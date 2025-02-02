https://sarabic.ae/20250202/بوتين-دعوة-أشخاص-يصفقون-للقوات-النازية-السابقة-في-الذكرى-السنوية-لتحرير-أوشفيتز-أمر-غريب-للغاية-1097399795.html
بوتين: دعوة أشخاص يصفقون للقوات النازية السابقة في الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية
بوتين: دعوة أشخاص يصفقون للقوات النازية السابقة في الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، دعوة أشخاص يعتبرون "بانديرا" بطلاً لهم ويصفقون لجنود القوات الخاصة النازية السابقين إلى مناسبة إحياء الذكرى... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T10:39+0000
2025-02-02T10:39+0000
2025-02-02T10:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
جرائم النازية الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095963368_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_0a0e787daa5a7e659c080bd4b52cfec8.jpg
وقال بوتين خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، معلقا على قرار السلطات الأوروبية بعدم دعوة روسيا إلى فعاليات الذكرى الـ80 لتحرير أوشفيتز: "أما بالنسبة للدعوة أو عدم الدعوة إلى الفعاليات المتعلقة بتحرير أوشفيتز، فهذه بالطبع مسألة غريبة وأمر مخز، بالنسبة لأولئك الذين قاموا بذلك".وأشار بوتين إلى أن القيادة الحالية لأوكرانيا رفعت بانديرا، إلى "مرتبة البطل الوطني، وجعلته رمزا للدولة الأوكرانية".واستطرد قائلا: "بالمناسبة، المجتمع البولندي يعرف عن ذلك(ذنب بانديرا)، ويذكرون بين الحين والآخر للقيادة السياسية عن من كان بانديرا".
https://sarabic.ae/20250202/بوتين-ترامب-سيستعيد-النظام-عاجلا-عبر-شخصيته-والنخب-الأوروبية-سترضخ-أمامه-وتهز-ذيولها-1097400335.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095963368_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_d92981af578ab1047b566952f428df2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, جرائم النازية الأوكرانية
روسيا, فلاديمير بوتين, جرائم النازية الأوكرانية
بوتين: دعوة أشخاص يصفقون للقوات النازية السابقة في الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية
10:39 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 10:49 GMT 02.02.2025)
يتبع
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، دعوة أشخاص يعتبرون "بانديرا" بطلاً لهم ويصفقون لجنود القوات الخاصة النازية السابقين إلى مناسبة إحياء الذكرى السنوية لتحرير "أوشفيتز" أمر غريب للغاية.
وقال بوتين خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، معلقا على قرار السلطات الأوروبية بعدم دعوة روسيا إلى فعاليات الذكرى الـ80 لتحرير أوشفيتز: "أما بالنسبة للدعوة أو عدم الدعوة إلى الفعاليات المتعلقة بتحرير أوشفيتز، فهذه بالطبع مسألة غريبة وأمر مخز، بالنسبة لأولئك الذين قاموا بذلك".
وأوضح بوتين أن، "دعوة الأشخاص الذين اختاروا (ستيبان) بانديرا (أحد زعماء القوميين الإرهابيين الأوكرانيين الموالين للنازية، نفذ مجازر ضد المواطنين السوفيات والبولنديين، في فترة الحرب العالمية الثانية)، كبطل قومي لهم، وهو مسؤول عن الهولوكوست، وعن إبادة مئات الآلاف من اليهود والروس والبولنديين… هذا بالطبع أمر غريب للغاية، ولكن هكذا هي واقعيات اليوم".
وأشار بوتين إلى أن القيادة الحالية لأوكرانيا رفعت بانديرا، إلى "مرتبة البطل الوطني، وجعلته رمزا للدولة الأوكرانية".
واشار الرئيس الروسي إلى أنه من الغريب أيضا دعوة رئيس دولة سابق "يصفق لجنود قوات الأمن الخاصة النازية السابقين الذين قاموا بقتل اليهود بأيديهم وكانوا مسؤولين عن مأساة الهولوكوست".
واستطرد قائلا: "بالمناسبة، المجتمع البولندي يعرف عن ذلك(ذنب بانديرا)، ويذكرون بين الحين والآخر للقيادة السياسية عن من كان بانديرا".