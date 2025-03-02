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القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
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الكرملين: واشنطن تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو
الكرملين: واشنطن تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية روسيا. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، إن "الإدارة (الأمريكية) الجديدة تغير بسرعة جميع توجهات السياسة الخارجية، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع رؤيتنا".وأشار بيسكوف إلى أنه "من الضروري اليوم، تحديد مجموعة المواضيع المحتملة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا ينبغي للمرء أن يتوقع نتائج سريعة في هذا الشأن".وأضاف بيسكوف أنه من "المستحيل أن نتصور أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ستصوتان لصالح ذات القرار في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا"، وتابع: "علاوة على ذلك، فإننا نصوت لصالح قرار واحد للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن صيغا متوازنة تماما بشأن الأزمة الأوكرانية. وكان من المستحيل حقا تصور ذلك".وخلص بيسكوف إلى أن "العلاقات الروسية الأمريكية تضررت بشدة، على نحو يجعل الطريق إلى استعادتها وتطبيعها طويلًا"، ولكنه أكد في الوقت نفسه، أن "تطبيع العلاقات بين البلدين يمكن تحقيقه بسرعة ونجاح إذا حافظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على الإرادة السياسية.الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلةترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
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روسيا, الكرملين, البيت الأبيض, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
روسيا, الكرملين, البيت الأبيض, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

الكرملين: واشنطن تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو

08:44 GMT 02.03.2025 (تم التحديث: 08:48 GMT 02.03.2025)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية روسيا.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، إن "الإدارة (الأمريكية) الجديدة تغير بسرعة جميع توجهات السياسة الخارجية، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع رؤيتنا".
وأشار بيسكوف إلى أنه "من الضروري اليوم، تحديد مجموعة المواضيع المحتملة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا ينبغي للمرء أن يتوقع نتائج سريعة في هذا الشأن".

وأكد بيسكوف أن استئناف التعاون بين الشركات الروسية والأمريكية هو "احتمال طويل الأمد"، وأشار إلى أن عددا من ممثلي الإدارة الأمريكية قالوا إن "الأولوية لتسوية الوضع حول أوكرانيا، ثم الاقتصاد".

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
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وأضاف بيسكوف أنه من "المستحيل أن نتصور أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ستصوتان لصالح ذات القرار في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا"، وتابع: "علاوة على ذلك، فإننا نصوت لصالح قرار واحد للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن صيغا متوازنة تماما بشأن الأزمة الأوكرانية. وكان من المستحيل حقا تصور ذلك".
وخلص بيسكوف إلى أن "العلاقات الروسية الأمريكية تضررت بشدة، على نحو يجعل الطريق إلى استعادتها وتطبيعها طويلًا"، ولكنه أكد في الوقت نفسه، أن "تطبيع العلاقات بين البلدين يمكن تحقيقه بسرعة ونجاح إذا حافظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على الإرادة السياسية.
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ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى
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