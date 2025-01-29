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183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
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10:30 GMT
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250129/خبير-بريطاني-معركة-كراسنوارميسك-ستجرف-زيلينسكي-في-النهاية-1097259132.html
خبير بريطاني: معركة كراسنوارميسك ستجرف زيلينسكي في النهاية
خبير بريطاني: معركة كراسنوارميسك ستجرف زيلينسكي في النهاية
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن سقوط كراسنوارميسك (بوكروفسك) سيؤدي إلى أزمة سياسية في كييف وإزاحة فلاديمير زيلينسكي. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T06:25+0000
2025-01-29T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال على مدونتيه في "يوتيوب": "في غضون أسابيع قليلة، عندما تبدأ معركة بوكروفسك، وخاصة عندما تسقط، ستندلع أزمة سياسية في كييف، والتي ستجرف زيلينسكي في النهاية".وأضاف: أن "كل هذا يشير إلى أزمة سياسية في كييف إذا استمر زيلينسكي في الإصرار والتصرف كعائق رئيسي أمام المفاوضات".دعا زيلينسكي مجددا، يوم الثلاثاء، بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن خيارات محادثات السلام، إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، داعيا زعماء العالم إلى الضغط على موسكو و"تحقيق السلام بالقوة".أشارت روسيا مراراً وتكراراً إلى استعدادها للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً عليها. في أكتوبر 2022، وقع زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع موسكو.ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف... فيديولوكاشينكو يعلق على إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250122/زيلينسكي-يدعو-الغرب-مجددا-إلى-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1097054923.html
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روسيا, العالم

خبير بريطاني: معركة كراسنوارميسك ستجرف زيلينسكي في النهاية

06:25 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكر المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن سقوط كراسنوارميسك (بوكروفسك) سيؤدي إلى أزمة سياسية في كييف وإزاحة فلاديمير زيلينسكي.
وقال على مدونتيه في "يوتيوب": "في غضون أسابيع قليلة، عندما تبدأ معركة بوكروفسك، وخاصة عندما تسقط، ستندلع أزمة سياسية في كييف، والتي ستجرف زيلينسكي في النهاية".

وبالإضافة إلى الوضع المزري الذي تعيشه القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة القتال، استشهد أيضاً بالبيان الأخير الذي أصدره رئيس رئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف*، والذي حذر فيه من التهديد الذي يواجه وجود أوكرانيا إذا لم تبدأ المفاوضات بحلول نهاية الصيف.

وأضاف: أن "كل هذا يشير إلى أزمة سياسية في كييف إذا استمر زيلينسكي في الإصرار والتصرف كعائق رئيسي أمام المفاوضات".
دعا زيلينسكي مجددا، يوم الثلاثاء، بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن خيارات محادثات السلام، إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، داعيا زعماء العالم إلى الضغط على موسكو و"تحقيق السلام بالقوة".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يدعو الغرب مجددا إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا
22 يناير, 19:53 GMT
أشارت روسيا مراراً وتكراراً إلى استعدادها للمفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً عليها. في أكتوبر 2022، وقع زيلينسكي مرسومًا يحظر المفاوضات مع موسكو.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عدم التوصل لاتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، يعود لرغبة فلاديمير زيلينسكي، باستمرار القتال.

ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف... فيديو
لوكاشينكو يعلق على إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
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