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القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
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https://sarabic.ae/20250227/الكرملين-لا-أحد-يتوقع-حلولا-سهلة-وسريعة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098220903.html
الكرملين: لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة
الكرملين: لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا يجب توقع حلولاً سهلة وسريعة للقضايا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فالمسائل التي... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T10:32+0000
2025-02-27T10:32+0000
روسيا
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ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن "المناطق التي انضمت لروسيا، والمسجلة في دستور بلادنا، هي جزء لا يتجزأ من بلدنا روسيا، هذه حقيقة لا تقبل الجدل ولا يمكن مناقشتها على الإطلاق".وكانت مراسلة "سبوتنيك في إسطنبول، قد أفادت بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات 5 ساعات على الأقل، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
https://sarabic.ae/20250227/انطلاق-المحادثات-بين-ممثلي-روسيا-والولايات-المتحدة-في-إسطنبول-1098216654.html
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الكرملين: لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة

10:32 GMT 27.02.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . POOL
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا يجب توقع حلولاً سهلة وسريعة للقضايا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فالمسائل التي يتم التباحث فيها كانت مهملة لفترة وذات تعقيدات كثيرة.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن "المناطق التي انضمت لروسيا، والمسجلة في دستور بلادنا، هي جزء لا يتجزأ من بلدنا روسيا، هذه حقيقة لا تقبل الجدل ولا يمكن مناقشتها على الإطلاق".

وتعليقًا على خطط الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على السلع من الاتحاد الأوروبي، شدد بيسكوف على أن روسيا لا ترغب برؤية حروب تجارية في العالم، لأنها تؤثر سلبًا على جميع البلدان.

انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
انطلاق المحادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول
07:14 GMT
وكانت مراسلة "سبوتنيك في إسطنبول، قد أفادت بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات 5 ساعات على الأقل، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
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