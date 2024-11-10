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https://sarabic.ae/20241110/ترامب-يعرض-على-هاريس-مساعدة-مالية-1094650404.html
ترامب يعرض على هاريس مساعدة مالية
ترامب يعرض على هاريس مساعدة مالية
سبوتنيك عربي
اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن يساعد حزبه الجمهوري، الديمقراطيين في سداد ديون بملايين الدولارات. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T12:33+0000
2024-11-10T12:33+0000
دونالد ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: "أنا مندهش للغاية من أن الديمقراطيين، الذين قاتلوا بقوة وشجاعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وجمعوا مبلغا قياسيا من المال، لم يتبق لديهم الكثير الدولارات".وتابع: "أوصي بشدة، نحن كحزب ومن أجل الوحدة الضرورية أن نفعل ذلك بشكل عاجل، لدينا الكثير من المال المتبقي، ويمكننا مساعدة الديمقراطيين في سداد ديونهم".وأدت الحملة الانتخابية الفاشلة للمرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، إلى دين لا يقل عن 20 مليون دولار.وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.وكان فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 انتهى في الولاية الأخيرة أريزونا، أمس السبت، وكانت نتيجة التصويت النهائية هي فوز ترامب في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وحصل ترامب على 312 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصلت كامالا هاريس على 226 صوتا، ويعتبر فوز ترامب هذا هو أكبر انتصار للحزب الجمهوري منذ عام 1988. وسيجتمع أعضاء المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 عضوا للإعلان عن فوز ترامب رسميا في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبعد موافقة الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني، من المتوقع أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
https://sarabic.ae/20241110/ترامب-ينفي-خططه-لدعوة-بومبيو-وهايلي-للانضمام-إلى-إدارته-الجديدة-1094643029.html
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دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعرض على هاريس مساعدة مالية

12:33 GMT 10.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن يساعد حزبه الجمهوري، الديمقراطيين في سداد ديون بملايين الدولارات.
وكتب ترامب عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: "أنا مندهش للغاية من أن الديمقراطيين، الذين قاتلوا بقوة وشجاعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وجمعوا مبلغا قياسيا من المال، لم يتبق لديهم الكثير الدولارات".
وتابع: "أوصي بشدة، نحن كحزب ومن أجل الوحدة الضرورية أن نفعل ذلك بشكل عاجل، لدينا الكثير من المال المتبقي، ويمكننا مساعدة الديمقراطيين في سداد ديونهم".
وأدت الحملة الانتخابية الفاشلة للمرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، إلى دين لا يقل عن 20 مليون دولار.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
ترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهيلي للانضمام إلى إدارته الجديدة
02:43 GMT
وكان فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 انتهى في الولاية الأخيرة أريزونا، أمس السبت، وكانت نتيجة التصويت النهائية هي فوز ترامب في جميع الولايات السبع المتأرجحة، وحصل ترامب على 312 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصلت كامالا هاريس على 226 صوتا، ويعتبر فوز ترامب هذا هو أكبر انتصار للحزب الجمهوري منذ عام 1988.
وسيجتمع أعضاء المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 عضوا للإعلان عن فوز ترامب رسميا في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبعد موافقة الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني، من المتوقع أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
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