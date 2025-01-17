الصين تعلن عن مفاجأة في عدد سكانها

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القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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32 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
12:03 GMT
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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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https://sarabic.ae/20250117/الصين-تعلن-عن-مفاجأة-في-عدد-سكانها-1096859179.html
الصين تعلن عن مفاجأة في عدد سكانها
الصين تعلن عن مفاجأة في عدد سكانها
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن عدد سكانها انخفض للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مما يعمّق مسار الانخفاض الديمغرافي بعد أكثر من 6 عقود من النمو السكاني... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T08:29+0000
2025-01-17T08:29+0000
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يأتي ذلك في ظل مواجهة البلاد لشيخوخة سريعة وانخفاض مستمر في معدلات المواليد.وذكرت وكالة "شينخوا"، أن عدد السكان بلغ 1.408 مليار نسمة بحلول نهاية العام، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، مقارنة بـ 1.410 مليار في عام 2023، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة.ورغم أن الانخفاض في عدد السكان كان أقل حدة مقارنة بالعام السابق، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه.ويُرجع العديد من المراقبين استمرار انخفاض معدلات المواليد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أعداد النساء العاملات، واتجاههن نحو التعليم العالي.وتُظهر البيانات أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً يمثلون الآن نحو ربع سكان الصين، حيث بلغ عددهم 310.31 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ297 مليونا في 2023.أما معدل المواليد، فرغم ارتفاعه بشكل طفيف إلى 6.77 لكل 1,000 شخص، إلا أن الخبراء يرون أن هذا التحسن مؤقت. ورغم الجهود، يرى الخبراء أن الاتجاه العام لانخفاض عدد السكان والزيادة المستمرة في أعداد كبار السن سيستمر ما لم تُتخذ سياسات قوية لدعم الإنجاب.كانت الصين قد ألغت سياسة الطفل الواحد الصارمة التي فرضتها في الثمانينيات بسبب مخاوف من الانفجار السكاني في عام 2016، وسمحت للأسر بإنجاب 3 أطفال في عام 2021. ولكن هذه السياسات لم تتمكن من عكس مسار التراجع الديمغرافي، في بلد طالما اعتمد على قاعدته العمالية الكبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20230419/تقرير-أممي-يتوقع-أن-تحتل-الهند-مكان-الصين-كأكبر-دولة-في-العالم-بعدد-السكان-1076085745.html
https://sarabic.ae/20220902/تقرير-صيني-سكان-بكين-سيصلون-إلى-شيخوخة-شديدة-مع-حلول-2035-1067198540.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تعلن عن مفاجأة في عدد سكانها

08:29 GMT 17.01.2025
© Sputnik . Анна Раткогло / الانتقال إلى بنك الصورأشخاص يرتدون أقنعة الوجه في بكين لأن الصين تحاول السيطرة على تفشي فيروس كورونا
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في بكين لأن الصين تحاول السيطرة على تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Анна Раткогло
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تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن عدد سكانها انخفض للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مما يعمّق مسار الانخفاض الديمغرافي بعد أكثر من 6 عقود من النمو السكاني المتواصل.
يأتي ذلك في ظل مواجهة البلاد لشيخوخة سريعة وانخفاض مستمر في معدلات المواليد.
وذكرت وكالة "شينخوا"، أن عدد السكان بلغ 1.408 مليار نسمة بحلول نهاية العام، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، مقارنة بـ 1.410 مليار في عام 2023، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة.
ورغم أن الانخفاض في عدد السكان كان أقل حدة مقارنة بالعام السابق، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه.
يصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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19 أبريل 2023, 12:40 GMT
ويُرجع العديد من المراقبين استمرار انخفاض معدلات المواليد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أعداد النساء العاملات، واتجاههن نحو التعليم العالي.
وتُظهر البيانات أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً يمثلون الآن نحو ربع سكان الصين، حيث بلغ عددهم 310.31 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ297 مليونا في 2023.
أما معدل المواليد، فرغم ارتفاعه بشكل طفيف إلى 6.77 لكل 1,000 شخص، إلا أن الخبراء يرون أن هذا التحسن مؤقت.
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
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2 سبتمبر 2022, 15:13 GMT
ورغم الجهود، يرى الخبراء أن الاتجاه العام لانخفاض عدد السكان والزيادة المستمرة في أعداد كبار السن سيستمر ما لم تُتخذ سياسات قوية لدعم الإنجاب.
كانت الصين قد ألغت سياسة الطفل الواحد الصارمة التي فرضتها في الثمانينيات بسبب مخاوف من الانفجار السكاني في عام 2016، وسمحت للأسر بإنجاب 3 أطفال في عام 2021. ولكن هذه السياسات لم تتمكن من عكس مسار التراجع الديمغرافي، في بلد طالما اعتمد على قاعدته العمالية الكبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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