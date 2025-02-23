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https://sarabic.ae/20250223/رجل-أعمال-ترامب-يتجاهل-الشركاء-الأوروبيين-لأنه-ليس-من-المعجبين-بما-يفعله-الناتو-1098075390.html
رجل أعمال أمريكي: ترامب يتجاهل الشركاء الأوروبيين لأنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو
رجل أعمال أمريكي: ترامب يتجاهل الشركاء الأوروبيين لأنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو
سبوتنيك عربي
صرح باتريك بيت ديفيد، رجل الأعمال الأمريكي، ومقدم برامج الحوارات الصوتية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجاهل حلفاء أمريكا الأوروبيين، لأنه "ليس من... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T03:31+0000
2025-02-23T05:08+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الناتو
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سبوتنيك. وقال بيت ديفيد، لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن، عندما سُئل عن سبب تجاهل ترامب لحلفاء بلاده الأوروبيين: "إنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو. إنه يقول ذلك بوضوح بنفسه. لقد كان واضحًا جدًا بشأن ذلك".وأشار رجل الأعمال الأمريكي، إلى أن ترامب، "فعل شيئًا لم يفعله أي رجل من قبل في حياتنا، لا أحد، والعالم بأسره يحترمه".وأكد بيت ديفيد أن ترامب لديه أسلوبه الخاص في الدبلوماسية، والذي يعتمد على استخدام النفوذ وأساليب التفاوض غير التقليدية.
https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الناتو

رجل أعمال أمريكي: ترامب يتجاهل الشركاء الأوروبيين لأنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو

03:31 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 05:08 GMT 23.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح باتريك بيت ديفيد، رجل الأعمال الأمريكي، ومقدم برامج الحوارات الصوتية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجاهل حلفاء أمريكا الأوروبيين، لأنه "ليس من المعجبين بما يفعله حلف الناتو".
سبوتنيك. وقال بيت ديفيد، لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن، عندما سُئل عن سبب تجاهل ترامب لحلفاء بلاده الأوروبيين: "إنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو. إنه يقول ذلك بوضوح بنفسه. لقد كان واضحًا جدًا بشأن ذلك".

ووفقًا لبيت ديفيد، يدير ترامب السياسة الخارجية، بناءً على آرائه واستراتيجيته الخاصة، ما يتسبب أحيانًا في استياء بين الحلفاء.

وأشار رجل الأعمال الأمريكي، إلى أن ترامب، "فعل شيئًا لم يفعله أي رجل من قبل في حياتنا، لا أحد، والعالم بأسره يحترمه".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: ترامب واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع
02:19 GMT
وأكد بيت ديفيد أن ترامب لديه أسلوبه الخاص في الدبلوماسية، والذي يعتمد على استخدام النفوذ وأساليب التفاوض غير التقليدية.
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