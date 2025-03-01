https://sarabic.ae/20250301/مسؤول-أمريكي-يكشف-السبب-الحقيقي-وراء-الخلاف-بين-ترامب-وزيلينسكي-1098287344.html
مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، اليوم السبت، عن السبب الحقيقي وراء الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T10:56+0000
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ونشر موقع أمريكي، نقلا مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن فلاديمير زيلينسكي "يتقدم" على الموضوع الرئيسي لاجتماعهما حول التعدين من خلال موضوع "الضمانات الأمنية"، وكان هذا أحد أسباب انهيار محادثاتهما في واشنطن.ونقل موقع "سيمافور" عن المسؤول، قوله: "كان هناك شعور بالعداء تجاه زيلينسكي وإيماءاته وموقفه... لقد تحدث عن الضمانات الأمنية، متقدما على ما كان مخصصا له اليوم، أي الصفقة الاقتصادية".وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا ولو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقطالبيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
مسؤول أمريكي يكشف السبب الحقيقي وراء الخلاف بين ترامب وزيلينسكي
10:56 GMT 01.03.2025 (تم التحديث: 10:57 GMT 01.03.2025)
كشف مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، اليوم السبت، عن السبب الحقيقي وراء الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
ونشر موقع أمريكي، نقلا مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن فلاديمير زيلينسكي "يتقدم" على الموضوع الرئيسي لاجتماعهما حول التعدين من خلال موضوع "الضمانات الأمنية"، وكان هذا أحد أسباب انهيار محادثاتهما في واشنطن.
ونقل موقع "سيمافور" عن المسؤول، قوله: "كان هناك شعور بالعداء تجاه زيلينسكي وإيماءاته وموقفه... لقد تحدث عن الضمانات الأمنية، متقدما على ما كان مخصصا له اليوم، أي الصفقة الاقتصادية".
والتقى ترامب وزيلينسكي في واشنطن، يوم أمس الجمعة، وتحول الأمر إلى جدال حاد. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد صراع شعر فيه الرئيس الأمريكي بعدم الاحترام. وتم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة، وقال ترامب إنه لا يرى رغبة زيلينسكي في حل الصراع مع روسيا.
وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض
لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا"
ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.