئيس بوتين: "يجب ضمان الريادة التكنولوجية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمن القطاع العسكري في ظل الوضع الدولي الحالي الصعب".
وأضاف: "التفاعل داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي مبني على روح التعاون والنفع المتبادل".
وتابع: "روسيا تنتظر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، في 9 مايو (أيار) 2025، وتدعو الفِرق العسكرية لهذه الدول إلى المشاركة في العرض".
وأوضح أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحتاج إلى تطوير التفاعل متعدد الأطراف بين شركات وصناعات قطاع الدفاع بأكملها.