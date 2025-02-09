https://sarabic.ae/20250209/ممثل-روسيا-بالأمم-المتحدة-موسكو-لن-تنسحب-من-منظمة-الصحة-العالمية--1097600668.html

ممثل روسيا بالأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية

ممثل روسيا بالأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية

سبوتنيك عربي

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الأحد، أن روسيا لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية وستواصل استخدام هذه المنصة للحوار. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T03:57+0000

2025-02-09T03:57+0000

2025-02-09T03:58+0000

منظمة الصحة العالمية

روسيا

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

جنيف - سبوتنيك. وقال غاتيلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أما بالنسبة لروسيا، فإن بلادنا ستواصل استخدام منصة منظمة الصحة العالمية للحوار ذي المنفعة المتبادلة مع جميع الدول المهتمة".وأشار إلى أن نهج روسيا ثابت وموجه إلى دعم منظومة الأمم المتحدة.وفيما يخص انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة قال: "أشك في أن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية سيسمح لإدارة دونالد ترامب بالتعامل بشكل أفضل مع المشاكل الصحية العديدة التي تواجه الولايات المتحدة، مرجحا عكس ذلك" .وشدد غاتيلوف على أن التحديات الحديثة، وخاصة في مجال حماية الصحة، هي تحديات عالمية بطبيعتها، ولا يمكن معالجتها بشكل فعال إلا بالتعاون المشترك.وأوضح أن الجهود المتعددة الأطراف ذات الصلة يجب أن تكون منسقة ومستهدفة، كاشفا عن مسؤولية خاصة تقع على عاتق منظمة الصحة العالمية، التي يمنحها دستورها وظيفة السلطة التوجيهية والتنسيقية بشأن العمل الصحي الدولي. مؤكدا أن هذا قرار المجتمع الدولي، ولا يمكن تعديله بما يتناسب مع المصالح قصيرة المدى للدول الفردية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250107/منظمة-الصحة-العالمية-تعلق-على-تقارير-حول-تفشي-مرض-غير-عادي-في-الصين-1096574878.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الصحة العالمية, روسيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية