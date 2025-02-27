https://sarabic.ae/20250227/الكرملين-لا-أحد-يتوقع-حلولا-سهلة-وسريعة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098220903.html
الكرملين: لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة
الكرملين: لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا يجب توقع حلولاً سهلة وسريعة للقضايا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فالمسائل التي... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T10:32+0000
2025-02-27T10:32+0000
2025-02-27T10:32+0000
روسيا
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ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن "المناطق التي انضمت لروسيا، والمسجلة في دستور بلادنا، هي جزء لا يتجزأ من بلدنا روسيا، هذه حقيقة لا تقبل الجدل ولا يمكن مناقشتها على الإطلاق".وكانت مراسلة "سبوتنيك في إسطنبول، قد أفادت بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات 5 ساعات على الأقل، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
https://sarabic.ae/20250227/انطلاق-المحادثات-بين-ممثلي-روسيا-والولايات-المتحدة-في-إسطنبول-1098216654.html
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روسيا
الكرملين: لا أحد يتوقع حلولا سهلة وسريعة بين روسيا والولايات المتحدة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا يجب توقع حلولاً سهلة وسريعة للقضايا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فالمسائل التي يتم التباحث فيها كانت مهملة لفترة وذات تعقيدات كثيرة.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن "المناطق التي انضمت لروسيا، والمسجلة في دستور بلادنا، هي جزء لا يتجزأ من بلدنا روسيا، هذه حقيقة لا تقبل الجدل ولا يمكن مناقشتها على الإطلاق".
وتعليقًا على خطط الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على السلع من الاتحاد الأوروبي، شدد بيسكوف على أن روسيا لا ترغب برؤية حروب تجارية في العالم، لأنها تؤثر سلبًا على جميع البلدان.
وكانت مراسلة "سبوتنيك في إسطنبول، قد أفادت بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة
استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات 5 ساعات على الأقل، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.