بوتين: دعوة أشخاص يصفقون للقوات النازية السابقة في الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية

عربي
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250202/بوتين-دعوة-أشخاص-يصفقون-للقوات-النازية-السابقة-في-الذكرى-السنوية-لتحرير-أوشفيتز-أمر-غريب-للغاية-1097399795.html
بوتين: دعوة أشخاص يصفقون للقوات النازية السابقة في الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية
بوتين: دعوة أشخاص يصفقون للقوات النازية السابقة في الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، دعوة أشخاص يعتبرون "بانديرا" بطلاً لهم ويصفقون لجنود القوات الخاصة النازية السابقين إلى مناسبة إحياء الذكرى... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T10:39+0000
2025-02-02T10:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
جرائم النازية الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095963368_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_0a0e787daa5a7e659c080bd4b52cfec8.jpg
وقال بوتين خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، معلقا على قرار السلطات الأوروبية بعدم دعوة روسيا إلى فعاليات الذكرى الـ80 لتحرير أوشفيتز: "أما بالنسبة للدعوة أو عدم الدعوة إلى الفعاليات المتعلقة بتحرير أوشفيتز، فهذه بالطبع مسألة غريبة وأمر مخز، بالنسبة لأولئك الذين قاموا بذلك".وأشار بوتين إلى أن القيادة الحالية لأوكرانيا رفعت بانديرا، إلى "مرتبة البطل الوطني، وجعلته رمزا للدولة الأوكرانية".واستطرد قائلا: "بالمناسبة، المجتمع البولندي يعرف عن ذلك(ذنب بانديرا)، ويذكرون بين الحين والآخر للقيادة السياسية عن من كان بانديرا".
https://sarabic.ae/20250202/بوتين-ترامب-سيستعيد-النظام-عاجلا-عبر-شخصيته-والنخب-الأوروبية-سترضخ-أمامه-وتهز-ذيولها-1097400335.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095963368_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_d92981af578ab1047b566952f428df2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, جرائم النازية الأوكرانية
روسيا, فلاديمير بوتين, جرائم النازية الأوكرانية

بوتين: دعوة أشخاص يصفقون للقوات النازية السابقة في الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية

10:39 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 10:49 GMT 02.02.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورنتائج عام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نتائج عام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، دعوة أشخاص يعتبرون "بانديرا" بطلاً لهم ويصفقون لجنود القوات الخاصة النازية السابقين إلى مناسبة إحياء الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية.
وقال بوتين خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، معلقا على قرار السلطات الأوروبية بعدم دعوة روسيا إلى فعاليات الذكرى الـ80 لتحرير أوشفيتز: "أما بالنسبة للدعوة أو عدم الدعوة إلى الفعاليات المتعلقة بتحرير أوشفيتز، فهذه بالطبع مسألة غريبة وأمر مخز، بالنسبة لأولئك الذين قاموا بذلك".

وأوضح بوتين أن، "دعوة الأشخاص الذين اختاروا (ستيبان) بانديرا (أحد زعماء القوميين الإرهابيين الأوكرانيين الموالين للنازية، نفذ مجازر ضد المواطنين السوفيات والبولنديين، في فترة الحرب العالمية الثانية)، كبطل قومي لهم، وهو مسؤول عن الهولوكوست، وعن إبادة مئات الآلاف من اليهود والروس والبولنديين… هذا بالطبع أمر غريب للغاية، ولكن هكذا هي واقعيات اليوم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
10:39 GMT
وأشار بوتين إلى أن القيادة الحالية لأوكرانيا رفعت بانديرا، إلى "مرتبة البطل الوطني، وجعلته رمزا للدولة الأوكرانية".

واشار الرئيس الروسي إلى أنه من الغريب أيضا دعوة رئيس دولة سابق "يصفق لجنود قوات الأمن الخاصة النازية السابقين الذين قاموا بقتل اليهود بأيديهم وكانوا مسؤولين عن مأساة الهولوكوست".

واستطرد قائلا: "بالمناسبة، المجتمع البولندي يعرف عن ذلك(ذنب بانديرا)، ويذكرون بين الحين والآخر للقيادة السياسية عن من كان بانديرا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала