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منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤيد تشكيل نظام عالمي يحقق مصالح جميع الدول
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤيد تشكيل نظام عالمي يحقق مصالح جميع الدول
سبوتنيك عربي
أكدت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان، اليوم الخميس، تأييدها تشكيل نظام عالمي، متعدد الأقطاب، أكثر إنصافًا ويحقق مصالح جميع الدول. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T14:07+0000
2024-11-28T14:07+0000
العالم
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وقال مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان نشر على موقع الكرملين: "تأكيدا على التزامنا الراسخ بتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يقوم على مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في الجانبين العالمي والإقليمي، نعلن استعداد الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي للعمل المشترك والتعاون مع جميع الدول المهتمة والاتحادات المشتركة بين الدول في الحفاظ على وتعزيز السلام والأمن والاستقرار الشامل".وأكد قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، استعدادهم لمواصلة تطوير التعاون مع الأمم المتحدة.كما أكد البيان، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.وجاء في البيان: "إننا نؤكد على المصلحة المشتركة في تعزيز استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية حصريًا، على أساس القانون الدولي، ونؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمنع سباق التسلح".ووصل الرئيس الروسي، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.بوتين: لن نستخدم المدافع لصيد العصافير بل سنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به
https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html
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العالم
العالم

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤيد تشكيل نظام عالمي يحقق مصالح جميع الدول

14:07 GMT 28.11.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجلسة الدورية لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستانا - كازاخستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجلسة الدورية لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستانا - كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik
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أكدت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان، اليوم الخميس، تأييدها تشكيل نظام عالمي، متعدد الأقطاب، أكثر إنصافًا ويحقق مصالح جميع الدول.
وقال مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان نشر على موقع الكرملين: "تأكيدا على التزامنا الراسخ بتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يقوم على مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في الجانبين العالمي والإقليمي، نعلن استعداد الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي للعمل المشترك والتعاون مع جميع الدول المهتمة والاتحادات المشتركة بين الدول في الحفاظ على وتعزيز السلام والأمن والاستقرار الشامل".
وأكد قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، استعدادهم لمواصلة تطوير التعاون مع الأمم المتحدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بريكس بلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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وأضاف: "عشية الذكرى العشرين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي يمنح منظمة معاهدة الأمن الجماعي صفة مراقب، نعلن استعدادنا لمواصلة تطوير التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما أكد البيان، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.
وجاء في البيان: "إننا نؤكد على المصلحة المشتركة في تعزيز استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية حصريًا، على أساس القانون الدولي، ونؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمنع سباق التسلح".
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ووصل الرئيس الروسي، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إلى أستانا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيارة دولة تستغرق يومين. وعقدت محادثات رفيعة المستوى، يوم أمس الأربعاء.
ويشارك الرئيس الروسي، مع زعماء آخرين، اليوم الخميس، في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعقد في أستانا. وتتولى كازاخستان رئاسة المنظمة هذا العام.
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