المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250227/-المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-موسكو-وواشنطن-لديهما-العديد-من-الفرص-للتعاون-الاقتصادي-1098237177.html
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الخميس، أن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي بعد انتهاء الصراع في... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T16:03+0000
2025-02-27T16:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098236831_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_c57ae45001b5b32ea72eae580aea91b8.jpg
وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للولايات المتحدة وروسيا، بعد الانتهاء من اتفاق السلام، الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي".وقال: "التواصل الجيد يؤدي إلى تعاون جيد، ويؤدي إلى شراكات طويلة الأمد، ونحن هنا لتسهيل ذلك".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم 18 فبراير/شباط الجاري، وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانياأمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
https://sarabic.ae/20250227/موسكو-الاجتماع-مع-واشنطن-في-إسطنبول-يقربنا-من-التغلب-على-الخلافات---1098227776.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098236831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26fe0893df71e54500062dbc4ed688bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي

16:03 GMT 27.02.2025
© Sputnik . Alexey Filippovعلم روسيا وأمريكا
علم روسيا وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
تابعنا عبر
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الخميس، أن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للولايات المتحدة وروسيا، بعد الانتهاء من اتفاق السلام، الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي".

وأشار ويتكوف إلى الموارد المعدنية "الواسعة" التي تمتلكها روسيا، والتي تثير اهتمام الولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على اتصالات "جيدة" بين موسكو وواشنطن، وهو ما تهتم به الإدارة الأمريكية الحالية.

مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
موسكو: الاجتماع مع واشنطن في إسطنبول يقربنا من التغلب على الخلافات
11:52 GMT
وقال: "التواصل الجيد يؤدي إلى تعاون جيد، ويؤدي إلى شراكات طويلة الأمد، ونحن هنا لتسهيل ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجال واسع للتعاون المحتمل، لكن لا توجد مناقشات جوهرية حول هذا الأمر حتى الآن.

وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم 18 فبراير/شباط الجاري، وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا
أمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала