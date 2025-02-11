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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/الكرملين-عن-تصريحات-ترامب-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-روسيا-أي-ظاهرة-تحدث-بنسبة-5050-1097670826.html
الكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50
الكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح جزءًا من روسيا،... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T09:56+0000
2025-02-11T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية استقبال الكرملين لتصريحات ترامب: "كما تعلمون، أي ظاهرة تحدث باحتمال 50% - إما نعم أو لا. لا أستطيع أن أقول المزيد".وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمكن إضافته بشأن موضوع اتصالات روسيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وقال بيسكوف: "لقد قلنا إنه.. لدينا قنوات من خلال إدارات مختلفة. وقد تكثفت بالفعل، كما قلنا بالفعل. كما تعمل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أيضًا على تأسيس أنشطتها في واشنطن".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن "أوكرانيا يجب أن تضمن أمان الأموال الأمريكية المستثمرة فيها، لأنها قد تصبح روسية في يوم من الأيام".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال، التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، قدّمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدّمت 100 مليار فقط.إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانياالكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250211/ترامب-أوكرانيا-قد-تصبح-جزءا-من-روسيا-يوما-ما-1097656124.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50

09:56 GMT 11.02.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح جزءًا من روسيا، مشيرًا إلى أن أي ظاهرة تحدث بنسبة احتمال 50/50.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية استقبال الكرملين لتصريحات ترامب: "كما تعلمون، أي ظاهرة تحدث باحتمال 50% - إما نعم أو لا. لا أستطيع أن أقول المزيد".

وتابع: "حقيقة أن جزءًا كبيرًا من أوكرانيا يريد أن يصبح روسيا وأنها أصبحت بالفعل روسيا هي حقيقة واقعة. إنها حقيقة حدثت على أرض الواقع، أربع مناطق روسية جديدة. الناس الذين وقفوا في طوابير وصوّتوا في استفتاء للانضمام إلى روسيا، على الرغم من المخاطر الكثيرة، وهذا يتوافق من نواحٍ كثيرة مع كلمات الرئيس ترامب".

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمكن إضافته بشأن موضوع اتصالات روسيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد أنه لا توجد معلومات حول وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي يُعرف بمستشار ترامب غير الرسمي، إلى موسكو، ولا توجد اتصالات مخططة.

وقال بيسكوف: "لقد قلنا إنه.. لدينا قنوات من خلال إدارات مختلفة. وقد تكثفت بالفعل، كما قلنا بالفعل. كما تعمل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أيضًا على تأسيس أنشطتها في واشنطن".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أوكرانيا قد تصبح جزءا من روسيا "يوما ما"
01:10 GMT
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن "أوكرانيا يجب أن تضمن أمان الأموال الأمريكية المستثمرة فيها، لأنها قد تصبح روسية في يوم من الأيام".

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لديهم أراضٍ ذات قيمة هائلة من حيث احتياطيات المعادن النادرة والنفط والغاز وغيرها. أريد أن تكون أموالنا في أمان، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات. قد يتوصلون إلى اتفاق، وقد لا يفعلون، قد يصبحون جزءا من روسيا يوما ما، وقد لا يصبحون".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال، التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".
ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، قدّمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدّمت 100 مليار فقط.
إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانيا
الكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب
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