https://sarabic.ae/20250121/خبير-بالشأن-الروسي-مفاوضات-روسيا-والغرب-ستكون-الند-للند-وموسكو-لن-تتخلى-عن-مواقفها-1097005463.html

خبير بالشأن الروسي: مفاوضات روسيا والغرب ستكون "الند للند" وموسكو لن تتخلى عن مواقفها

خبير بالشأن الروسي: مفاوضات روسيا والغرب ستكون "الند للند" وموسكو لن تتخلى عن مواقفها

سبوتنيك عربي

اعتبر الخبير في الشأن الروسي محمد حسن، أنّ "روسيا مستمرة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفقًا لنفس الوتيرة، مع تأكيده أن المفاوضات قد تصبح الخيار الأرجح لحل... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T13:56+0000

2025-01-21T13:56+0000

2025-01-21T13:56+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وأوضح حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "المفاوضات التي ستجري بين روسيا والغرب ستكون على أساس الند للند، حيث شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه الأخير على أن أيّ مفاوضات ستجري وفقًا لما يخدم مصالح روسيا، مع التركيز على إيجاد حل دائم وطويل الأمد".وأضاف أنه "لا شك في أن أي أزمة عسكرية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، في النهاية ستنتهي عبر المفاوضات".وأوضح الخبير في الشأن الروسي أنّ "ترامب كان دائمًا يشير إلى استعداده لإجراء حوار مع الرئيس الروسي، وهو ما قد يشير إلى تحول في المواقف الغربية تجاه الحوار".ورجح حسن أنّ "الأزمة الاقتصادية الدولية جراء الحرب قد تدفع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاقات تساعد على تقليل التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقات لتطبيق السلام".وبيّن أنّ "العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا قد حولت تحدياتها إلى فرص، حيث عملت روسيا على تقوية اقتصادها الداخلي واستحداث صناعات جديدة، بما في ذلك تطوير الصناعات العسكرية والمدنية"، مشدّدًا على أنّ روسيا "أصبحت الآن أكثر استقلالًا في قطاعها المصرفي، بعد أن أنشأت منظومة مصرفية محلية يمكنها التعامل مع العقوبات الاقتصادية".وفيما يتعلق بالوضع الميداني، لفت حسن إلى أنّ "موسكو ستستمر في نفس الوتيرة في عملياتها العسكرية، وقد ترى تطورات جديدة في المستقبل".روسيا: موسكو مستعدة لحوار جدي مع واشنطنإعلام أمريكي: ترامب يوجه بترتيب محادثة هاتفية مع بوتين بعد تنصيبه

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روسيا, تقارير سبوتنيك