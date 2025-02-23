https://sarabic.ae/20250223/رجل-أعمال-ترامب-يتجاهل-الشركاء-الأوروبيين-لأنه-ليس-من-المعجبين-بما-يفعله-الناتو-1098075390.html

رجل أعمال أمريكي: ترامب يتجاهل الشركاء الأوروبيين لأنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو

رجل أعمال أمريكي: ترامب يتجاهل الشركاء الأوروبيين لأنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو

سبوتنيك عربي

صرح باتريك بيت ديفيد، رجل الأعمال الأمريكي، ومقدم برامج الحوارات الصوتية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجاهل حلفاء أمريكا الأوروبيين، لأنه "ليس من... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T03:31+0000

2025-02-23T03:31+0000

2025-02-23T05:08+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الناتو

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سبوتنيك. وقال بيت ديفيد، لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن، عندما سُئل عن سبب تجاهل ترامب لحلفاء بلاده الأوروبيين: "إنه ليس من المعجبين بما يفعله الناتو. إنه يقول ذلك بوضوح بنفسه. لقد كان واضحًا جدًا بشأن ذلك".وأشار رجل الأعمال الأمريكي، إلى أن ترامب، "فعل شيئًا لم يفعله أي رجل من قبل في حياتنا، لا أحد، والعالم بأسره يحترمه".وأكد بيت ديفيد أن ترامب لديه أسلوبه الخاص في الدبلوماسية، والذي يعتمد على استخدام النفوذ وأساليب التفاوض غير التقليدية.

https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html

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