https://sarabic.ae/20250117/الصين-تعلن-عن-مفاجأة-في-عدد-سكانها-1096859179.html

الصين تعلن عن مفاجأة في عدد سكانها

الصين تعلن عن مفاجأة في عدد سكانها

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن عدد سكانها انخفض للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مما يعمّق مسار الانخفاض الديمغرافي بعد أكثر من 6 عقود من النمو السكاني... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T08:29+0000

2025-01-17T08:29+0000

2025-01-17T08:29+0000

مجتمع

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104414/57/1044145790_0:52:2729:1587_1920x0_80_0_0_c747c1b99350a8637a7ed5084d3061bc.jpg

يأتي ذلك في ظل مواجهة البلاد لشيخوخة سريعة وانخفاض مستمر في معدلات المواليد.وذكرت وكالة "شينخوا"، أن عدد السكان بلغ 1.408 مليار نسمة بحلول نهاية العام، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، مقارنة بـ 1.410 مليار في عام 2023، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة.ورغم أن الانخفاض في عدد السكان كان أقل حدة مقارنة بالعام السابق، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه.ويُرجع العديد من المراقبين استمرار انخفاض معدلات المواليد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أعداد النساء العاملات، واتجاههن نحو التعليم العالي.وتُظهر البيانات أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً يمثلون الآن نحو ربع سكان الصين، حيث بلغ عددهم 310.31 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ297 مليونا في 2023.أما معدل المواليد، فرغم ارتفاعه بشكل طفيف إلى 6.77 لكل 1,000 شخص، إلا أن الخبراء يرون أن هذا التحسن مؤقت. ورغم الجهود، يرى الخبراء أن الاتجاه العام لانخفاض عدد السكان والزيادة المستمرة في أعداد كبار السن سيستمر ما لم تُتخذ سياسات قوية لدعم الإنجاب.كانت الصين قد ألغت سياسة الطفل الواحد الصارمة التي فرضتها في الثمانينيات بسبب مخاوف من الانفجار السكاني في عام 2016، وسمحت للأسر بإنجاب 3 أطفال في عام 2021. ولكن هذه السياسات لم تتمكن من عكس مسار التراجع الديمغرافي، في بلد طالما اعتمد على قاعدته العمالية الكبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

https://sarabic.ae/20230419/تقرير-أممي-يتوقع-أن-تحتل-الهند-مكان-الصين-كأكبر-دولة-في-العالم-بعدد-السكان-1076085745.html

https://sarabic.ae/20220902/تقرير-صيني-سكان-بكين-سيصلون-إلى-شيخوخة-شديدة-مع-حلول-2035-1067198540.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار