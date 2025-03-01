خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف

https://sarabic.ae/20250301/خبير-زيلينسكي-اعتاد-الإهانة-وسياسة-ترامب-تمهد-لانتقال-السلطة-في-كييف--1098293060.html
خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف
خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، أنّ المشهد الذي حصل في البيت الأبيض بين الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، كان "متوقعًا"،... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T13:15+0000
2025-03-01T13:15+0000
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وقال الحاج علي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنّ "زيلينسكي يحاول دائمًا لعب دور الضحية، ويمتهن فن التمثيل بشكل بارع"، مشيرًا إلى أنّ "التعامل معه بهذه الطريقة كان جزءًا من المسرحية السياسية التي وافق على أدائها، على الرغم مما يترتب عليها من تداعيات داخلية وخارجية".واعتبر الحاج علي أنّ "العلاقة بين ترامب وزيلينسكي هي جزء من لعبة سياسية كبيرة تسعى لتحقيق مصالح استراتيجية قد تكون على حساب أوكرانيا"، مركّزا على "اتفاقية المعادن النادرة التي كان من المفترض أن يتم توقيعها بين الطرفين".وأوضح أنّ "هذه الصفقة كانت تشير إلى محاولة زيلينسكي بيع المعادن النادرة التي لا يملكها بشكل فعلي، فالمعادن التي كان يزعم أنها موجودة في غرب أوكرانيا كانت في الحقيقة في المناطق الشرقية أي تلك التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية".وأضاف: "من غير المستبعد أن تكون التطورات في الملف الأوكراني بمثابة مقدمة لانتقال السلطة في كييف، في وقت تشير فيه التوترات إلى أن زيلينسكي ربما يكون في طريقه للخروج من المشهد السياسي، بعد أن فشل في إقناع شعبه باستمرار الحرب". وأشار الحاج علي إلى أنّ "ترامب يسعى لتقليص التكاليف الأمريكية في النزاعات الخارجية، ويريد تقليل حجم المصاريف العسكرية في أوكرانيا"، لافتا إلى أنّ "الرئيس الأمريكي يعتبر أن أوروبا تضررت بالفعل من الحرب، خاصةً بعد محاولاتها لإجبار واشنطن على قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، لذلك، فإن المصلحة الأوروبية تكمن في إنهاء الصراع والعودة لعلاقات طبيعية مع روسيا".وفي الختام، شدّد الحاج علي على أنّه "لا يمكن لأوكرانيا الاستمرار في الحرب من دون موافقة ودعم واشنطن"، مؤكّداً أنّ "أوروبا لا تملك القدرة على الاستمرار في تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا من دون الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20250301/مسؤول-أمريكي-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-الخلاف-بين-ترامب-وزيلينسكي-1098287344.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, ترامب, أخبار أوكرانيا
خبير: زيلينسكي اعتاد الإهانة وسياسة ترامب تمهد لانتقال السلطة في كييف
حصري
اعتبر الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، أنّ المشهد الذي حصل في البيت الأبيض بين الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، كان "متوقعًا"، خاصةً أن زيلينسكي "قد اعتاد على التعاطي بهذا الشكل في محادثاته مع القادة الغربيين".
وقال الحاج علي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنّ "زيلينسكي يحاول دائمًا لعب دور الضحية، ويمتهن فن التمثيل بشكل بارع"، مشيرًا إلى أنّ "التعامل معه بهذه الطريقة كان جزءًا من المسرحية السياسية التي وافق على أدائها، على الرغم مما يترتب عليها من تداعيات داخلية وخارجية".
وفي السياق ذاته، أوضح الحاج علي أنّ "ترامب هو رجل استعراضي بامتياز، يملك القدرة على إدارة الأزمات بهذا الأسلوب، وهو ما تجلى في كيفية تعاطيه مع هذا الموقف، خاصةً بعد إشاراته السابقة التي تضمنتها حملته الانتخابية، والتي توعد فيها بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
واعتبر الحاج علي أنّ "العلاقة بين ترامب وزيلينسكي هي جزء من لعبة سياسية كبيرة تسعى لتحقيق مصالح استراتيجية قد تكون على حساب أوكرانيا"، مركّزا على "اتفاقية المعادن النادرة التي كان من المفترض أن يتم توقيعها بين الطرفين".
وأوضح أنّ "هذه الصفقة كانت تشير إلى محاولة زيلينسكي بيع المعادن النادرة التي لا يملكها بشكل فعلي، فالمعادن التي كان يزعم أنها موجودة في غرب أوكرانيا كانت في الحقيقة في المناطق الشرقية أي تلك التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية".
من ناحية أخرى، أكّد الحاج علي أنّ "روسيا تمتلك من المصالح الاقتصادية ما يجعلها أكثر قدرة على تقديم عروض أكثر فائدة لترامب مقارنة بتلك التي عرضها زيلينسكي، وهو ما يفتح المجال أمام احتمالية وجود اتفاقات استراتيجية بين موسكو وواشنطن قد تسهم في حلّ الأزمة الحالية".
وأضاف: "من غير المستبعد أن تكون التطورات في الملف الأوكراني بمثابة مقدمة لانتقال السلطة في كييف، في وقت تشير فيه التوترات إلى أن زيلينسكي ربما يكون في طريقه للخروج من المشهد السياسي، بعد أن فشل في إقناع شعبه باستمرار الحرب".
كما أشار الحاج علي إلى أنّ "السياسة الأوكرانية كانت دائمًا تحت إملاءات غربية وبريطانية"، وأنّه "لا يمكن لزيلينسكي اتخاذ أي خطوة من دون موافقة واشنطن خلال عهد بايدن، وأضاف الخبير، أن "الهجمات التي استهدفت روسيا، مثل تفجير خط السيل الشمالي، كانت جزءًا من هذا المخطط الذي تبنته كييف بتوجيهات من الغرب".
وأشار الحاج علي إلى أنّ "ترامب يسعى لتقليص التكاليف الأمريكية في النزاعات الخارجية، ويريد تقليل حجم المصاريف العسكرية في أوكرانيا"، لافتا إلى أنّ "الرئيس الأمريكي يعتبر أن أوروبا تضررت بالفعل من الحرب، خاصةً بعد محاولاتها لإجبار واشنطن على قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، لذلك، فإن المصلحة الأوروبية تكمن في إنهاء الصراع والعودة لعلاقات طبيعية مع روسيا".
وفي الختام، شدّد الحاج علي على أنّه "لا يمكن لأوكرانيا الاستمرار في الحرب من دون موافقة ودعم واشنطن"، مؤكّداً أنّ "أوروبا لا تملك القدرة على الاستمرار في تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا من دون الولايات المتحدة".