الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html
الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض
الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع تحقيق اختراقات في المفاوضات الجارية بين الولايات... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:58+0000
2025-03-24T13:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا، في كلمة ألقتها في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، ردًا على سؤال حول النتائج المحتملة للمفاوضات: "بالطبع، هذه مفاوضات تجرى خلف أبواب مغلقة. وبالطبع، لا ينبغي لنا انتظار بعض الاختراقات، بل يجب أن ندرك أن العمل جارٍ في عدة اتجاهات. وهذا أحدها".وأضافت زاخاروفا أنه من الضروري أن نتذكر الأهداف والغايات التي حددتها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول على الفروق الدقيقة لاستئناف محتمل للمبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
https://sarabic.ae/20250316/موسكو-روسيا-وأمريكا-تناقشان-الاستعدادات-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1098696525.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض

13:58 GMT 24.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع تحقيق اختراقات في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض، بل أن نفهم أن العمل جار في عدد من المجالات.
وقالت زاخاروفا، في كلمة ألقتها في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، ردًا على سؤال حول النتائج المحتملة للمفاوضات: "بالطبع، هذه مفاوضات تجرى خلف أبواب مغلقة. وبالطبع، لا ينبغي لنا انتظار بعض الاختراقات، بل يجب أن ندرك أن العمل جارٍ في عدة اتجاهات. وهذا أحدها".
وأضافت زاخاروفا أنه من الضروري أن نتذكر الأهداف والغايات التي حددتها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، في الرياض، ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.

لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
موسكو: روسيا وأمريكا تناقشان الاستعدادات لاجتماع محتمل بين بوتين وترامب
16 مارس, 09:43 GMT
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول على الفروق الدقيقة لاستئناف محتمل للمبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.
ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"
إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала