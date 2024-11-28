https://sarabic.ae/20241128/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تؤيد-تشكيل-نظام-عالمي-يحقق-مصالح-جميع-الدول-1095295000.html

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤيد تشكيل نظام عالمي يحقق مصالح جميع الدول

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤيد تشكيل نظام عالمي يحقق مصالح جميع الدول

سبوتنيك عربي

أكدت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان، اليوم الخميس، تأييدها تشكيل نظام عالمي، متعدد الأقطاب، أكثر إنصافًا ويحقق مصالح جميع الدول. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T14:07+0000

2024-11-28T14:07+0000

2024-11-28T14:07+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095290937_0:145:3127:1903_1920x0_80_0_0_828d902ca04f35d3e1efdc72a32f7570.jpg

وقال مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان نشر على موقع الكرملين: "تأكيدا على التزامنا الراسخ بتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يقوم على مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في الجانبين العالمي والإقليمي، نعلن استعداد الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي للعمل المشترك والتعاون مع جميع الدول المهتمة والاتحادات المشتركة بين الدول في الحفاظ على وتعزيز السلام والأمن والاستقرار الشامل".وأكد قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، استعدادهم لمواصلة تطوير التعاون مع الأمم المتحدة.كما أكد البيان، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.وجاء في البيان: "إننا نؤكد على المصلحة المشتركة في تعزيز استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية حصريًا، على أساس القانون الدولي، ونؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمنع سباق التسلح".ووصل الرئيس الروسي، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.بوتين: لن نستخدم المدافع لصيد العصافير بل سنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به

https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html

https://sarabic.ae/20241128/إس---400-دول-حصلت-على-الصواريخ-الروسية-الخارقة-1095291884.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم