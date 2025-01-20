الممر التجاري البري -البحري الصيني يتوسع ليشمل 555 ميناء حول العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250120/الممر-التجاري-البري--البحري-الصيني-يتوسع-ليشمل-555-ميناء-حول-العالم-1096951836.html
الممر التجاري البري -البحري الصيني يتوسع ليشمل 555 ميناء حول العالم
الممر التجاري البري -البحري الصيني يتوسع ليشمل 555 ميناء حول العالم
سبوتنيك عربي
توسع الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد، الذي يربط المناطق الغربية في الصين بالأسواق العالمية، ليشمل 555 ميناءً في 127 دولة ومنطقة حول العالم. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T03:46+0000
2025-01-20T03:45+0000
اقتصاد
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071435712_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_8f6454d497f95ad5e5839ffcb7102a2f.jpg
وقالت وكالة "شينخوا" إن الممر يتخذ من بلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين مركزًا تشغيليًا له، ويربط الموانئ العالمية عبر شبكة من خطوط السكك الحديدية والطرق البحرية والطرق السريعة، مرورًا بمقاطعات جنوبي الصين مثل قوانغشي ويوننان. وتغطي خدمات الشحن حاليًا 157 نقطة في 73 مدينة داخل الصين.وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مكتب الموانئ واللوجستيات في تشونغتشينغ، نُقل أكثر من 251,800 حاوية نمطية (مكافئة لعشرين قدمًا) من البضائع عبر تشونغتشينغ باستخدام الممر التجاري في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 46.7 مليار يوان (حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي)، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 41% في حجم الشحن و 67% في القيمة.من جانبه، قال ليو تاي بينغ، رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للممر، إن عدد قطارات الشحن متعددة الوسائط (سكك حديدية-بحرية) التي تمر عبر الممر ارتفع من أكثر من 900 قطار في عام 2019 إلى أكثر من 10 آلاف قطار في عام 2024، كما ازداد تنوع السلع المنقولة من عشرات الأنواع إلى أكثر من 1,160 نوعًا.وبفضل فعالية وسرعة الممر، أصبحت المنتجات المميزة من غربي الصين، مثل توت غوجي والنبيذ الأحمر من نينغشيا والبرتقال من تشونغتشينغ والشاي من قويتشو، محركات نمو جديدة للتجارة الخارجية المحلية.وشهدت صادرات سيارات الطاقة الجديدة من هذه المناطق نموًا متسارعًا، حيث بدأت شركات السيارات المحلية في إنشاء مصانع في دول جنوب شرقي آسيا.وأشار تاو ليانغ، المسؤول في مكتب الموانئ واللوجستيات في تشونغتشينغ، إلى أن بناء الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد سيُساهم في تسريع تطوير نظام حديث للجمع والتوزيع، بهدف تعزيز التكامل بين اللوجستيات والتجارة والصناعة.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "ميرسك" العملاقة للشحن البحري عن احتفاظها بالحذر الشديد تجاه العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر.وقال موقع "الشرق" إن موقع شركة "ميرسك" رغم إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية، كما أكدت الشركة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.وأثار إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية آمالاً في استئناف حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية، إلا أن شركة الشحن العملاقة "ميرسك" حذرت من العودة السريعة إلى هذا الممر.
https://sarabic.ae/20250119/تقرير-ترامب-قد-يزور-الصين-خلال-أول-100-يوم-من-توليه-منصبه-1096921679.html
https://sarabic.ae/20250117/الصين-تعلن-عن-مفاجأة-في-عدد-سكانها-1096859179.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071435712_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_f5a12a3ba7d96e4708445e0a6760be5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الممر التجاري البري -البحري الصيني يتوسع ليشمل 555 ميناء حول العالم

03:46 GMT 20.01.2025
© Sputnik . Safa Ismailسوريا ترخص أول "هيئة تصنيف بحرية" لاستقطاب السفن وقطف حصة من النقل البحري العالمي
سوريا ترخص أول هيئة تصنيف بحرية لاستقطاب السفن وقطف حصة من النقل البحري العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Safa Ismail
تابعنا عبر
توسع الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد، الذي يربط المناطق الغربية في الصين بالأسواق العالمية، ليشمل 555 ميناءً في 127 دولة ومنطقة حول العالم.
وقالت وكالة "شينخوا" إن الممر يتخذ من بلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين مركزًا تشغيليًا له، ويربط الموانئ العالمية عبر شبكة من خطوط السكك الحديدية والطرق البحرية والطرق السريعة، مرورًا بمقاطعات جنوبي الصين مثل قوانغشي ويوننان. وتغطي خدمات الشحن حاليًا 157 نقطة في 73 مدينة داخل الصين.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مكتب الموانئ واللوجستيات في تشونغتشينغ، نُقل أكثر من 251,800 حاوية نمطية (مكافئة لعشرين قدمًا) من البضائع عبر تشونغتشينغ باستخدام الممر التجاري في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 46.7 مليار يوان (حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي)، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 41% في حجم الشحن و 67% في القيمة.
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
تقرير: ترامب قد يزور الصين خلال أول 100 يوم من توليه منصبه
أمس, 04:37 GMT
من جانبه، قال ليو تاي بينغ، رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للممر، إن عدد قطارات الشحن متعددة الوسائط (سكك حديدية-بحرية) التي تمر عبر الممر ارتفع من أكثر من 900 قطار في عام 2019 إلى أكثر من 10 آلاف قطار في عام 2024، كما ازداد تنوع السلع المنقولة من عشرات الأنواع إلى أكثر من 1,160 نوعًا.
وبفضل فعالية وسرعة الممر، أصبحت المنتجات المميزة من غربي الصين، مثل توت غوجي والنبيذ الأحمر من نينغشيا والبرتقال من تشونغتشينغ والشاي من قويتشو، محركات نمو جديدة للتجارة الخارجية المحلية.
وشهدت صادرات سيارات الطاقة الجديدة من هذه المناطق نموًا متسارعًا، حيث بدأت شركات السيارات المحلية في إنشاء مصانع في دول جنوب شرقي آسيا.
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في بكين لأن الصين تحاول السيطرة على تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
مجتمع
الصين تعلن عن مفاجأة في عدد سكانها
17 يناير, 08:29 GMT
وأشار تاو ليانغ، المسؤول في مكتب الموانئ واللوجستيات في تشونغتشينغ، إلى أن بناء الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد سيُساهم في تسريع تطوير نظام حديث للجمع والتوزيع، بهدف تعزيز التكامل بين اللوجستيات والتجارة والصناعة.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "ميرسك" العملاقة للشحن البحري عن احتفاظها بالحذر الشديد تجاه العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر.
وقال موقع "الشرق" إن موقع شركة "ميرسك" رغم إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية، كما أكدت الشركة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.
وأثار إعلان جماعة "أنصار الله" عن وقف هجماتها على السفن التجارية آمالاً في استئناف حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية، إلا أن شركة الشحن العملاقة "ميرسك" حذرت من العودة السريعة إلى هذا الممر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала