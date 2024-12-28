https://sarabic.ae/20241228/بايدن-يعترف-بندمه-على-الانسحاب-من-السباق-الرئاسي-الأمريكي--1096290246.html

بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

بايدن يعترف بندمه على الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الحالي جو بايدن، في محادثات خاصة مع أشخاص من دائرته، أعرب عن أسفه لترك السباق على المنصب الرئاسي. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T19:30+0000

2024-12-28T19:30+0000

2024-12-28T19:30+0000

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وأضافت الصحيفة نقلا عن المحادثات، أن "بايدن فيما لو ترشح للانتخابات، فإنه سيهزم الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، على الرغم من أدائه الكارثي في ​​المناظرات ونسب شعبيته المنخفضة". كما تمكن بايدن من حشد حلف شمال الأطلسي والعالم ودعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، وفي الوقت نفسه، كانت إحدى مشاكله الرئيسية هي التناقض بين أسلوب إدارة السياسي والواقع الحديث، وفقا للصحيفة.كان على أحد السياسيين الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل. وبحسب نتائج التصويت، حصل ترامب على 312 صوتا، وهاريس - 226. وسيتم تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير 2025.

https://sarabic.ae/20241228/إعلام-ترامب-قد-يجبر-أوكرانيا-على-السلام-دون-ضمانات-أمنية-1096288397.html

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