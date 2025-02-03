https://sarabic.ae/20250203/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الناتو-يدرك-أن-صلاحية-زيلينسكي-قد-انتهت-ويستعد-لفضحه-1097423997.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يدرك أن "صلاحية" زيلينسكي قد انتهت ويستعد لفضحه

الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يدرك أن "صلاحية" زيلينسكي قد انتهت ويستعد لفضحه

سبوتنيك عربي

صرح جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الناتو يدرك أن أيام فلاديمير زيلينسكي باتت معدودة. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T11:16+0000

2025-02-03T11:16+0000

2025-02-03T11:16+0000

روسيا

الناتو

رصد عسكري

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وقال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية: "حتى الناتو يدرك أن أيام زيلينسكي "المنتهي الصلاحية"، باتت معدودة، ومن المؤسف أن ذلك جاء على حساب حياة مئات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين".وأردف المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستعد لعملية واسعة النطاق لفضح فلاديمير زيلينسكي، عبر الكشف عن كيفية اختلاسه هو وفريقه أكثر من مليار ونصف المليار دولار، وتحويل مبالغ رواتب العسكريين الأوكرانيين المتوفين الذين لا يزالون مسجلين على أنهم على قيد الحياة إلى الخارج، وكذلك عمليات بيع الأسلحة الغربية التي حصلت عليها كييف إلى أفريقيا".وأضاف البيان أنه من المخطط أيضا الكشف عن مخطط زيلينسكي وحاشيته، لسحب المخصصات المالية لـ 130 ألف جندي أوكراني قتيل لا يزالون مسجلين على أنهم أحياء، ويخدمون في الخطوط الأمامية وتحويل هذه الأموال إلى الخارج".وتابع البيان: "من المفترض أن "تجميد" الصراع من خلال جلب أطرافه إلى حوار "بداية للتسوية"، وفي الوقت نفسه، تتفق واشنطن وبروكسل على أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ مثل هذا السيناريو هو زيلينسكي، الذي يشار إليه في الأوساط الغربية على أنه ليس أكثر من "مادة مستهلكة".وأردف البيان: "في بروكسل، ينطلقون من افتراض مفاده أن القوات المسلحة الأوكرانية، لن تتمكن قريبا جدا من دفع الهجوم المتزايد من قبل الجيش الروسي، ومع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، تتزايد حالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات العسكرية التي سيتمكن الغرب من تقديمها لكييف".خبير بريطاني: معركة كراسنوارميسك ستجرف زيلينسكي في النهايةبعد لقائه بترامب.. زيلينسكي: يجب على أوكرانيا أن تنتقل إلى المحادثات مع روسيا

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روسيا, الناتو, رصد عسكري