https://sarabic.ae/20250302/الكرملين-واشنطن-تعيد-تشكيل-جميع-التوجهات-الخارجية-بسرعة-وهذا-يتوافق-إلى-حد-كبير-مع-رؤية-موسكو-1098304693.html

الكرملين: واشنطن تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو

الكرملين: واشنطن تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعيد تشكيل جميع التوجهات الخارجية بسرعة وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤية روسيا. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T08:44+0000

2025-03-02T08:44+0000

2025-03-02T08:48+0000

روسيا

الكرملين

البيت الأبيض

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، إن "الإدارة (الأمريكية) الجديدة تغير بسرعة جميع توجهات السياسة الخارجية، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع رؤيتنا".وأشار بيسكوف إلى أنه "من الضروري اليوم، تحديد مجموعة المواضيع المحتملة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا ينبغي للمرء أن يتوقع نتائج سريعة في هذا الشأن".وأضاف بيسكوف أنه من "المستحيل أن نتصور أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ستصوتان لصالح ذات القرار في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا"، وتابع: "علاوة على ذلك، فإننا نصوت لصالح قرار واحد للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن صيغا متوازنة تماما بشأن الأزمة الأوكرانية. وكان من المستحيل حقا تصور ذلك".وخلص بيسكوف إلى أن "العلاقات الروسية الأمريكية تضررت بشدة، على نحو يجعل الطريق إلى استعادتها وتطبيعها طويلًا"، ولكنه أكد في الوقت نفسه، أن "تطبيع العلاقات بين البلدين يمكن تحقيقه بسرعة ونجاح إذا حافظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على الإرادة السياسية.الكرملين: فرنسا اتخذت موقفا مؤيدا لاستمرار الحرب في أوكرانيا بأي وسيلةترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرى

https://sarabic.ae/20250227/الكرملين-لا-أحد-يتوقع-حلولا-سهلة-وسريعة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098220903.html

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الكرملين, البيت الأبيض, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار