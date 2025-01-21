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خبير بالشأن الروسي: مفاوضات روسيا والغرب ستكون "الند للند" وموسكو لن تتخلى عن مواقفها
خبير بالشأن الروسي: مفاوضات روسيا والغرب ستكون "الند للند" وموسكو لن تتخلى عن مواقفها
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في الشأن الروسي محمد حسن، أنّ "روسيا مستمرة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفقًا لنفس الوتيرة، مع تأكيده أن المفاوضات قد تصبح الخيار الأرجح لحل... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T13:56+0000
2025-01-21T13:56+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وأوضح حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "المفاوضات التي ستجري بين روسيا والغرب ستكون على أساس الند للند، حيث شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه الأخير على أن أيّ مفاوضات ستجري وفقًا لما يخدم مصالح روسيا، مع التركيز على إيجاد حل دائم وطويل الأمد".وأضاف أنه "لا شك في أن أي أزمة عسكرية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، في النهاية ستنتهي عبر المفاوضات".وأوضح الخبير في الشأن الروسي أنّ "ترامب كان دائمًا يشير إلى استعداده لإجراء حوار مع الرئيس الروسي، وهو ما قد يشير إلى تحول في المواقف الغربية تجاه الحوار".ورجح حسن أنّ "الأزمة الاقتصادية الدولية جراء الحرب قد تدفع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاقات تساعد على تقليل التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقات لتطبيق السلام".وبيّن أنّ "العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا قد حولت تحدياتها إلى فرص، حيث عملت روسيا على تقوية اقتصادها الداخلي واستحداث صناعات جديدة، بما في ذلك تطوير الصناعات العسكرية والمدنية"، مشدّدًا على أنّ روسيا "أصبحت الآن أكثر استقلالًا في قطاعها المصرفي، بعد أن أنشأت منظومة مصرفية محلية يمكنها التعامل مع العقوبات الاقتصادية".وفيما يتعلق بالوضع الميداني، لفت حسن إلى أنّ "موسكو ستستمر في نفس الوتيرة في عملياتها العسكرية، وقد ترى تطورات جديدة في المستقبل".روسيا: موسكو مستعدة لحوار جدي مع واشنطنإعلام أمريكي: ترامب يوجه بترتيب محادثة هاتفية مع بوتين بعد تنصيبه
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روسيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, تقارير سبوتنيك

خبير بالشأن الروسي: مفاوضات روسيا والغرب ستكون "الند للند" وموسكو لن تتخلى عن مواقفها

13:56 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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اعتبر الخبير في الشأن الروسي محمد حسن، أنّ "روسيا مستمرة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفقًا لنفس الوتيرة، مع تأكيده أن المفاوضات قد تصبح الخيار الأرجح لحل الأزمة في المستقبل القريب".
وأوضح حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "المفاوضات التي ستجري بين روسيا والغرب ستكون على أساس الند للند، حيث شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه الأخير على أن أيّ مفاوضات ستجري وفقًا لما يخدم مصالح روسيا، مع التركيز على إيجاد حل دائم وطويل الأمد".
وأضاف أنه "لا شك في أن أي أزمة عسكرية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، في النهاية ستنتهي عبر المفاوضات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
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وحول المواقف الغربية، أشار حسن إلى أنّ "منذ العام 2022، كان هناك رفضًا غربيًا للجلوس على طاولة الحوار إلا أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أكد فيها استعداده للحوار مع بوتين قد تفتح الطريق لتطورات جديدة في هذا الصدد".
وأوضح الخبير في الشأن الروسي أنّ "ترامب كان دائمًا يشير إلى استعداده لإجراء حوار مع الرئيس الروسي، وهو ما قد يشير إلى تحول في المواقف الغربية تجاه الحوار".

وأكد حسن أنّ "المفاوضات قد تكون بداية لتهدئة الوضع، وربما تساهم في تحريك المياه الراكدة، حيث قد يلحق ترامب بعض القادة الأوروبيين في جهود إحلال السلام في المنطقة".
ورجح حسن أنّ "الأزمة الاقتصادية الدولية جراء الحرب قد تدفع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاقات تساعد على تقليل التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقات لتطبيق السلام".
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وأضاف ضيف "سبوتنيك" أنّ "العلاقات الروسية الغربية قد تشهد تحسنًا في المستقبل، ولكن ليس كما كانت عليه قبل 2022".
وبيّن أنّ "العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا قد حولت تحدياتها إلى فرص، حيث عملت روسيا على تقوية اقتصادها الداخلي واستحداث صناعات جديدة، بما في ذلك تطوير الصناعات العسكرية والمدنية"، مشدّدًا على أنّ روسيا "أصبحت الآن أكثر استقلالًا في قطاعها المصرفي، بعد أن أنشأت منظومة مصرفية محلية يمكنها التعامل مع العقوبات الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، لفت حسن إلى أنّ "موسكو ستستمر في نفس الوتيرة في عملياتها العسكرية، وقد ترى تطورات جديدة في المستقبل".
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