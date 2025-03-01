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https://sarabic.ae/20250301/خبير-زيلينسكي-اعتاد-الإهانة-وسياسة-ترامب-تمهد-لانتقال-السلطة-في-كييف--1098293060.html
خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف
خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، أنّ المشهد الذي حصل في البيت الأبيض بين الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، كان "متوقعًا"،... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T13:15+0000
2025-03-01T13:15+0000
تقارير سبوتنيك
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العالم
ترامب
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وقال الحاج علي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنّ "زيلينسكي يحاول دائمًا لعب دور الضحية، ويمتهن فن التمثيل بشكل بارع"، مشيرًا إلى أنّ "التعامل معه بهذه الطريقة كان جزءًا من المسرحية السياسية التي وافق على أدائها، على الرغم مما يترتب عليها من تداعيات داخلية وخارجية".واعتبر الحاج علي أنّ "العلاقة بين ترامب وزيلينسكي هي جزء من لعبة سياسية كبيرة تسعى لتحقيق مصالح استراتيجية قد تكون على حساب أوكرانيا"، مركّزا على "اتفاقية المعادن النادرة التي كان من المفترض أن يتم توقيعها بين الطرفين".وأوضح أنّ "هذه الصفقة كانت تشير إلى محاولة زيلينسكي بيع المعادن النادرة التي لا يملكها بشكل فعلي، فالمعادن التي كان يزعم أنها موجودة في غرب أوكرانيا كانت في الحقيقة في المناطق الشرقية أي تلك التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية".وأضاف: "من غير المستبعد أن تكون التطورات في الملف الأوكراني بمثابة مقدمة لانتقال السلطة في كييف، في وقت تشير فيه التوترات إلى أن زيلينسكي ربما يكون في طريقه للخروج من المشهد السياسي، بعد أن فشل في إقناع شعبه باستمرار الحرب". وأشار الحاج علي إلى أنّ "ترامب يسعى لتقليص التكاليف الأمريكية في النزاعات الخارجية، ويريد تقليل حجم المصاريف العسكرية في أوكرانيا"، لافتا إلى أنّ "الرئيس الأمريكي يعتبر أن أوروبا تضررت بالفعل من الحرب، خاصةً بعد محاولاتها لإجبار واشنطن على قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، لذلك، فإن المصلحة الأوروبية تكمن في إنهاء الصراع والعودة لعلاقات طبيعية مع روسيا".وفي الختام، شدّد الحاج علي على أنّه "لا يمكن لأوكرانيا الاستمرار في الحرب من دون موافقة ودعم واشنطن"، مؤكّداً أنّ "أوروبا لا تملك القدرة على الاستمرار في تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا من دون الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20250301/مسؤول-أمريكي-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-الخلاف-بين-ترامب-وزيلينسكي-1098287344.html
https://sarabic.ae/20250301/1098281784.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا

خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف

13:15 GMT 01.03.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورزيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Sputnik . Stringer
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حصري
اعتبر الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، أنّ المشهد الذي حصل في البيت الأبيض بين الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، كان "متوقعًا"، خاصةً أن زيلينسكي "قد اعتاد على التعاطي بهذا الشكل في محادثاته مع القادة الغربيين".
وقال الحاج علي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنّ "زيلينسكي يحاول دائمًا لعب دور الضحية، ويمتهن فن التمثيل بشكل بارع"، مشيرًا إلى أنّ "التعامل معه بهذه الطريقة كان جزءًا من المسرحية السياسية التي وافق على أدائها، على الرغم مما يترتب عليها من تداعيات داخلية وخارجية".

وفي السياق ذاته، أوضح الحاج علي أنّ "ترامب هو رجل استعراضي بامتياز، يملك القدرة على إدارة الأزمات بهذا الأسلوب، وهو ما تجلى في كيفية تعاطيه مع هذا الموقف، خاصةً بعد إشاراته السابقة التي تضمنتها حملته الانتخابية، والتي توعد فيها بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время переговоров с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
10:56 GMT
واعتبر الحاج علي أنّ "العلاقة بين ترامب وزيلينسكي هي جزء من لعبة سياسية كبيرة تسعى لتحقيق مصالح استراتيجية قد تكون على حساب أوكرانيا"، مركّزا على "اتفاقية المعادن النادرة التي كان من المفترض أن يتم توقيعها بين الطرفين".
وأوضح أنّ "هذه الصفقة كانت تشير إلى محاولة زيلينسكي بيع المعادن النادرة التي لا يملكها بشكل فعلي، فالمعادن التي كان يزعم أنها موجودة في غرب أوكرانيا كانت في الحقيقة في المناطق الشرقية أي تلك التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية".

من ناحية أخرى، أكّد الحاج علي أنّ "روسيا تمتلك من المصالح الاقتصادية ما يجعلها أكثر قدرة على تقديم عروض أكثر فائدة لترامب مقارنة بتلك التي عرضها زيلينسكي، وهو ما يفتح المجال أمام احتمالية وجود اتفاقات استراتيجية بين موسكو وواشنطن قد تسهم في حلّ الأزمة الحالية".

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
وسائط متعددة
"محاكمة علنية"... ترامب يوبخ زيلنيسكي ويطرده من البيت الأبيض
09:39 GMT
وأضاف: "من غير المستبعد أن تكون التطورات في الملف الأوكراني بمثابة مقدمة لانتقال السلطة في كييف، في وقت تشير فيه التوترات إلى أن زيلينسكي ربما يكون في طريقه للخروج من المشهد السياسي، بعد أن فشل في إقناع شعبه باستمرار الحرب".

كما أشار الحاج علي إلى أنّ "السياسة الأوكرانية كانت دائمًا تحت إملاءات غربية وبريطانية"، وأنّه "لا يمكن لزيلينسكي اتخاذ أي خطوة من دون موافقة واشنطن خلال عهد بايدن، وأضاف الخبير، أن "الهجمات التي استهدفت روسيا، مثل تفجير خط السيل الشمالي، كانت جزءًا من هذا المخطط الذي تبنته كييف بتوجيهات من الغرب".

وأشار الحاج علي إلى أنّ "ترامب يسعى لتقليص التكاليف الأمريكية في النزاعات الخارجية، ويريد تقليل حجم المصاريف العسكرية في أوكرانيا"، لافتا إلى أنّ "الرئيس الأمريكي يعتبر أن أوروبا تضررت بالفعل من الحرب، خاصةً بعد محاولاتها لإجبار واشنطن على قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، لذلك، فإن المصلحة الأوروبية تكمن في إنهاء الصراع والعودة لعلاقات طبيعية مع روسيا".
وفي الختام، شدّد الحاج علي على أنّه "لا يمكن لأوكرانيا الاستمرار في الحرب من دون موافقة ودعم واشنطن"، مؤكّداً أنّ "أوروبا لا تملك القدرة على الاستمرار في تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا من دون الولايات المتحدة".
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