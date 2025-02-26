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الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم بعض حلفائها في الناتو
الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم بعض حلفائها في الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بعض حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي ليس لديهم أي قوات عسكرية ولم ينفقوا أي أموال على الدفاع خلال السنوات الأربعين... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال روبيو خلال مقابلة: "الشيء الوحيد الذي يهدد حلف شمال الأطلسي هو حقيقة أن لدينا حلفاء في الناتو بالكاد لديهم قوات عسكرية أو أن جيشهم ليس فعالاً للغاية لأنهم قضوا 40 عامًا دون إنفاق أي أموال عليه".وتابع روبيو: "لكنهم لا يفعلون ذلك. فالدول تنفق ما بين 1.5% و1% من اقتصاداتها. لا يمكننا ببساطة أن نستمر في دعم هذا. فهذا أمر غير عادل وغير مستدام".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب حول الأزمة الأوكرانية: "تمدد الناتو، ووجود تهديدات للأمن الروسي بالقرب من الحدود، وقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، هي السبب الرئيسي للأزمة الراهنة".لافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانيامبعوث ترامب إلى كييف يعلق على تسوية الصراع في أوكرانيا
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الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تدعم بعض حلفائها في الناتو

14:00 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بعض حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي ليس لديهم أي قوات عسكرية ولم ينفقوا أي أموال على الدفاع خلال السنوات الأربعين الماضية، ولا تستطيع أمريكا الاستمرار في دعمهم، فهذا غير عادل وغير مستدام.
وقال روبيو خلال مقابلة: "الشيء الوحيد الذي يهدد حلف شمال الأطلسي هو حقيقة أن لدينا حلفاء في الناتو بالكاد لديهم قوات عسكرية أو أن جيشهم ليس فعالاً للغاية لأنهم قضوا 40 عامًا دون إنفاق أي أموال عليه".

وأعرب روبيو عن استيائه من حقيقة أننا نتحدث عن "دول غنية، وخاصة في أوروبا الغربية"، لديها موارد كافية وينبغي أن تستثمرها في الأمن القومي.

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وتابع روبيو: "لكنهم لا يفعلون ذلك. فالدول تنفق ما بين 1.5% و1% من اقتصاداتها. لا يمكننا ببساطة أن نستمر في دعم هذا. فهذا أمر غير عادل وغير مستدام".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب حول الأزمة الأوكرانية: "تمدد الناتو، ووجود تهديدات للأمن الروسي بالقرب من الحدود، وقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، هي السبب الرئيسي للأزمة الراهنة".
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