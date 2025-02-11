https://sarabic.ae/20250211/الكرملين-عن-تصريحات-ترامب-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-روسيا-أي-ظاهرة-تحدث-بنسبة-5050-1097670826.html

الكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50

الكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح جزءًا من روسيا،... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T09:56+0000

2025-02-11T09:56+0000

2025-02-11T09:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية استقبال الكرملين لتصريحات ترامب: "كما تعلمون، أي ظاهرة تحدث باحتمال 50% - إما نعم أو لا. لا أستطيع أن أقول المزيد".وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمكن إضافته بشأن موضوع اتصالات روسيا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وقال بيسكوف: "لقد قلنا إنه.. لدينا قنوات من خلال إدارات مختلفة. وقد تكثفت بالفعل، كما قلنا بالفعل. كما تعمل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أيضًا على تأسيس أنشطتها في واشنطن".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن "أوكرانيا يجب أن تضمن أمان الأموال الأمريكية المستثمرة فيها، لأنها قد تصبح روسية في يوم من الأيام".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن أبلغت كييف بضرورة استعادة الأموال، التي استثمرتها فيها، قائلا: "أريدها أن تعود إلينا".ووفقا لترامب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، قدّمت لأوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، وربما تصل إلى 350 مليار دولار، في حين أن أوروبا قدّمت 100 مليار فقط.إعلام أمريكي: ترامب اتصل ببوتين لمناقشة حل النزاع في أوكرانياالكرملين: موسكو وواشنطن ليس لديهما مناقشات جارية بشأن اجتماع بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250211/ترامب-أوكرانيا-قد-تصبح-جزءا-من-روسيا-يوما-ما-1097656124.html

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