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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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https://sarabic.ae/20241228/بايدن-يعترف-بندمه-على-الانسحاب-من-السباق-الرئاسي-الأمريكي--1096290246.html
بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي
بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الحالي جو بايدن، في محادثات خاصة مع أشخاص من دائرته، أعرب عن أسفه لترك السباق على المنصب الرئاسي. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأضافت الصحيفة نقلا عن المحادثات، أن "بايدن فيما لو ترشح للانتخابات، فإنه سيهزم الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، على الرغم من أدائه الكارثي في ​​المناظرات ونسب شعبيته المنخفضة". كما تمكن بايدن من حشد حلف شمال الأطلسي والعالم ودعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وفي الوقت نفسه، كانت إحدى مشاكله الرئيسية هي التناقض بين أسلوب إدارة السياسي والواقع الحديث، وفقا للصحيفة.كان على أحد السياسيين الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل. وبحسب نتائج التصويت، حصل ترامب على 312 صوتا، وهاريس - 226. وسيتم تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير 2025.
https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

19:30 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الحالي جو بايدن، في محادثات خاصة مع أشخاص من دائرته، أعرب عن أسفه لترك السباق على المنصب الرئاسي.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المحادثات، أن "بايدن فيما لو ترشح للانتخابات، فإنه سيهزم الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، على الرغم من أدائه الكارثي في ​​المناظرات ونسب شعبيته المنخفضة".
وبحسب المنشور، فإن إنجازات الرئيس الأمريكي الحالي تشمل التغلب على الوباء ومنع الركود، وهو ما بدا حتميا بالنسبة للعديد من الاقتصاديين.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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إعلام: ترامب قد يجبر أوكرانيا على السلام دون ضمانات أمنية
17:43 GMT
كما تمكن بايدن من حشد حلف شمال الأطلسي والعالم ودعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وفي الوقت نفسه، كانت إحدى مشاكله الرئيسية هي التناقض بين أسلوب إدارة السياسي والواقع الحديث، وفقا للصحيفة.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وتنافست المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب على هذا المنصب.

كان على أحد السياسيين الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل. وبحسب نتائج التصويت، حصل ترامب على 312 صوتا، وهاريس - 226. وسيتم تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير 2025.
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