https://sarabic.ae/20250301/خبير-زيلينسكي-اعتاد-الإهانة-وسياسة-ترامب-تمهد-لانتقال-السلطة-في-كييف--1098293060.html

خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف

خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف

سبوتنيك عربي

اعتبر الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، أنّ المشهد الذي حصل في البيت الأبيض بين الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، كان "متوقعًا"،... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T13:15+0000

2025-03-01T13:15+0000

2025-03-01T13:15+0000

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وقال الحاج علي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنّ "زيلينسكي يحاول دائمًا لعب دور الضحية، ويمتهن فن التمثيل بشكل بارع"، مشيرًا إلى أنّ "التعامل معه بهذه الطريقة كان جزءًا من المسرحية السياسية التي وافق على أدائها، على الرغم مما يترتب عليها من تداعيات داخلية وخارجية".واعتبر الحاج علي أنّ "العلاقة بين ترامب وزيلينسكي هي جزء من لعبة سياسية كبيرة تسعى لتحقيق مصالح استراتيجية قد تكون على حساب أوكرانيا"، مركّزا على "اتفاقية المعادن النادرة التي كان من المفترض أن يتم توقيعها بين الطرفين".وأوضح أنّ "هذه الصفقة كانت تشير إلى محاولة زيلينسكي بيع المعادن النادرة التي لا يملكها بشكل فعلي، فالمعادن التي كان يزعم أنها موجودة في غرب أوكرانيا كانت في الحقيقة في المناطق الشرقية أي تلك التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية".وأضاف: "من غير المستبعد أن تكون التطورات في الملف الأوكراني بمثابة مقدمة لانتقال السلطة في كييف، في وقت تشير فيه التوترات إلى أن زيلينسكي ربما يكون في طريقه للخروج من المشهد السياسي، بعد أن فشل في إقناع شعبه باستمرار الحرب". وأشار الحاج علي إلى أنّ "ترامب يسعى لتقليص التكاليف الأمريكية في النزاعات الخارجية، ويريد تقليل حجم المصاريف العسكرية في أوكرانيا"، لافتا إلى أنّ "الرئيس الأمريكي يعتبر أن أوروبا تضررت بالفعل من الحرب، خاصةً بعد محاولاتها لإجبار واشنطن على قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، لذلك، فإن المصلحة الأوروبية تكمن في إنهاء الصراع والعودة لعلاقات طبيعية مع روسيا".وفي الختام، شدّد الحاج علي على أنّه "لا يمكن لأوكرانيا الاستمرار في الحرب من دون موافقة ودعم واشنطن"، مؤكّداً أنّ "أوروبا لا تملك القدرة على الاستمرار في تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا من دون الولايات المتحدة".

https://sarabic.ae/20250301/مسؤول-أمريكي-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-الخلاف-بين-ترامب-وزيلينسكي-1098287344.html

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