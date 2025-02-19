https://sarabic.ae/20250219/سأتصل-بولي-العهد-السعودي-لأشكره-شخصيا-على-دور-بلاده-في-المحادثات-1097962180.html
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المستقبل القريب، مؤكدا أنه سيشكر ولي العهد على... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T14:18+0000
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وشكر بوتين قيادة المملكة العربية السعودية ليس فقط على توفير مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن أيضًا على خلق أجواء ودية.وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن ذلك كان قرارا مشتركًا بين البلدين.وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.وعقد اللقاء في العاصمة السعودية، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الاجتماع، حدد ممثلو موسكو وواشنطن، مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى حل قبل اجتماع رئيسي الدولتين. ومثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.وعلى الجانب الأمريكي، حضر الاجتماع مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعةموسكو تكشف تفاصيل جديدة حول المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
14:18 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 14:31 GMT 19.02.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المستقبل القريب، مؤكدا أنه سيشكر ولي العهد على توفير المكان لعقد اجتماع بين الجانبين الروسي والأمريكي.
وشكر بوتين قيادة المملكة العربية السعودية ليس فقط على توفير مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن أيضًا على خلق أجواء ودية.
وقال بوتين للصحفيين: "أعتقد أنه في الأيام القليلة المقبلة، اليوم من المستحيل القيام بذلك لأنني في رحلة إلى سان بطرسبورغ، وفي الأيام القليلة المقبلة سأتصل بولي العهد وأشكره شخصيا على هذه المساعدة".
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن ذلك كان قرارا مشتركًا بين البلدين.
وعُقدت في العاصمة السعودية الرياض،
يوم أمس الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين نوويتين. وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في مستقبل استئناف التعاون في الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
وعقد اللقاء في العاصمة السعودية
، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الاجتماع، حدد ممثلو موسكو وواشنطن، مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى حل قبل اجتماع رئيسي الدولتين. ومثّل روسيا على طاولة المفاوضات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وعلى الجانب الأمريكي، حضر الاجتماع
مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.