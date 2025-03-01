https://sarabic.ae/20250301/مسؤول-أمريكي-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-الخلاف-بين-ترامب-وزيلينسكي-1098287344.html

مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي

مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، اليوم السبت، عن السبب الحقيقي وراء الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

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فلاديمير زيلينسكي

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ونشر موقع أمريكي، نقلا مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن فلاديمير زيلينسكي "يتقدم" على الموضوع الرئيسي لاجتماعهما حول التعدين من خلال موضوع "الضمانات الأمنية"، وكان هذا أحد أسباب انهيار محادثاتهما في واشنطن.ونقل موقع "سيمافور" عن المسؤول، قوله: "كان هناك شعور بالعداء تجاه زيلينسكي وإيماءاته وموقفه... لقد تحدث عن الضمانات الأمنية، متقدما على ما كان مخصصا له اليوم، أي الصفقة الاقتصادية".وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا ولو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقطالبيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة

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