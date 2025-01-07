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هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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منظمة الصحة العالمية تعلق على تقارير حول تفشي مرض غير عادي في الصين
منظمة الصحة العالمية تعلق على تقارير حول تفشي مرض غير عادي في الصين
سبوتنيك عربي
أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها لم تتلق أي تقارير عن تفشي أمراض غير عادية في الصين. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T20:41+0000
2025-01-07T20:41+0000
الصحة
الصين
منظمة الصحة العالمية
العالم
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وجاء في بيان المنظمة: "الزيادة الملحوظة في عدد مسببات الأمراض التنفسية التي تم اكتشافها تقع ضمن ما يمكن توقعه في هذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي".وأخبرت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي لم يكن مرهقًا ولم يتم اتخاذ أي إعلانات طوارئ أو تدابير استجابة.وأوصى بتطعيم السكان في الوقت المناسب، واتخاذ تدابير الحماية الشخصية، وغسل أيديهم بانتظام، وتهوية المباني والالتزام بنمط حياة صحي.وتشهد الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس "HMPV"، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد-19".إذ يستحضر هذا الفيروس في أذهان العالم وباء كورونا، التي اجتاح العالم بأسره، وخاصة أن الفيروس بدأ ظهوره حينها في الصين، وكانت البؤرة الأولى للوباء مدينة ووهان.
https://sarabic.ae/20250107/مفاجأة-فيروس-لا-علاج-له-قد-يصل-دولة-عربية-بسيناريو-يختلف-عن-كورونا-1096561920.html
https://sarabic.ae/20250104/مرض-فيروسي-يتزايد-بين-الأطفال-في-الصين-ما-هو-وكيف-يمكن-الوقاية-منه-1096481629.html
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الصحة, الصين, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن
الصحة, الصين, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن

منظمة الصحة العالمية تعلق على تقارير حول تفشي مرض غير عادي في الصين

20:41 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Anja Niedringhausعلامة منظمة الصحة العالمية
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Anja Niedringhaus
تابعنا عبر
أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها لم تتلق أي تقارير عن تفشي أمراض غير عادية في الصين.
وجاء في بيان المنظمة: "الزيادة الملحوظة في عدد مسببات الأمراض التنفسية التي تم اكتشافها تقع ضمن ما يمكن توقعه في هذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي".

وتابع البيان: "في الصين، تعد الأنفلونزا أكثر مسببات أمراض الجهاز التنفسي التي يتم اكتشافها بشكل متكرر والتي تؤثر حاليًا على الأشخاص المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة. منظمة الصحة العالمية على اتصال بمسؤولي الصحة الصينيين ولم تتلق أي تقارير عن تفشي غير عادي".

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وأخبرت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي لم يكن مرهقًا ولم يتم اتخاذ أي إعلانات طوارئ أو تدابير استجابة.

قال الممثل الرسمي للجنة الدولة للشؤون الصحية في جمهورية الصين الشعبية، هو تشيانغ تشيانغ، إنه في الصين، بسبب الطقس البارد، بدأت فترة ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي.

وأوصى بتطعيم السكان في الوقت المناسب، واتخاذ تدابير الحماية الشخصية، وغسل أيديهم بانتظام، وتهوية المباني والالتزام بنمط حياة صحي.
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وتشهد الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس "HMPV"، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد-19".
إذ يستحضر هذا الفيروس في أذهان العالم وباء كورونا، التي اجتاح العالم بأسره، وخاصة أن الفيروس بدأ ظهوره حينها في الصين، وكانت البؤرة الأولى للوباء مدينة ووهان.
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