https://sarabic.ae/20250120/إعلام-أمريكي-ترامب-يوجه-بترتيب-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-بعد-تنصيبه-1096955168.html
إعلام أمريكي: ترامب يوجه بترتيب محادثة هاتفية مع بوتين بعد تنصيبه
إعلام أمريكي: ترامب يوجه بترتيب محادثة هاتفية مع بوتين بعد تنصيبه
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّه مساعديه لترتيب محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تنصيبه. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T07:46+0000
2025-01-20T07:46+0000
2025-01-20T07:46+0000
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
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ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر، قولها إن "الملف الرئيسي بعد تنصيب ترامب رسميا، سيكون ترتيب لقاء مع بوتين، خلال الأشهر المقبلة".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس الماضي، أنه من الممكن تنظيم لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا توفرت الإرادة السياسية.وقال لافروف: "فعل الرفاق (الأمريكيون) أشياء كثيرة، على حساب أنفسهم إلى حد كبير، وعلى حساب الأوروبيين، لكن كل شيء ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية لإجراء نوع من الاتصال".وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف الكرملين أنه "لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب، لكن هناك إرادة سياسية، لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية".ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الاثنين، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.
https://sarabic.ae/20250112/زعيم-أوروبي-يقترح-استضافة-بلاده-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1096733588.html
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-موسكو-لم-تتلق-مقترحا-لعقد-اجتماع-بين-بوتين-وترامب----1096773381.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام أمريكي: ترامب يوجه بترتيب محادثة هاتفية مع بوتين بعد تنصيبه
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّه مساعديه لترتيب محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تنصيبه.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر، قولها إن "الملف الرئيسي بعد تنصيب ترامب رسميا، سيكون ترتيب لقاء مع بوتين، خلال الأشهر المقبلة".
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس الماضي، أنه من الممكن تنظيم لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا توفرت الإرادة السياسية
.
وقال لافروف: "فعل الرفاق (الأمريكيون) أشياء كثيرة، على حساب أنفسهم إلى حد كبير، وعلى حساب الأوروبيين، لكن كل شيء ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية لإجراء نوع من الاتصال".
وأضاف: "لا توجد اتصالات مخصصة للتحضير لاجتماع، إذا يريدون التحضير لمثل هذا الاجتماع فسننتظر المقترحات، الكرة الآن في ملعبهم، فلسنا نحن من قطع الاتصالات والمشاورات المنتظمة".
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى انفتاح الرئيس الروسي على الاتصالات مع الزعماء الدوليين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الكرملين أنه "لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب،
لكن هناك إرادة سياسية، لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية".
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب
، اليوم الاثنين، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.