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لافروف يعلق على احتمال لقاء بين بوتين وترامب
لافروف يعلق على احتمال لقاء بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من الممكن تنظيم لقاء بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T15:18+0000
2025-01-16T15:18+0000
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وقال لافروف: "فعل الرفاق (الأمريكيون) أشياء كثيرة، على حساب أنفسهم إلى حد كبير، وعلى حساب الأوروبيين، لكن كل شيء ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية لإجراء نوع من الاتصال".وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف الكرملين أنه لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب، لكن هناك إرادة سياسية، "لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية". وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن رغبته في اللقاء "في أقرب وقت"، لكن يتعين عليه أولا أن يتولى منصبه بنفسه.ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكيةترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
https://sarabic.ae/20250114/لافروف-موسكو-لم-تتلق-مقترحا-لعقد-اجتماع-بين-بوتين-وترامب----1096773381.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف يعلق على احتمال لقاء بين بوتين وترامب

15:18 GMT 16.01.2025
© Getty Images / Anadoluالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Anadolu
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من الممكن تنظيم لقاء بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا توفرت الإرادة السياسية.
وقال لافروف: "فعل الرفاق (الأمريكيون) أشياء كثيرة، على حساب أنفسهم إلى حد كبير، وعلى حساب الأوروبيين، لكن كل شيء ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية لإجراء نوع من الاتصال".

وأضاف: "لا توجد اتصالات مخصصة للتحضير لاجتماع، إذا يريدون التحضير لمثل هذا الاجتماع فسننتظر المقترحات، الكرة الآن في ملعبهم، فلسنا نحن من قطع الاتصالات والمشاورات المنتظمة".

مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
لافروف: موسكو لم تتلق مقترحا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب
14 يناير, 10:27 GMT
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن مقترحات من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن عقد لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت لاحق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى انفتاح الرئيس الروسي على الاتصالات مع الزعماء الدوليين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وأضاف الكرملين أنه لا يوجد حتى الآن أي تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب، لكن هناك إرادة سياسية، "لأن مثل هذه الاتصالات ستكون ضرورية ومناسبة للغاية". وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب عن رغبته في اللقاء "في أقرب وقت"، لكن يتعين عليه أولا أن يتولى منصبه بنفسه.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من حكم الرئيس جو بايدن.
الخارجية السويسرية: برن تدرس منح الحصانة لبوتين إذا استضافت قمة روسية أمريكية
ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
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