https://sarabic.ae/20241228/بايدن-يعترف-بندمه-على-الانسحاب-من-السباق-الرئاسي-الأمريكي--1096290246.html
بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي
بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الحالي جو بايدن، في محادثات خاصة مع أشخاص من دائرته، أعرب عن أسفه لترك السباق على المنصب الرئاسي. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T19:30+0000
2024-12-28T19:30+0000
2024-12-28T19:30+0000
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العالم
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وأضافت الصحيفة نقلا عن المحادثات، أن "بايدن فيما لو ترشح للانتخابات، فإنه سيهزم الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، على الرغم من أدائه الكارثي في المناظرات ونسب شعبيته المنخفضة". كما تمكن بايدن من حشد حلف شمال الأطلسي والعالم ودعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وفي الوقت نفسه، كانت إحدى مشاكله الرئيسية هي التناقض بين أسلوب إدارة السياسي والواقع الحديث، وفقا للصحيفة.كان على أحد السياسيين الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل. وبحسب نتائج التصويت، حصل ترامب على 312 صوتا، وهاريس - 226. وسيتم تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير 2025.
https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الحالي جو بايدن، في محادثات خاصة مع أشخاص من دائرته، أعرب عن أسفه لترك السباق على المنصب الرئاسي.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المحادثات، أن "بايدن فيما لو ترشح للانتخابات، فإنه سيهزم الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، على الرغم من أدائه الكارثي في المناظرات ونسب شعبيته المنخفضة".
وبحسب المنشور، فإن إنجازات الرئيس الأمريكي الحالي تشمل التغلب على الوباء ومنع الركود، وهو ما بدا حتميا بالنسبة للعديد من الاقتصاديين.
كما تمكن بايدن من حشد حلف شمال الأطلسي والعالم ودعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وفي الوقت نفسه، كانت إحدى مشاكله الرئيسية هي التناقض بين أسلوب إدارة السياسي والواقع الحديث، وفقا للصحيفة.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وتنافست المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب على هذا المنصب.
كان على أحد السياسيين الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل. وبحسب نتائج التصويت، حصل ترامب على 312 صوتا، وهاريس - 226. وسيتم تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير 2025.