https://sarabic.ae/20241126/حملة-هاريس-تطلق-دعوة-لجمع-التبرعات-لمحاسبة-ترامب-1095185475.html

حملة هاريس تطلق دعوة لجمع التبرعات لمحاسبة ترامب

حملة هاريس تطلق دعوة لجمع التبرعات لمحاسبة ترامب

سبوتنيك عربي

دعت حملة المرشحة الديمقراطية السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، إلى جمع تبرعات مالية بهدف "تقديم الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى العدالة". 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T00:56+0000

2024-11-26T00:56+0000

2024-11-26T00:56+0000

ترامب

ترامب

خطط ترامب

دعم ترامب

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت الخدمة الصحفية لحملة هاريس: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى تدفق جديد من التبرعات لمواصلة بناء الأساس للموارد اللازمة لمحاسبة ترامب على مدى السنوات الأربع المقبلة". وأشارت إلى أن التبرعات تبدأ من 50 دولارًا.ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، جمعت حملة هاريس نحو 2.3 مليار دولار، حيث أنفقت مئات الملايين على الإعلانات، وشكلت حفلات المشاهير المرتبطة بخطاباتها بندًا رئيسيًا في النفقات.وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.وكان فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 انتهى في الولاية الأخيرة أريزونا، أمس السبت، وكانت نتيجة التصويت النهائية هي فوز ترامب في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وحصل ترامب على 312 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصلت كامالا هاريس على 226 صوتا، ويعتبر فوز ترامب هذا هو أكبر انتصار للحزب الجمهوري منذ عام 1988.وسيجتمع أعضاء المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 عضوا للإعلان عن فوز ترامب رسميا في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبعد موافقة الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني، من المتوقع أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.

https://sarabic.ae/20241110/ترامب-يعرض-على-هاريس-مساعدة-مالية-1094650404.html

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ترامب, ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب