https://sarabic.ae/20250227/-المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-موسكو-وواشنطن-لديهما-العديد-من-الفرص-للتعاون-الاقتصادي-1098237177.html
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الخميس، أن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي بعد انتهاء الصراع في... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T16:03+0000
2025-02-27T16:03+0000
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وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للولايات المتحدة وروسيا، بعد الانتهاء من اتفاق السلام، الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي".وقال: "التواصل الجيد يؤدي إلى تعاون جيد، ويؤدي إلى شراكات طويلة الأمد، ونحن هنا لتسهيل ذلك".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم 18 فبراير/شباط الجاري، وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانياأمريكا: واشنطن ترغب في مناقشة موضوع الأصول الروسية المجمدة مع موسكو
https://sarabic.ae/20250227/موسكو-الاجتماع-مع-واشنطن-في-إسطنبول-يقربنا-من-التغلب-على-الخلافات---1098227776.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: موسكو وواشنطن لديهما العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الخميس، أن لدى روسيا والولايات المتحدة العديد من الفرص للتعاون الاقتصادي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للولايات المتحدة وروسيا، بعد الانتهاء من اتفاق السلام، الكثير من الفرص للتعاون الاقتصادي".
وأشار ويتكوف إلى الموارد المعدنية "الواسعة" التي تمتلكها روسيا، والتي تثير اهتمام الولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على اتصالات "جيدة" بين موسكو وواشنطن، وهو ما تهتم به الإدارة الأمريكية الحالية.
وقال: "التواصل الجيد يؤدي إلى تعاون جيد، ويؤدي إلى شراكات طويلة الأمد، ونحن هنا لتسهيل ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجال واسع للتعاون المحتمل، لكن لا توجد مناقشات جوهرية حول هذا الأمر حتى الآن.
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى
في العاصمة السعودية الرياض، يوم 18 فبراير/شباط الجاري، وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.