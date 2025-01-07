https://sarabic.ae/20250107/منظمة-الصحة-العالمية-تعلق-على-تقارير-حول-تفشي-مرض-غير-عادي-في-الصين-1096574878.html

منظمة الصحة العالمية تعلق على تقارير حول تفشي مرض غير عادي في الصين

منظمة الصحة العالمية تعلق على تقارير حول تفشي مرض غير عادي في الصين

سبوتنيك عربي

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها لم تتلق أي تقارير عن تفشي أمراض غير عادية في الصين. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T20:41+0000

2025-01-07T20:41+0000

2025-01-07T20:41+0000

الصحة

الصين

منظمة الصحة العالمية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/0e/1047792280_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_b96b97ea4959bc2b32aee4b3c23ad434.jpg

وجاء في بيان المنظمة: "الزيادة الملحوظة في عدد مسببات الأمراض التنفسية التي تم اكتشافها تقع ضمن ما يمكن توقعه في هذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي".وأخبرت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي لم يكن مرهقًا ولم يتم اتخاذ أي إعلانات طوارئ أو تدابير استجابة.وأوصى بتطعيم السكان في الوقت المناسب، واتخاذ تدابير الحماية الشخصية، وغسل أيديهم بانتظام، وتهوية المباني والالتزام بنمط حياة صحي.وتشهد الصين في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس "HMPV"، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد-19".إذ يستحضر هذا الفيروس في أذهان العالم وباء كورونا، التي اجتاح العالم بأسره، وخاصة أن الفيروس بدأ ظهوره حينها في الصين، وكانت البؤرة الأولى للوباء مدينة ووهان.

https://sarabic.ae/20250107/مفاجأة-فيروس-لا-علاج-له-قد-يصل-دولة-عربية-بسيناريو-يختلف-عن-كورونا-1096561920.html

https://sarabic.ae/20250104/مرض-فيروسي-يتزايد-بين-الأطفال-في-الصين-ما-هو-وكيف-يمكن-الوقاية-منه-1096481629.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, الصين, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن