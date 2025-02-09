https://sarabic.ae/20250209/الخارجية-الروسية-موسكو-حددت-المرشح-لمنصب-سفيرها-لدى-واشنطن-1097601308.html
الخارجية الروسية: موسكو حددت المرشح لمنصب سفيرها لدى واشنطن
الخارجية الروسية: موسكو حددت المرشح لمنصب سفيرها لدى واشنطن
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو حددت المرشح لمنصب السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة،... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T04:52+0000
2025-02-09T04:52+0000
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت: "أما بالنسبة للسفير الروسي، فيمكنني أن أقول لك بكل وضوح: هناك ترشيح، لكن الطلب لم يتم استلامه بعد".وكما صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سابقًا، فإن موسكو تعتقد أن الضجة غير الضرورية، فيما يتعلق بإصدار اتفاق مع السفير الروسي الجديد، لدى الولايات المتحدة، تؤدي إلى نتائج عكسية.وكتبت صحيفة كوميرسانت نقلا عن مصادر أن مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية السفير السابق لدى كندا ألكسندر دارشيف هو المرشح الأرجح لمنصب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الروسية، في تعليقها على نشر الصحيفة، إلى أن موسكو قررت منذ فترة طويلة، حددت المرشح لشغل منصب السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، لكنها لم تعلق على تفاصيل العملية "بسبب وجود قيود تشريعية".السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفةممثل روسيا بالأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو حددت المرشح لمنصب سفيرها لدى واشنطن
04:52 GMT 09.02.2025 (تم التحديث: 05:30 GMT 09.02.2025)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو حددت المرشح لمنصب السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، ولم يتم تحديد موعد من واشنطن بعد.
وأوضحت: "أما بالنسبة للسفير الروسي، فيمكنني أن أقول لك بكل وضوح: هناك ترشيح، لكن الطلب لم يتم استلامه بعد".
وكما صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سابقًا، فإن موسكو تعتقد أن الضجة غير الضرورية، فيما يتعلق بإصدار اتفاق مع السفير الروسي الجديد، لدى الولايات المتحدة، تؤدي إلى نتائج عكسية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث لبرنامج “60 دقيقة” على قناة روسيا 1، إن الولايات المتحدة ترحب بالترشيح الذي قدمته موسكو لمنصب سفير روسيا لدى واشنطن.
وكتبت صحيفة كوميرسانت نقلا عن مصادر أن مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية السفير السابق لدى كندا ألكسندر دارشيف هو المرشح الأرجح لمنصب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة.
وأشارت الخارجية الروسية، في تعليقها على نشر الصحيفة، إلى أن موسكو قررت منذ فترة طويلة، حددت المرشح لشغل منصب السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، لكنها لم تعلق على تفاصيل العملية "بسبب وجود قيود تشريعية".