https://sarabic.ae/20250324/الوفدان-الروسي-والأمريكي-يختتمان-مفاوضاتهما-في-الرياض-1098915021.html
الوفدان الروسي والأمريكي يختتمان مفاوضاتهما في الرياض
الوفدان الروسي والأمريكي يختتمان مفاوضاتهما في الرياض
سبوتنيك عربي
صرّح عضو الوفد الروسي رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين ، اليوم الإثنين، أن وفدي روسيا وأمريكا يختتمان المفاوضات في الرياض. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T18:02+0000
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وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك" عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض: "نحن بصدد اختتام المفاوضات".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عضو الوفد الروسي، غريغوري كاراسين، بأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض تجري على قدم وساق، مشيرًا إلى أن الجانبين يتحدثان عن "أخطر المشاكل".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين، في العاصمة السعودية الرياض.وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعًا باتا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.سيناتور روسي: وفد روسي يصل الرياض لبدء محادثات مع الجانب الأميركي غدا الإثنينوزير دفاع أوكرانيا: كييف أجرت محادثات "مثمرة ومركزة" مع الولايات المتحدة في الرياض
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الوفدان الروسي والأمريكي يختتمان مفاوضاتهما في الرياض
صرّح عضو الوفد الروسي رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين ، اليوم الإثنين، أن وفدي روسيا وأمريكا يختتمان المفاوضات في الرياض.
وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك" عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض: "نحن بصدد اختتام المفاوضات".
واستمرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة نحو 10 ساعات، مع أخذ المشاركين ثلاث فترات راحة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عضو الوفد الروسي، غريغوري كاراسين، بأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض تجري على قدم وساق، مشيرًا إلى أن الجانبين يتحدثان عن "أخطر المشاكل".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين، في العاصمة السعودية الرياض.
وطلب موظفو جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية من الصحفيين وغيرهم من الأشخاص مغادرة أراضي فندق ريتز كارلتون. والدخول إلى مبنى الفندق نفسه ممنوع منعًا باتا.
ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 آذار/مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.
في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.