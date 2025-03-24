https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html
الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض
الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع تحقيق اختراقات في المفاوضات الجارية بين الولايات... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:58+0000
2025-03-24T13:58+0000
2025-03-24T13:58+0000
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وقالت زاخاروفا، في كلمة ألقتها في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، ردًا على سؤال حول النتائج المحتملة للمفاوضات: "بالطبع، هذه مفاوضات تجرى خلف أبواب مغلقة. وبالطبع، لا ينبغي لنا انتظار بعض الاختراقات، بل يجب أن ندرك أن العمل جارٍ في عدة اتجاهات. وهذا أحدها".وأضافت زاخاروفا أنه من الضروري أن نتذكر الأهداف والغايات التي حددتها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول على الفروق الدقيقة لاستئناف محتمل للمبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية، إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
https://sarabic.ae/20250316/موسكو-روسيا-وأمريكا-تناقشان-الاستعدادات-لاجتماع-محتمل-بين-بوتين-وترامب-1098696525.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع تحقيق اختراقات في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض، بل أن نفهم أن العمل جار في عدد من المجالات.
وقالت زاخاروفا، في كلمة ألقتها في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، ردًا على سؤال حول النتائج المحتملة للمفاوضات: "بالطبع، هذه مفاوضات تجرى خلف أبواب مغلقة. وبالطبع، لا ينبغي لنا انتظار بعض الاختراقات، بل يجب أن ندرك أن العمل جارٍ في عدة اتجاهات. وهذا أحدها".
وأضافت زاخاروفا أنه من الضروري أن نتذكر الأهداف والغايات التي حددتها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وبدأت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، في الرياض، ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات في المقام الأول
على الفروق الدقيقة لاستئناف محتمل للمبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين في وقت سابق، مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية،
إلى جانب مبادرة البحر الأسود، في المفاوضات بالرياض.