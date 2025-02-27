https://sarabic.ae/20250227/-المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-موسكو-وواشنطن-لديهما-العديد-من-الفرص-للتعاون-الاقتصادي-1098237177.html

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي

سبوتنيك عربي

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الخميس، أن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي بعد انتهاء الصراع في... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T16:03+0000

2025-02-27T16:03+0000

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وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للولايات المتحدة وروسيا، بعد الانتهاء من اتفاق السلام، الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي".وقال: "التواصل الجيد يؤدي إلى تعاون جيد، ويؤدي إلى شراكات طويلة الأمد، ونحن هنا لتسهيل ذلك".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم 18 فبراير/شباط الجاري، وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانياأمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو

https://sarabic.ae/20250227/موسكو-الاجتماع-مع-واشنطن-في-إسطنبول-يقربنا-من-التغلب-على-الخلافات---1098227776.html

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